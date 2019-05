Live-Ticker: FC Bayern in Leipzig - Verletztes Trio mit Botschaft an das Team

Der FC Bayern kann bei RB Leipzig die Meisterschaft perfekt machen. James, Manuel Neuer und Javi Martinez müssen passen, senden aber eine Botschaft aus München.

RB Leipzig - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

RB Leipzig: FC Bayern München: Tore: Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Update vom 11. Mai, 12.59 Uhr: Machen sich die Bayern in Sachsen zum Meister? So viel ist klar: Für Unterstützung aus der Heimat ist gesorgt. James, Manuel Neuer und Javi Martinez mussten verletzungsbedingt in München bleiben, mit den Gedanken sind sie aber natürlich bei der Mannschaft.

Martinez postete dieses Bild auf Instagram - mit dem Zusatz: „Wir unterstützen euch heute von der Säbener, Jungs!! Holt Euch das Ding!!“ Die Daumen sind also gedrückt. Wie es um Robert Lewandowski steht, der gestern humpelnd in den Mannschaftsbus stieg, ist dagegen unklar.

Bayern zittert vor Leipzig um Lewandowski: Pole humpelt zum Bus

Update vom 10. Mai 2019, 16.30 Uhr: Wie Sky-Reporter Torben Hoffmann berichtet, steht es schlecht um Robert Lewandowski. Hoffmann teilte auf Twitter, dass der Pole vor der Abfahrt zum Bus gehumpelt ist. Auf dem Video ist außerdem Hasan Salihamidzic zu sehen. Droht der Top-Torjäger auszufallen? Das wäre ein herber Verlust für den FC Bayern München für das Spiel in Leipzig und in Hinsicht auf die Meisterschaft sowie den Endspurt der Saison.

+++ Herzlich willkommen zum 33. Spieltag der Bundesliga! Ist es der Samstag, der alles entscheidet? Der FC Bayern kann bei RB Leipzig die Meisterschaft einfahren. Ein Sieg reicht den Münchnern beim Tabellendritten.

Selbst ein Patzer des Rekordmeisters wäre erlaubt - dann müsste aber auch Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf Federn lassen.

Niko Kovac und die Seinen wollen natürlich ihre Hausaufgaben machen und mit einem Sieg den siebten Titel in Folge feiern. Wir berichten im Live-Ticker. Wenn Sie wissen wollen, wie die Konkurrenten aus Dortmund sich schlagen, dann empfehlen wir den Live-Ticker von wa.de*.

Mia san Meister - in Leipzig?

Es sind jene Wochen, in denen ein Fußball-Highlight das nächste jagt. Nach den unglaublichen Siegen von Liverpool über Barcelona und Tottenham über Ajax gab es am Donnerstagabend in der Europa League die nächsten Aufreger. Am Samstag wollen nun die Bayern jubeln: Mit einem Sieg bei RB Leipzig ist die 29. Meisterschaft perfekt.

Damit wäre der erste Schritt auf dem Weg zum Double getan. Kovac hofft natürlich auf einen Dreier, gleichzeitig warnt er aber auch vor den Sachsen und deren gefährlichstem Stürmer: Timo Werner sei derzeit in einer guten Form, wie Kovac auf der Pressekonferenz erklärte. Aber schon im Hinspiel hätte man den Nationalspieler, der nach wie vor mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, im Griff gehabt.

Mögliche Meisterfeier: Der Kapitän wird fehlen

Sollten die Bayern ihr Meisterstück machen, wird Kapitän Manuel Neuer nicht mit dabei sein. Er werde laut Kovac gar nicht mit nach Leipzig fahren. Außerdem stehen weitere Einsätze noch auf der Kippe: Javi Martinez hatte sich im Training verletzt, James absolvierte am Donnerstag seine erste Einheit nach der Verletzung in Nürnberg.

Bayern gegen Dortmund - das Fernduell um die Meisterschaft elektrisiert Fußball-Deutschland! Und beide Partien werden am Samstag live zu sehen sein. Wann und wo genau? So sehen Sie RB Leipzig gegen Bayern München und Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf im TV und im Live-Stream.

akl

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.