Batista Meier schießt FCB-U19 zum Sieg

Die A-Jugend des FC Bayern München bleibt weiterhin auf Erfolgskurs. Gegen den FSV Frankfurt feierte die Hoeneß-Truppe einen knappen Sieg. Dank Oliver Batista Meier bleiben die Roten ohne Niederlage.

Nach Siegen gegen Hoffenheim (5:0) und Ingolstadt (3:1) gelang der U19 des FC Bayern München gegen den FSV Frankfurt der nächste Sieg. Damit bleiben die Roten ungeschlagen und thronen an der Tabellenspitze. Das 1:0 gegen des FSV musste sich die Truppe von Sebastian Hoeneß jedoch hart erarbeiten.

Die Roten dominierten die Partie von Beginn an durch viel Ballbesitz und einen guten Spielaufbau. Die Überlegenheit setzten die Roten jedoch zu selten in gefährliche Torabschlüsse um. Die Frankfurter standen kompakt, schalteten zudem nach Ballverlusten des FCB schnell um. Marcus Weinhardt scheiterte für den FSV mit einem Schuss an den Pfosten. Die Roten hatten auch in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz und entwickelten zunehmend mehr Torgefahr. Für die Entscheidung sorgte schließlich eine Kombo, die schon letzte Saison in der U17 sämtliche Abwehrreihen durcheinanderwirbelte: Benedict Hollerbach holte nach einem Dribbling einen Elfmeter raus, den Oliver Batista Meier sicher verwandelte.

„In der ersten Halbzeit haben wir defensiv konsequent gespielt, aber selbst zu wenig Tiefe im Spiel gehabt. Wir hatten Kontrolle, waren aber nicht zwingend genug. Nach der Pause hatten wir dann mehr Tiefe und Dynamik im Spiel und konnten letztlich verdient gewinnen“, so FCB-Coach Sebastian Hoeneß.