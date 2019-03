PK mit Serge Gnabry im Live-Ticker: Gnabry äußert sich zur Löw-Entscheidung

Serge Gnabry wird dem FC Bayern langfristig erhalten bleiben. Am Dienstag wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

14.08 Uhr: Die PK ist beendet. Morgen geht es mit Trainer Niko Kovac weiter. Wir tickern ab 13.30 Uhr live.

14.07 Uhr: Gnabry über die letzten Wochen: „Wir haben in letzter Zeit viel Selbstbewusstsein getankt. Das zeichnet uns zurzeit aus und so soll es auch die nächsten entscheidenden Wochen weiter gehen.“

14.06 Uhr: Gnabry über Coman: „Kingsley ist ein Junge, mit dem ich sehr gut auskomme. Es ist schei*e zu sehen, wenn dein Mitspieler verletzt ist. Ich hoffe, dass er bis zum Saisonende verletzungsfrei bleiben wird.“

Extraschub durch Dortmund-Patzer

14.03 Uhr: Gnabry über die anstehenden Wochen: „Dadurch, dass Dortmund in letzter Zeit gepatzt hat, bekommen wir einen Extraschub Motivation. Wir wissen, dass wir es selbst in der Hand haben und das ist auch innerhalb der Mannschaft zu spüren.“

14.00 Uhr: Gnabry scherzhaft über seinen Lieblingsaußenverteidiger beim FCB: „Mit Jo (Kimmich, Anm. d. Red.) zu spielen ist katastrophal. Nein, ich versuche meine Stärken auszuspielen und das sollte unabhängig davon sein, wer hinter dir spielt.

13.58 Uhr: Gnabry über den Aspekt, erfahrene Spieler im Kader zu haben: „Schwierig zu sagen. Ich denke, wenn es läuft, dann sagt jeder, man braucht keine Erfahrung, wie man am Beispiel Ajax gestern gesehen hat. Wenn man keinen Erfolg hat, sagt jeder, du brauchst Erfahrung. Für junge Spieler ist es aber auf jeden Fall wichtig, viel von den erfahrenen Spielern zu lernen.“

Gnabry über Jogi Löws Aussortierung der Bayern-Stars „genauso überrascht wie viele anderen im Land“

13.56 Uhr: Gnabry zur Löw-Entscheidung: „ich war denke ich genauso überrascht wie viele anderen im Land. Das es natürlich ein Rückschlag für sie war, ist klar, aber nichtsdestotrotz muss man das akzeptieren. Die Jungs haben heute im Training wieder Gas gegeben, ihre Karriere geht weiter und mal schauen, was in der Zukunft noch passiert.“

13.54 Uhr: Gnabry über die weitere Saison: „Titel sind eigentlich das wichtigste. Wir sind hier gemeinsam, um ein Ziel zu erreichen. Dazu möchte ich meinen Teil dazu beitragen.“

13.52 Uhr: Gnabry über Konstanz: „Das ist definitiv etwas, an was ich arbeiten will und auch muss. Die Dreifachbelastung ist etwas neu für mich, daran muss ich mich noch adaptieren. ich versuche mein bestes, dass es immer konstanter wird.“

13.50 Uhr: Gnabry über sein Potential: „Ich bin jetzt 23, hoffentlich geht die Karriere noch bis in die Mitte 30er. Von dem her gibt es viel, was zu verbessern ist, offensiv wie defensiv, und daran versuche ich im Training zu arbeiten.“

13.49 Uhr: Gnabry über die Perspektive beim FCB: „Ich habe diese Saison viel gespielt, vielleicht auch über den Erwartungen vieler Menschen. Deswegen ist die Perspektive natürlich gut für die nächste Zeit.“

13.48 Uhr: Gnabry weiter: „ich versuche die nächsten Jahre noch mehr Gas zu geben, um weiterhin so viel spielen zu können.“

13.47 Uhr: Gnabry über seine Rolle in den nächsten Jahren: „Ich denke das wichtigste für einen Fußballer ist es, zu spielen. Ich hoffe, dass ich noch viele Erfolge hier feiern darf.“

13.45 Uhr: Gnabry über die Vertragsverlängerung: "Ich freue mich, dass ich verlängern konnte und noch viele Jahre hier spielen werde. Ich versuche, noch mehr Gas zu geben."

13.44 Uhr: Los geht‘s in München.

13.35 Uhr: Die PK mit Serge Gnabry verzögert sich noch ein wenig.

13.28 Uhr: Kurz vor der Pressekonferenz haben die Bayern Bosse eine Stellungnahme zur Degradierung der Bayern-Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng veröffentlicht. Bundestrainer Jogi Löw wird dabei scharf kritisiert.

13.25 Uhr: in 5 Minuten soll die Pressekonferenz mit Serge Gnabry starten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Pressekonferenz mit Bayern-Spieler Serge Gnabry. Der 23-Jährige stellt sich ab 13.30 Uhr den Fragen der Journalisten.

FC Bayern München: Vorbericht zum Pressetalk mit Serge Gnabry

München - Mit konstant guten Leistungen hat sich Serge Gnabry in dieser Saison zu einem wichtigen Bestandteil des FC Bayern entwickelt. Dass der Rekordmeister langfristig mit dem deutschen Nationalspieler plant, macht dessen am Dienstag bekannt gegebene vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2023 deutlich.

Beim überzeugendem 5:1 Sieg bei Borussia Mönchengladbach konnte der Offensivspieler sein sechstes Saisontor erzielen. Hinzu kommen vier Vorlagen, sowie zwei wichtige Treffer im Pokal bei Hertha BSC, mit denen er wesentlich dazu beitrug, dass der FCB im Pokal-Viertelfinale einziehen konnte - und damit weiterhin alle Chancen auf das Triple hat.

Serge Gnabry: Über Umwege nach München

Mit jungen Jahren entschied sich Gnabry für einen Wechsel von der Jugend des VfB Stuttgart zu Arsenal London. Bei den Gunners feierte er sein Profidebüt, konnte sich allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Einer äußerst unbefriedigend verlaufenden Leihe innerhalb Englands zu West Bromwich Albion folgte die Entscheidung, nach Deutschland zurückzukehren - was seine Karriere entscheidend voranbringen sollte.

Beim SV Werder Bremen avancierte Gnabry zum Leistungsträger, erzielte in 27 Bundesligaspielen elf Treffer. Für den FC Bayern Grund genug, den Offensivmann 2017 zu verpflichten. Auf eigenen Wunsch ließ sich Serge Gnabry allerdings noch ein weiteres Jahr ausleihen - diesmal zur TSG Hoffenheim.

Rückblickend lässt sich die Leihe zu den Kraichgauern als die absolut richtige Entscheidung bezeichnen. Nach einer Verletzung in der Hinserie lieferte Gnabry eine äußerst überzeugende Rückrunde ab - und kehrte deshalb mit viel Selbstbewusstsein im Sommer zu den Münchnern zurück.

