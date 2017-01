Rafinha verrät: Darum ist es eine Ehre, Deutscher zu sein

München - Auf Rafinha ist beim FC Bayern seit Jahren Verlass. München ist für den Backup von Philipp Lahm längst mehr als nur eine Wahlheimat. Der beste Beweis prangt auf seinem Arm.

Seit der Rückkehr aus dem Trainingslager in Doha hat auch für die Bayern-Stars der Winter so richtig begonnen. Statt schwitzen bei sommerlichen Temperaturen heißt es seit Donnerstag in winterlichen Gefilden aufwärmen für den zweiten Teil der Saison. Für Rafinha ist die Bibber-Kälte in seiner Wahlheimat aber kein großes Problem. „Ich mag Schnee! Nur nicht auf dem Trainingsplatz. Wenn es so kalt ist, fällt mir das Training nicht so leicht. Aber inzwischen bin ich das ja gewohnt in Deutschland“, sagte der 31-Jährige in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview.

Schnee gehört für Rafinha längst zum winterlichen Alltag. Insgesamt spielt er seine elfte Saison in Deutschland, die sechste bei den Roten. Und seit Dezember 2015 besitzt der Rechtsverteidiger sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Die hat Rafinha nicht nur wegen zahlreicher Erleichterungen im täglichen Leben angenommen, denn: „Ich habe mir sogar beide Länder auf den Arm tätowieren lassen: meine erste Heimat Brasilien und meine zweite Heimat Deutschland. Ich sage voller Stolz, dass ich Deutscher bin. Es ist eine große Ehre für mich.“

Rafinha: „Ich liebe Land und Leute“

Wenn er von seiner zweiten Heimat spricht, gerät der Ehrenbürger seiner Heimatstadt Londrina regelrecht ins Schwärmen: „Deutschland hat so viel für mich und meine Familie getan. Ich liebe dieses Land und seine Leute. In der Apotheke, beim Bäcker, im Supermarkt - alle sind nett. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl.“

Damit dürfte zweifelsohne auch der FC Bayern gemeint sein, der Rafinhas Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2018 ausgeweitet hat. „Mit Philipp Lahm habe ich den besten Rechtsverteidiger der Welt vor mir. Trotzdem komme ich durch die Rotation jede Saison auf über 30 Spiele. Damit bin ich sehr zufrieden“, freut sich der ehemalige Schalker über seine Rolle als Backup beim deutschen Rekordmeister. In dieser Spielzeit kam er bislang 14 Mal zum Einsatz.

„Ancelotti ist wie eine Vaterfigur für uns“

Mit Carlo Ancelotti erlebt Rafinha nach Jupp Heynckes und Pep Guardiola bereits seinen dritten Bayern-Trainer. „Der Mister ist sehr sympathisch. Ein super Typ. Ein bisschen ist er wie eine Vaterfigur für die Mannschaft“, lobt er den Italiener und erklärt: „Er spricht viel mit uns Spielern, man kann immer zu ihm kommen, wenn man ein Problem hat. Das ist super.“

Super sind auch die Voraussetzungen für eine weitere große Feier mit den Fans auf dem Marienplatz im Sommer. Rafinha sieht die Roten „auf einem guten Weg, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen, um am Ende der Saison so viele Titel wie möglich zu holen“.