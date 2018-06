Batista Meier: „Ich kann mit meiner Erfahrung sicherlich helfen“

Die U17 des FC Bayern kann am Sonntag gegen Dortmund den Titel verteidigen. Einer der Schlüsselspieler könnte Oliver Batista Meier werden. Er glänzte schon im vergangenen Jahr im Finale gegen Werder Bremen und gibt sich selbstbewusst.

18. Juni 2017: Die U17 des FC Bayern kämpft gegen Werder Bremen im Grünwalder Stadion im Finale um die Deutsche U17-Meisterschaft. Mit von der Partie: Oliver Batista Meier. Obwohl er zum jüngeren Jahrgang zählte, war der damals 16-Jährige eine prägende Figur im Spiel und stand in der Startelf. Die Bremer bekamen den Stürmer nie in den Griff, zweimal hatte er die Führung auf dem Fuß. Am Ende waren es dann aber seine Mitspieler Zylla und Hollerbach, die die beiden Treffer zum 2:0-Endstand machten.

Durch seine Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr ist der Top-Torjäger automatisch in eine Führungsrolle bei den Bayern hineingewachsen: „Ich kenne die Abläufe dadurch besser und kann mich konzentrierter vorbereiten“, sagt er im Interview auf der vereinseigenen Website. „Die anderen Jungs haben auch schon mal gefragt, wie die Abläufe, das Gefühl und die Nervosität bei solch einem Spiel sind. Ich kann ihnen mit meiner Erfahrung aus dem letzten Jahr sicher helfen.“

Nicht wenige Augen werden auf ihn und sein erst 13-jähriges Pendant auf Dortmunder Seite, Youssoufa Moukoko, gerichtet sein. Beiden wird eine große Zukunft prophezeit. Batista Meier lief aber der Winterpause bereits für die U19 auf und zeichnete sich mit acht Treffern in 18 Spielen aus. Nachdem die A-Junioren die Staffelmeisterschaft am letzten Spieltag doch noch aus der Hand gaben, kam er im Saisonendspurt zurück zu seinen Jahrgangskollegen in die U17. „Bei der U19 geht es nochmal mehr zur Sache“, erinnert sich der Offensivspieler. „Das ist intensiver von der Physis und vom Tempo.“

Vor zwei Jahren kam er aus Kaiserslautern nach München. Seitdem hat er sich kontinuierlich entwickelt, trotz der Umstellung nach seinem Wechsel aus der Pfalz an die Isar: „Das erste halbe Jahr war nicht immer einfach für mich. Ich musste mich erst einmal zurechtfinden, weil beim FC Bayern alles größer ist als vorher in Kaiserslautern.“ Inzwischen fühlt sich die Nachwuchshoffnung der Roten pudelwohl. „Die Saison läuft einfach perfekt. Ich habe viele Freunde gefunden und will gar nicht mehr hier weg.“

Mit der Titelverteidigung am Sonntag könnte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Ob er in der kommenden Spielzeit bei den A-Junioren oder schon bei den Amateuren zum Zug kommt, hängt sicherlich auch von Trainer Holger Seitz ab. Der arbeitet derzeit bereits in Doppelfunktion bei der U17 und dem Regionalliga-Team. Nach dem Endspiel wird er sich mit seinem Trainerteam der Mission „Aufstieg in die 3. Liga“ widmen - und dann vielleicht auch schon mit Youngster Batista Meier.