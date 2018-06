Offiziell: Juve zieht Costa-Kaufoption - So viel bekommen die Bayern überwiesen

Jetzt ist es fix. Der italienische Rekordmeister Juventus Turin zieht bei Leihspieler Douglas Costa die Kaufoption und spült dem FC Bayern dadurch reichlich Geld in die Kasse.

Turin - Juventus Turin zieht im Fall des vom FC Bayern München ausgeliehenen Flügelspielers Douglas Costa die Kaufoption und sichert sich die kompletten Transferrechte an dem Brasilianer. Das verkündeten die Bianco-Neri am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Für die Dienste des Brasilianers überweise Juve die bei dem Leihgeschäft vereinbarten 40 Millionen Euro - zahlbar in zwei Einheiten -nach München, heißt es in der Pressemitteilung. Erfolgsabhängig könnte eine weitere Million hinzu kommen.

Der FC Bayern München hatte Douglas Costa im Sommer 2017 zu Juventus Turin ausgeliehen und dafür sechs Millionen Euro Leihgebühr kassiert. In der vergangenen Saison zählte Costa zu den Leistungsträgern beim italienischen Rekordmeister. In der Serie A lief er 31mal auf, erzielte vier Tore und bereitete 13 Treffer vor. In der Champions League spielte Costa zehnmal und legte einmal auf.

Zuletzt war Douglas Costa auch mit einem Wechsel in die Premiere League in Verbindung gebracht worden. Bereits Ende Mai hatte Juves Geschäftsführer Giuseppe Marotta das Geschäft bestätigt.

Douglas è bianconero… più bianconero che mai! ⚡️



Riscattato il cartellino del brasiliano



➡️ https://t.co/ztQTApIrTw pic.twitter.com/laT692KMEj — JuventusFC (@juventusfc) 7. Juni 2018

rjs