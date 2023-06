Bayerns DFB-Pokal-Gegner hat große Ziele – eines kostet 60,2 Millionen Euro

Von: Patrick Mayer

Teilen

Der FC Bayern ist in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster gefordert. Die Westfalen sind souverän aufgestiegen. Und sie haben ein großes Projekt am Laufen.

München/Münster – Der FC Bayern trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/24 auf Drittliga-Aufsteiger SC Preußen Münster. Das ergab die Auslosung an diesem Sonntag (18. Juni). Besagter Auftakt in den Wettbewerb steigt vom 11. bis zum 14. August sowie am 26. und 27. September.

DFB-Pokal: FC Bayern muss in der ersten Runde zu Preußen Münster

Der deutsche Bundesliga-Rekordmeister wird im DFB-Pokal damit zum zweiten Mal nach 2014 in der westfälischen Universitätsstadt zu Gast sein. Damals gewannen die Münchner, ebenfalls in der ersten Hauptrunde, durch Tore von Mario Götze, Thomas Müller, David Alaba und Claudio Pizarro 4:1.

Erst kürzlich feierte der Sportclub dagegen die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und damit nach drei Jahren die Rückkehr in die 3. Liga, wo Preußen kommende Saison unter anderem auf Bayerns Stadtrivalen, den TSV 1860 München, sowie die Münchner Vorstädter von der SpVgg Unterhaching trifft.

Meister der Regionalliga West: Trainer Sascha Hildmann (Mi.) und die Mannschaft von Preußen Münster. © IMAGO/Rüdiger Wölk

Bereits Ende April hatte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann durch ein 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf II die Meisterschaft gesichert, am Ende der Spielzeit hatte Münster mit 79 Punkten schließlich ganze 13 Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Wuppertaler SV (66 Punkte).

DFB-Pokal-Gegner des FC Bayern: Preußen Münster saniert Stadion für viele Millionen Euro

„Es war eine Saison mit vielen Höhepunkten, doch der Empfang im Friedenssaal und die Präsentation vor unseren Fans auf dem Balkon sind ganz sicher noch einmal besondere Momente, die tief in Erinnerung bleiben werden“, erzählte Coach Hildmann auf der Meisterfeier. Jetzt folgt mit dem DFB-Pokal-Duell gegen Bayern also prompt der nächste Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte.

Die Münchner treffen in Westfalen auf einen sehr ambitionierten Gegner, der gerade für viel Geld sein Stadion umbaut. Insgesamt veranschlagten Klub und Stadt für die aufwendige Modernisierung des Preußenstadions (auch Stadion an der Hammer Straße genannt) in eine moderne Fußball-Arena 60,223 Millionen Euro, die vorerst die Stadt übernehmen wird. Seit Sommer 2022 wurde bereits die Westtribüne rückgebaut. Auch die Nordtribüne ist eine Baustelle. Im Herbst sprach Vereinspräsident Christoph Strässer von einem „Leuchtturmprojekt mit großer Signalwirkung für das gesamte Münsterland“.

Stehen hinter ihrer Mannschaft: die Ultras von Preußen Münster. © IMAGO/Stefan Brauer

Signalwirkung insofern, weil die künftige Arena zweitligatauglich sein wird. Die vollständige Sanierung soll bis zur Saison 2027/28 abgeschlossen sein, dann sollen 19.400 Zuschauer in ein komplett überdachtes Preußenstadion passen. Zweitligatauglich, weil sich der Klub langfristig in der 2. Bundesliga sieht? In dieser hatte Münster letztmals zwischen 1989 und 1991 gespielt und davor zwischen 1974 sowie 1981. In der Gründungs-Saison der Bundesliga 1963/64 war der SC Preußen sogar für ein Jahr Erstligist.

DFB-Pokal-Gegner des FC Bayern: Preußen Münster hat guten Zuschauerschnitt

Der Umbau stellt indes für das DFB-Pokal-Duell gegen den FC Bayern eine Herausforderung dar, weil quasi auf einer Baustelle gespielt wird. 12.754 Zuschauer dürfen aktuell ins Stadion, das zuvor 14.300 Plätze hatte. Gegen die Bayern könnte Preußen mutmaßlich Zehntausende Tickets veräußern. Ein Umzug kommt laut Vereinsangaben aber nicht infrage.

In der vergangenen Saison hatte der Klub immerhin einen Zuschauerschnitt von 8.707 - was in der Regionalliga West Platz zwei hinter Ex-Bundesligist Alemannia Aachen (9.135) bedeutete. Auch gegen die großen Bayern dürfte die Euphorie beim Anhang groß sein. (pm)