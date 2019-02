FCA-Profi offenbart: Diesen Bayern-Fauxpas hat sich Augsburg beim Rekordtor zu Nutze gemacht

Das Gastspiel des FC Bayern in Augsburg begann mit einer eiskalten Dusche. Leon Goretzka traf ins eigene Tor, doch Fehler machte die ganze Mannschaft. Darauf verwies auch ein FCA-Profi.

Augsburg - Kaum hatte die Generalprobe für das Champions-League-Spiel beim FC Liverpool (Di., 21 Uhr/bei uns im Live-Ticker) begonnen, lag der FC Bayern in Augsburg auch schon zurück. Exakt 13 Sekunden vergingen am Freitagabend zwischen Anstoß und Eigentor von Leon Goretzka. Konstantinos Stafylidis hatte Philipp Max über die linke Außenbahn auf die Reise geschickt, der Ersatz-Kapitän hatte sich gegen den indisponierten Joshua Kimmich behauptet und den Ball scharf vor das Tor getreten, wo der Unglücksrabe der Roten seinen Fuß nicht mehr rechtzeitig wegziehen konnte und Manuel Neuer überwand.

Es war das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Ein Bestwert, den niemand haben will. Doch Vorlagengeber Max bohrte auch nach Schlusspfiff noch einmal in dieser Wunde, als er offenbarte: Diesen Treffer hatten die Augsburger exakt so einstudiert. „Der Trainer hat sich ein paar Videos angeschaut, wie die Bayern da immer stehen“, erklärte der frühere Jugendspieler des Rekordmeisters zur Situation beim Anpfiff.

Max: „Anstoß im Abschlusstraining noch versucht“

„Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben“, bilanzierte Max den Blitzstart: „Wir sind früh in Führung gegangen. Und das mit dem Anstoß, den wir heute früh im Abschlusstraining noch versucht haben. Dass es dann natürlich so geklappt hat, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln.“

Doch am Ende lachten die Bayern dank des 3:2 - auch wenn der fünfte Sieg im sechsten Pflichtspiel des Jahres Mannschaft und Trainer angesichts seines Zustandekommens die Augen geöffnet hat. „Die Gegentore waren natürlich Wahnsinn“, echauffierte sich etwa der ins Tor zurückgekehrte und zweimal machtlose Neuer. Und Niko Kovac mahnte: „Wenn wir jedes Mal zwei, drei Dinger zulassen, wird es immer schwierig zu gewinnen.“

Dank Max sind die Roten nun zumindest gewarnt. Noch einmal werden sie sich nicht so übertölpeln lassen. Denn auch der nächste Gegner Liverpool steht für Vollgasfußball mit schnellen Außenspielern. Die heißen dann eben nur Mohamed Salah oder Sadio Mane. Und haben schon so manche Abwehrreihe erfolgreich aufgewirbelt.

