FC Bayern: Wirrwarr um Dembélé - Verschiedene Medien berichten von unterschiedlichen Entwicklungen

Ich sehe beide nicht in München. Sané als neuer Robben? Kann ich mir nicht vorstellen. Dembelé ist in Barcelona "durchgefallen", was soll er dann bei Bayern.

Dembele ist zwar ein hochtalentierter Spieler (der trotzdem viel zu wenig aus seinem Talent macht), aber ich würde den nicht geschenkt wollen (doch - dann schon weil der Weiterverkauf extrem profitabel wäre ;-) ). Mit Mr. Dembele kauft sich ein Verein nur Probleme ein. Alternative Möglichkeit - Dembele kommt aber nur wenn er sich der Vereinsdisziplin komplett "unterwirft" und im Fall von Disziplinlosigkeiten, etc. kompletten Gehaltsverzicht und Strafzahlungen in schmerzlicher Höhe zustimmt. Nur so kann man diesen Flegel (und seine(n) Berater) im Griff halten, weil nur so etwas würde schmerzhaft für sie sein. Sonst - Finger weg von dem Typen.