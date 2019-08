Philippe Coutinho spricht erstmals als Bayern-Kicker - und Salihamidzic über weitere Transfers

Herzlich Willkommen in München, Philippe Coutinho! Der 27-Jährige soll die Roten in der Offensive verstärken. Er sprach heute erstmals als Bayern-Spieler. Der Pressetalk im Ticker zum Nachlesen.

14.38 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet. Am morgigen Dienstag wird der Brasilianer erstmals mit der Mannschaft trainieren.

14.37 Uhr: Coutinho über möglichen Druck von außen: „Ich weiß, dass viel auf mir lastet, aber glaube, dass ich hier ruhig arbeiten kann und mit gutem Fußball auf dem Platz antworten kann, was die Erwartungen betrifft.“

14.36 Uhr: Coutinho über seine Persönlichkeit: „Ich habe es noch nie gewollt, über mich selbst zu sprechen. Ich bevorzuge, dass mich andere einfach kennenlernen. Aber ich bin jemand, der fleißig und ehrgeizig ist und von jetzt an mein Bestes für den FC Bayern geben werde.“

14.34 Uhr: Rummenigge über die Kaufoption: „Wir haben bis zu einem gewissen Datum eine einseitige Kaufoption. Wir haben einen herausragendenden Spieler bekommen und ich schließe nicht aus, dass das eine langjährige Partnerschaft werden kann.“

14.32 Uhr: Coutinho über Kontakt zu Bayern-Spielern: „Ich habe mit ein paar Leuten über Bayern gesprochen, vor allem mit Thiago, der ja portugiesisch spricht. Ich habe auch mit Rafinha gesprochen und sehr viel gutes von Lucio gehört. Sie haben mir sehr viel weitergeholfen bei meinem Wechsel.“

FC Bayern: Pressetalk mit Coutinhho im Ticker - Salihamidzic spricht über weitere Transfers

14.30 Uhr: Salihamidzic über weitere Transfers: „Der Transfermarkt läuft bis zum 2. September und der FC Bayern wird sich immer alle Optionen offenhalten, aber wir haben - wie Karl-Heinz-Rummenigge gesagt hat - mit den verpflichteten Spielern einen sehr guten Kader gewonnen und damit kann man arbeiten.“

14.27 Uhr: Salihamidzic über Coutinhos Position: „Das Projekt, das wir vorgestellt haben, beruht auch auf Flexibilität. Philippe ist sehr flexibel, kann den Ball durchstecken und wird unsere Spitzen und Außenspieler einsetzen können. Zudem ist er selbst torgefährlich, sodass nocheinmal Flexibilität entsteht.“

14.25 Uhr: Rummenigge über die Nummer 10 beim FC Bayern: „Hasan hatte heute morgen noch ein Gespräch mit Arjen Robben. Wir hatten eigentlich vor, die 10 und die 7 als Geste gegenüber Robben und Ribery nicht mehr zu vergeben. Mit der Nummer 10 wollten wir jetzt aber die Wertigkeit zeigen, dass der Klub voll hinter dem Transfer steht und Arjen Robben hatte damit überhaupt kein Problem und sieht in Coutinho einen mehr als würdigen Nachfolger.“

+ Philippe Coutinho tritt beim FC Bayern in Sachen Trikotnummer ein großes Erbe an. © AFP / HO

FC Bayern: Bleibt Philippe Coutinho länger in München? „Ich hoffe, dass ... “

14.22 Uhr: Coutinho über seine Zeit bei Barca: „In Barcelona ist vieles nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das ist jetzt Geschichte. Ich hoffe, dass ich hier sehr lange bleiben kann und will viele Titel gewinnen.“

14.20 Uhr: Coutinho über seine Lieblingsposition: „Der Trainer wird es natürlich entscheiden, aber meine Lieblingsposition ist die Zehnerposition, weil ich mich dort am besten bewegen kann.“

