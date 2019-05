Ticker: Meisterschaft vertagt! Bayern verpasst den Titel in Leipzig

Der FC Bayern verpasst es in Leipzig, die Meisterschaft klar zu machen. Goretzka verzweifelt am Video-Schiedsrichter. Thiago muss verletzt runter. Alle News im Ticker.

RB Leipzig - FC Bayern München 0:0 (0:0)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Laimer (86. Mukiele), Demme - Sabitzer, Forsberg (90. Smith Rowe) - Poulsen, Werner Bank: Müller - Saracchi, Bruma, Haidara, Matheus Cunha FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago (81. Rafinha) - Gnabry (78. Ribéry), Müller, Coman (88. Robben) - Lewandowski Bank: Hoffmann - Boateng, Davies, Sanches Tore: - Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

17.30 Uhr: Fazit aus Leipzig: Der Auftritt der Bayern war engagiert - ein Sieg wäre verdient gewesen. Aber auch Leipzig hatte seine Chancen zum Dreier.

17.28 Uhr: Damit ist klar: Der Meister steht erst am letzten Spieltag fest. Zwei Punkte liegt Bayern vor dem Spieltag vor dem BVB. Hannover und Nürnberg sind indes abgestiegen, Stuttgart in der Relegation.

BVB siegt gegen Düsseldorf

90+8 Minute in Dortmund: Karaman setzt die Kugel drüber! Und dann ist in Dortmund Schluss!

90.+7 Minute in Dortmund: Ein Tor der Fortuna reicht den Bayern für die Meisterschaft. Fortuna-Keeper Rensing ist mit vorne.

90.+7 Minute in Dortmund: Noch ein letzter Freistoß für Düsseldorf!

Bayern spielt nur 0:0 in Leipzig

90.+6 Minute: Schluss! Die Bayern müssen ihre Meisterschaft verschieben. In Dortmund läuft das Spiel aber noch - dort steht es jetzt nur noch 3:2.

90.+5 Minute: Lewandowski gegen Konate - Abstoß für Leipzig.

90.+4 Minute: Hummels flankt in die Arme von Gulasci.

90.+4 Minute: Leipzig kommt nicht mehr hinten raus.

90.+3 Minute: Ribéry auf Robben! Der Niederländer zielt aus 18 Metern drüber.

90.+2 Minute: Leipzig stemmt sich mit allem dagegen, während der BVB jetzt mit 3:1 führt.

90.+1 Minute: Konate gegen Müller- plötzlich hat Lewandowski den Ball und steht alleine vor Gulasci. Aber Gräfe pfeift Müllers Einsteigen ab.

90. Minute: Fünf Minuten beträgt die Nachspielzeit.

90. Minute: Smith Rowe kommt bei RB für den ausgepumpten Forsberg.

Lewandowski verfehlt das Tor ganz knapp

89. Minute: Lewandowski! Flach bekommt er das Ding an der Mauer vorbei - Zentimeter fehlen! Die Kugel streicht rechts am Pfosten vorbei.

88. Minute: Robben kommt für Coman ins Spiel.

87. Minute: Freistoß für die Bayern am Leipziger Strafraum nach Foul an Müller, halblinke Position.

86. Minute: Laimer geht runter, Mukiele steht jetzt für ihn auf dem Rasen.

86. Minute: Laimer hat sich da das Knie verdreht, er humpelt vom Platz.

85. Minute: Laimer liegt nach einem Zweikampf mit Müller verletzt am Boden.

84. Minute: Ribéry lässt sich fast den Ball abluchsen, doch die Bayern bleiben in Ballbesitz. Dann der Pfiff - Abseits, Ballbesitz für RB.

83. Minute: Die Bayern fast mit der Führung! Ribéry mit der Hacke im Fünfer, Haidara klärt in höchster Not auf der Linie.

82. Minute: Demme geht runter, Haidara kommt für ihn bei Leipzig.

82. Minute: Thiago wird hinter der Bande behandelt.

81. Minute: Rafinha kommt für den verletzten Thiago, der vom Platz humpelt.

Thiago muss verletzt raus

80. Minute: Thiago senst Werner in der Leipziger Hälfte um und verletzt sich dabei selbst.

79. Minute: Hummels foult Laimer im Mittelfeld. Gräfe steht daneben und lässt weiterspielen.

78. Minute: Ribéry kommt für Gnabry.

77. Minute: Wieder Leipzig. Tohuwabohu im Bayern-Strafraum, letztlich kommt Poulsen zum Schuss. Drüber!

76. Minute: Halstenberg! Knapp! Der Außenverteidiger kommt aus zehn Metern von links frei zum Schuss - er verzieht knapp! Das war die beste Leipziger Chance in der zweiten Hälfte.

75. Minute: Coman begeht ein klares taktisches Foul gegen Forsberg - Gelb für den Franzosen. Seine zweite in dieser Saison.

