„Pomadiger Auftritt“ - Das sagen die Bayern-Stars zum zweiten 5:1

London - Die Bayern schlagen Arsenal London deutlich - und dennoch sind einige Spieler nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Die Stimmen zum Spiel.

Die Bayern sind mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Arsenal London ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Trotzdem waren nicht alle Akteure hinterher zufriedenen.

Mats Hummels: „Das Resultat passt nicht zu dem, was vorher passiert ist. Die rote Karte hat das Spiel entschieden. Vorher haben wir aber relativ pomadig gespielt. Wir waren im Verwaltungsmodus und haben die ersten 50 Minute nicht gut gespielt. Letzlich sind wir aber verdient im Viertelfinale. Wir haben immer gesagt, dass wir das hier nicht auf die leichte Schulter nehmen und einfach runterspielen dürfen. Trotzdem war nicht jeder Spieler zu 100 Prozent bei der Sache.“

Manuel Neuer: „Ich hatte keine Sorge, dass es heute noch eng werden würde, aber wir haben uns den Beginn natürlich anders vorgestellt. Wir wollte nicht in Rückstand geraten, aber so war es dann. Aber wir kannten das vom Hinspiel, da war es auch so, aber wir haben dann noch fünf Tore gemacht. Beim Gegentor habe ich versucht, die Arme hoch zu halten, aber der Ball war zu schnell. Ich war noch dran, aber da war in der Situation auch ein bisschen Pech dabei.“

Carlo Ancelotti: „Nach dem 5:1 aus dem Hinspiel war es schwierig die richtige Einstellung zu finden. Arsenal hat gedrückt und es gab zu viele Räume für den Gegner. Wir haben ihnen zu viel Platz gelassen. Nach dem Elfmeter hatten wir es dann doch im Griff. Wir sind auf jeden Fall wettbewerbsfähig. Müller hat nicht gespielt, weil ich nur elf Spieler aufstellen kann. Er ist wichtig für uns und natürlich nicht irgendwer, aber es gibt viele gute Spieler bei uns.“

Arsene Wenger, Trainer Arsenal London: „Ich haben sehr gut gespielt. Ich war mit der Leistung des Schiedsrichers unzufrieden. Das war niemals ein Elfmeter, weil Lewandowski im Abseits stand. Der Schiedsrichter hatte heute großen Einfluss, das war schlimm für uns.“

Karl-Heinz Rummenigge: „In der Champions League, speziell auswärts, gibt es keine einfachen Spiele. Arsenal hat gut gespielt und war dem zweiten Tor näher als wir dem Ausgleich. Nach dem Elfmeter wurden wir dann besser. Wenn wir das 2:0 bekommen hätten, wäre es eng geworden, aber mit dem Elfmeter war es eine klare Sache. Wir sind jetzt im Viertelfinale und ich glaube, wir tun gut daran, das jetzt in Ruhe anzugehen. Wir haben das 2013 gut gemacht, als wir von Runde zu Runde die Gegner abgearbeitet haben. Wir haben es mit einem Schuss Demut gemacht. Wir sollten jetzt in Ruhe abwarten und schauen, wen wir bekommen. Dann muss man sehen, wie weit wir kommen.“

mae