14.18 Uhr: Coutinho über die Verhandlungen mit dem FC Bayern: „Der ganze Klub hatte großes Interesse an mir. Seit den ersten Moment, als mir Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic mir das Projekt erklärte, spürte ich das Vertrauen im Klub. Auch Uli Hoeneß hat sich sehr um mich bemüht. Darüber bin ich wirklich glücklich.“

14.17 Uhr: Rummenigge über die vergleichsweise niedrige Leihgebühr von 8,5 Millionen Euro: „8,5 Millionen ist irgendwo auch ein Freundschaftspreis. Uli Hoeneß und ich kennen die Verantwortlichen von Barcelona seit langer Zeit und es gibt wenige Klubs, mit denen wir ein so gutes Verhältnis haben.“

14.15 Uhr: Coutinho über seinen vermeintlichen Konkurrenten Thomas Müller: „Das hängt natürlich vom Trainer ab, wo ich spielen werde. Letzte Saison war ich eher der Zehner, aber ich stehe dem Trainer auf jeder Position zur Verfügung. Thomas Müller an sich ist ein großartiger Spieler. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.“

FC Bayern: Coutinho-Debüt bereits am Samstag auf Schalke?

14.13 Uhr: Coutinho über einen Einsatz am Samstag gegen Schalke: „Ich will mich so vorbereiten, um so schnell wie möglich spielbereit zu sein und freu mich auf das erste Training.“

14.11 Uhr: Rummenigge über den Transfersommer des FCB: „Ich glaube wir alle beim FC Bayern sind total zufrieden mit dieser Transferperiode. Ich bin sicher, dass unsere Fans, Spaß mit dieser Mannschaft haben werden, insbesondere jetzt mit dem Transfer von Philippe in der Offensive.“

14.09 Uhr: Salihamizic über den Fitnesszustand des Neuzugangs: „Er hat gestern den Medizincheck bestanden und Dr. Müller-Wohlfahrt hat gestern gesagt, dass er topfit ist. Ich freu mich auf sein erstes Training.“

14.07 Uhr: Salihamidzic über die Stärken Coutinhos: „Philippe ist ein Spieler, der sehr flexibel ist in der Offensive. Er kann über links und auch zentral spielen und somit der zentrale Punkt unseres Spiel sein. Er wird unsere Mannschaft verstärken und unserem Spiel eine spektakuläre Note geben.“

14.05 Uhr: Rummenigge über den Ablauf des Transfers: „Wir haben uns seit einiger Zeit mit Philippe befasst, weil wir uns in der Offensive etwas verstärken wollten. Wir - Hasan und ich - sind nach Barcelona geflogen und haben Philippe, seine Frau und seine Berater und Brüder getroffen und sich am Ende des Tages glücklicherweise zu einer Vereinbarung gekommen. Wir sind sehr glücklich darüber.“

14.03 Uhr: Coutinho über seine ersten Eindrücke: „Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Wenn ich die ganze Anlage hier ansehe, dann freue ich mich sehr, hier zu sein.“

14.01 Uhr: Es geht los. Zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic betritt Coutinho das Podium.

Update um 13.55 Uhr: Die Journalisten haben sich bereits im Presseraum der Allianz Arena eingefunden. In wenigen Minuten wird dann auch Philippe Coutinho erwartet.

FC Bayern: Vorstellung von Philippe Coutinho im Ticker

München - Der FC Bayern verstärkt sich mit Philippe Coutinho vom FC Barcelona. Die Roten sicherten sich die Dienste des Brasilianers zunächst leihweise vom FC Barcelona und sicherten sich zudem eine Kaufoption. Während der FC Bayern keine Informationen über die finanziellen Hintergründe des Deals nennt, plaudert Barca offen über die gehandelten Summen.

Nachdem der Brasilianer bereits am Sonntag den Medizincheck absolvierte, unterschrieb er am Montagvormittag seinen neuen Vertrag. Am Nachmittag steht der Nationalspieler erstmals Rede und Antwort und spricht ab 14 Uhr im Pressetalk. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

