Es geht um Kahn und Brazzos Zukunft: FC Bayern verlegt überraschend Aufsichtsratssitzung

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Eigentlich sollte der Aufsichtsrat des FC Bayern am 23. Mai tagen und da über die Zukunft von Oliver Kahn und Co entscheiden. Doch nun wurde diese überraschend verschoben.

München – Die Tabellenführung wurde vom FC Bayern am Sonntag immerhin zurückerobert. Immerhin ein Anfang, doch die Spielzeit 2022/23 wird sicherlich eine ganz besondere bleiben.

Name: Oliver Kahn Geburtsdatum: 15. Juni 1969 (53 Jahre) Position: Vorstandsvorsitzender der FC Bayern AG (seit 2021) Erfolge als Spieler: Deutscher Meister (8): 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008; DFB-Pokalsieger (6): 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008; Champions-League-Sieger 2001; Weltpokalsieger 2001; UEFA-Cup-Sieger 1996 Erfolge als CEO: Deutscher Meister (1): 2022

Oliver Kahn steht beim FC Bayern in der Kritik: Muss er nach der Saison gehen?

Daher stellen sie an der Säbener Straße aktuell viele Fragen: Wie geht der FC Bayern in die kommende Saison? Bleibt Oliver Kahn Vorstandsvorsitzender? Muss Hasan Salihamidzic seinen Posten als Sportdirektor räumen?

Antworten darauf sollte spätestens wohl der 23. Mai bringen, dann nämlich war die nächste turnusmäßige Aufsichtsratssitzung der FC Bayern AG terminiert – bis jetzt! Am Mittwochnachmittag wurde mitgeteilt, dass diese verschoben wurde.

Am 30. Mai wird auch über die Zukunft von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gesprochen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

„Der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat seine turnusmäßige Sitzung im zweiten Quartal auf den 30. Mai 2023 neu terminiert“, heißt es in einer offiziellen Vereinsmitteilung: „Mit der Ansetzung auf einen Sitzungstag nach dem abschließenden Saisonspiel beim 1. FC Köln soll sich die Konzentration bei allen im Verein in der entscheidenden Phase des Meisterschaftsrennens auf das Sportliche fokussieren.“

Aus Bayern-Kreisen ist zu hören, dass man daran nicht zu viel hineininterpretieren solle. Zumal eine Sitzung NACH einer solchen Saison definitiv mehr Sinn ergibt. Der ursprünglich geplante 23. Mai wäre drei Tage nach dem letzten Heimspiel gegen RB Leipzig (20. Mai) gewesen.

Kahn bleibt cool: „Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er getan hat“

Nun geht es also eine Woche später um die Zukunft von Kahn und Salihamidzic. „Ich habe hier schon so einige Erfahrungen als Spieler gesammelt“, sagte der in der Kritik stehende CEO Kahn am Sonntag nach dem 2:0-Erfolg über Hertha BSC.

Ob er sich aktuell Sorgen um seine Position mache? „Ein sehr weiser Trainer hat mal gesagt: Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er getan hat“, so der Titan: „Mein Fokus gilt nur der Deutschen Meisterschaft, darum geht‘s. Hier wird immer sehr, sehr viel gesprochen und sehr, sehr viel diskutiert. Das ist für mich nichts Außergewöhnliches.“

FC Bayern und Oliver Kahn: Stotternde Ehe seit 2021

Außergewöhnlich wäre es, sollte Kahn nach der sehr, sehr holprigen Saison mit zwei verpassten Titeln und der fragwürdigen Nagelsmann-Entlassung, tatsächlich vom Aufsichtsrat gefeuert werden. Erst 2021 hatte Kahn die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge angetreten, der das Amt der Vorstandsvorsitzenden von 2002 an begleitet hatte.

Auch wenn alle Beteiligten zuletzt den Fokus auf die sportlich entscheidenden Wochen schieben wollen. Bis zum 30. Mai wird‘s an der Säbener Straße nicht mehr ruhig zugehen – und danach womöglich erst recht nicht … (smk)