74. Minute: Lewandowski schafft es fast, sich gegen mehrere Leipziger durchzusetzen und alleine auf Gulasci zuzulaufen - doch am letzten Gegenspieler scheitert er.

74. Minute: Werner kommt im Strafraum zum Schuss - Kimmich blockt.

73. Minute: Süle unterbindet aufmerksam einen Leipziger Konter.

72. Minute: Müller erwischt Coman auf dem falschen Fuß. Wann bringt Kovac Robben oder Ribéry? Müller wäre ein Kandidat.

71. Minute: Leipzig kommt jetzt doch wieder besser rein. Forsberg scheitert mit einem Distanzversuch am blockenden Süle.

70. Minute: Süle foult Laimer im Strafraum - Gräfe lässt weiterspielen. Süle hat zuerst den Ball erwischt. Trotzdem gibt es seltsamerweise keine Ecke, sondern Abstoß für den FCB.

69. Minute: Lewandowski humpelt, kann aber wohl weiterspielen.

67. Minute: Süle fällt Werner im Strafraum - der Leipziger stand aber vorher im Abseits. Ansonsten wäre das ein glasklarer Elfer gewesen.

Gnabry schießt an die Latte

66. Minute: Latte! Gnabry schon wieder haarscharf. Diesmal nagelt der Nationalspieler die Kugel völlig frei vor Gulasci aus acht Metern ans rechte Lattenkreuz. Von da geht die Kugel ins Toraus!

65. Minute: Müller köpft eine Gnabry-Flanke drüber. Bayern ist mittlerweile das bessere Team, Leipzig hat sich schon lange nicht mehr gefährlich gezeigt.

64. Minute: Coman hat auf rechts Platz, bei Orban ist aber Endstation.

63. Minute: Missverständnis zwischen Lewandowski und Müller - der Ur-Bayer startet nicht.

62. Minute: Und schon wieder Szenenapplaus: Klostermann tunnelt Coman. Die Bayern erobern den Ball danach aber sofort wieder.

62. Minute: Der folgende Freistoß fliegt ins Toraus der Bayern.

61. Minute: Goretzka foult Forsberg und holt sich die erste Gelbe in diesem Spiel ab.

60. Minute: D üsseldorf hat in Dortmund einen Elfer am Tor vorbei geschossen - dort bleibt es beim 2:1 für den BVB. Gulasci pariert indes den nächsten Bayern-Angriff.

59. Minute: Poulsen bekommt bei einem Leipziger Konter die Kugel - bleibt mit seinem Abschluss aber hängen.

57. Minute: Der Leipziger kann weiterspielen.

56. Minute: Demme liegt verletzt am Boden.

55. Minute: Laimer fällt bei Leipzig etwas ab. Der Österreicher macht das Spiel immer wieder langsam. Halstenberg prüft indes Ulreich - der Keeper packt zu.

54. Minute: Dortmund ist wieder in Führung gegangen. Nach aktuellem Stand wird die Meisterparty definitiv verschoben.

53. Minute: Alles wieder auf Null also. Lewandowski stand wohl eine Fußspitze breit im Abseits.

Tor für Bayern zählt nicht

52. Minute: Das Tor wird in Köln überprüft - und zählt nicht!

50. Minute: Goretzka trifft! Bayern führt in Leipzig. Konates Kopfball wird zum Querschläger und zur optimalen Vorlage für Goretzka, der die Kugel volley aus zehn Metern in die Maschen schweißt.

49. Minute: Alaba prüft Gulasci aus der Distanz - der Ungar pariert. Coman setzt den Nachschuss auch aus der Distanz mit viel Schnitt knapp neben den Kasten.

49. Minute: Und jetzt sind sie doch wieder Meister: Dortmund hat gegen Düsseldorf soeben den Ausgleich kassiert.

48. Minute: Schon wieder Szenenapplaus für Konate. So viel kann er diesmal aber gar nicht dafür - Lewandowski rutscht weg, als sich Konate von ihm wegdreht.

47. Minute: Beide Mannschaften sind unverändert. Der Münchner Block macht derweil Feuerwerk - mit dem Spruchband „Wir schießen RB auf den Mond“.

46. Minute: Weiter geht‘s.

16.33 Uhr: Die Teams sind wieder zurück.

Halbzeit: Leipzig und Bayern liefern sich enges Match

16.17 Uhr: Halbzeit-Fazit: Die Bayern sind das etwas dominantere Team, aber Leipzig hatte auch eine starke Phase Mitte der Halbzeit. Insgesamt sehen die Zuschauer ein Spiel auf sehr ansprechendem Niveau, bei dem beide Mannschaften ihre Gelegenheiten hatten. Da der BVB führt, brauchen die Bayern einen Sieg, um die Meisterschaft heute einzutüten.

