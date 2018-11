Pep Guardiola am Mittwoch beim FC Bayern gesichtet - Was treibt ihn an die Säbener Straße?

Pep Guardiola ist am Mittwoch bei seinem Ex-Verein FC Bayern München eingetroffen, wie an der Säbener Straße zu beobachten war. Was treibt den Trainer von Manchester City nach München?

München - Überraschung an der Säbener Straße! Am Mittwochvormittag ist Pep Guardiola, der Ex-Trainer des FC Bayern und aktueller Teammanager von Manchester City, an der Säbener Straße vorgefahren. Das berichtet Sky Sport News HD in Person von Reporter und Ex-Profi Torben Hoffmann.

Der 47-Jährige sei demnach mit einem Taxi am Vereinsgelände des Rekordmeisters in Harlaching vorgefahren und anschließend von Teammanagerin Kathleen Krüger durch die Tiefgarage zur Geschäftsstelle gebracht worden.

Hoffmann postete ein Bild der Ankunft auf Twitter, jedoch ist darauf nur sehr wenig zu erkennen. „Foto ging nicht besser, Pep war fix“, kommentierte Hoffmann den Post. Zu sehen sind lediglich Umrisse zweiter Personen hinter einem Gitter, der eine könnte aber tatsächlich Pep Guardiola sein.

Pep Guardiola besucht FC Bayern München: Was steckt dahinter?

Zuletzt hatte Guardiola erzählt, dass er im Frühjahr 2013 erwogen hatte, seinen Dienst beim FC Bayern gar nicht erst anzutreten - aus einem verständlichen Grund. Bei einer Podiumsdiskussion pflichtete ihm sogar sein Nachfolger Carlo Ancelotti bei, er habe das gleiche Problem beim FC Bayern verspürt.

Die Frage, die sich nun wohl jeder stellt: Was führt den Trainer, der dem FC Bayern zwischen 2013 und 2016 zu drei Meisterschaften, zwei Pokalsiegen und einmal den Klub-WM-Titel geführt hatte, zurück an seine alte Wirkungsstätte? Fakt ist: Aktuell ist Länderspielpause, die Trainer der europäischen Vereine haben also Zeit für Reisen und Treffen. Will Guardiola einfach mal bei seinem Ex-Verein nach dem Rechten sehen, vor allem mit Blick auf die Krise der Roten?

Das ist die wahrscheinlichste Konstellation, schließlich pflegt Guardiola noch gute Kontakte nach München, auch hat er hier noch eine Wohnung. Länderspielpausen, in denen die Nationalspieler allesamt auf Reisen sind und das Training bei den Topteams vermehrt mit Jugendspielern durchgeführt wird, sind eine passende Gelegenheit für Kurztrips der Coaches.

FC Bayern und Pep Guardiola? Vertrag bei ManCity läuft bis 2021

Manch ein Beobachter könnte jetzt vermuten, dass Guardiola womöglich über eine Comeback beim FC Bayern nachdenkt, angesichts der Krise der Roten und der Diskussion um den aktuellen Coach Niko Kovac.

Allerdings dürfte eine Rückkehr von Pep Guardiola zum FC Bayern dürfte nahezu ausgeschlossen sein, er verlängerte seinen Vertrag im August dieses Jahres vorzeitig um zwei Jahre bis 2021. Mit Manchester City führt er aktuell die Tabelle der Premiere League an, holte mit den Citizens 2018 das Double aus Meisterschaft und Ligapokal.

Keine Stellungnahme vom FC Bayern München

Von offizieller Seite ist bezüglich des Besuches von Pep Guardiola beim FC Bayern zunächst nichts zu hören gewesen.

