Millionen-Deal für den FC Bayern: Brazzo verkauft Transfer-Flopp in die Premier League

Schafft er Geld für de Ligt?

Von Florian Schimak schließen

Omar Richards verlässt nach nur einem Jahr den FC Bayern. Der Linksverteidiger wechselt zurück in die Premier League zu Aufsteiger Nottingham Forest.

München - Ein Jahr war er gerade einmal beim FC Bayern, nun zieht er schon wieder weiter. Omar Richards wechselt zurück nach England und spielt in der kommenden Saison in der Premier League für Aufsteiger Nottingham Forest. Den Wechsel verkündete der deutsche Rekordmeister am Sonntagmorgen offiziell.

„Es war der Wunsch von Omar, dass wir ihm den Wechsel zu Nottingham Forest ermöglichen“, wird Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung der Bayern zitiert: „Er sieht die Chance, Stammspieler in seinem Heimatland bei einem Premier League-Klub zu werden. Nottingham bekommt einen sehr guten Spieler und wunderbaren Jungen, der seinen Weg machen wird. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Millionen-Deal für FC Bayern: Salihamidzic verkauft Bankdrücker Richards in die Premier League

Der 24-jährige Richards war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Reading an die Säbener Straße gewechselt. Unter Julian Nagelsmann konnte er sich allerdings keinen Stammplatz erkämpfen und kam in insgesamt 17 Pflichtspielen in der Bundesliga, der Champions League sowie im DFB-Pokal zum Einsatz. Dabei gelang dem Linksverteidiger lediglich ein Assist.

Video: Sadio Mané foppt Jamal Musiala: Neuer Spaßvogel des FC Bayern München?

Dem Vernehmen nach kassieren die Bayern eine Ablöse in Höhe von bis zu 10 Millionen. Ein weiterer Millionen-Deal von Sportvorstand Salihamidzic, der bereits Edelreservist Marc Roca für 12 Millionen zu Leeds United transferierte.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte

Alles Geld, was dem FC Bayern guttut. Brazzo arbeitet nämlich seit einigen Tagen am nächsten Mega-Transfer des FC Bayern. Sadio Mané fand den Weg schon in die bayrische Landeshauptstadt, nun soll auch noch Matthis de Ligt von Juventus Turin kommen. Der Innenverteidiger soll den Bayern bereits zugesagt haben. Knifflig wird die Sache mit der Ablöse, denn Juve fordert zwischen 70 und 80 Millionen. Dank der Verkaufsmillionen, könnte der De-Ligt-Deal möglicherweise doch irgendwann über die Bühne gehen. (smk)