45.+1 Minute: Halbzeitpause!

45. Minute: Wieder stark von Konate. Der Verteidiger macht bisher ein unglaublich gutes Spiel.

44. Minute: Müller regt sich auf - er will nach einem Duell mit Orban einen Eckball, bekommt aber keinen.

43. Minute: Szenenapplaus für Konate, nachdem er drei Bayern-Angreifer narrt. Den Pass nach vorne bringt er dann aber nicht zu einem Mitspieler.

42. Minute: Dortmund ist gegen Düsseldorf in Führung gegangen. Bayern ist also aktuell nicht Meister, sollte alles so bleiben.

41. Minute: Gnabry spielt heute übrigens dauerhaft auf links - Coman dagegen auf rechts.

40. Minute: Im Gegenzug prüft Werner nach einem Konter Ulreich - abgefälscht, doch der Ex-Stuttgarter hat die Kugel sicher.

Bayern in Leipzig: Gnabry prüft Gulasci

39. Minute: Gnabry! Gulasci pariert stark. Der Bayern-Angreifer kommt links im Strafraum an einen hohen Ball - er donnert ihn volley aus fünf Metern aufs kurze Eck, wo der ungarische Keeper einen Klasse-Reflex auspackt.

38. Minute: Demme foult Kimmich, der Nationalspieler liegt am Boden. Bayern macht sich zur Ausführung der nächsten Ecke bereit, während Brazzo beim vierten Offiziellen protestiert.

38. Minute: Gulasci macht das Spiel nach einer abgefangenen Flanke schnell. Zu schnell - Poulsen steht im Abseits beim folgenden Konter.

37. Minute: Nach Leipzigs starker Phase Mitte der Halbzeit haben die Bayern jetzt wieder mehr das Heft des Handels in der Hand.

36. Minute: Thiagos Ecke kommt weit - Leipzig verteidigt das recht problemlos. Bisher sind die Standards von Thiago sehr ungefährlich.

35. Minute: Gute Flanke von Kimmich aus dem rechten Halbfeld - Konate köpft sie vor Lewandowsk ins Toraus.

33. Minute: Coman gegen drei - Freistoß für die Bayern im Mittelfeld. Gräfe zückt wieder keine Karte.

31. Minute: Bayern ist wieder präsenter. Thiago schiebt gut an, Comans Flanke erreicht aber niemanden.

30. Minute: Die nächste Ecke der Bayern bringt keine Gefahr ein.

Beste Chance für die Bayern - Gulasci im Glück

29. Minute: Beste Chance für die Bayern! Lewandowski setzt sich auf rechts gegen drei Leipziger durch, bringt den Ball von rechts in die Mitte, dann zieht Gnabry ab - auf den Keeper! Gulasci hat Glück, dass ihm der Ball durch die Beine nicht ins Tor springt.

28. Minute: Thiagos Ball köpfen die Leipziger raus.

28. Minute: Ecke von rechts für die Bayern.

27. Minute: Coman spielt in der Rückwärtsbewegung seine Stärke aus - er läuft einem Leipziger mit Tempo den Ball ab.

26. Minute: Leipzig greift früh an und lässt Bayern keine Zeit beim Spielaufbau. Die Sachsen sind giftig.

25. Minute: Konate in einem griffigen Duell mit Lewandowski. Der Pole geht zu Boden - Gräfe pfeift nicht.

24. Minute: Die Bayern zeigen sich mal wieder vorne. Aber Leipzig steht aktuell sehr gut gestaffelt und es gibt kein Durchkommen.

23. Minute: Missverständnis zwischen Gnabry und Alaba - der Österreicher startet nicht durch.

22. Minute: Wieder RB über rechts. Diesmal Sabitzer, dessen Flanke von der Grundline abgefälscht wird. Ulreich packt zu.

21. Minute: Laimer hat sich am Arm verletzt und blutet. Er braucht ein neues Trikot.

20. Minute: Leichter Regen hat eingesetzt. Das scheint den Leipzigern gar nichts auszumachen, sie finden immer besser in diese Partie.

19. Minute: Hummels köpft Forsbergs Hereingabe weg.

18. Minute: Querschläger von Süle im eigenen Sechzehner - erste Ecke für Leipzig.

17. Minute: Poulsen! Der RB-Stürmer zieht nach einer Flanke von rechts aus acht Metern ab - und wird abgeblockt.

Leipzig macht Druck

17. Minute: Leipzig kommt besser rein, macht über links Tempo. Immer wieder beteiligt: Werner.

16. Minute: Forsberg findet mit einem Klasse-Ball Werner, der an Süle hängen bleibt.

15. Minute: Lewandowski wirkt übrigens trotz der Humpel-Bilder topfit.

14. Minute: Thiago foult einen Leipziger - Freistoß für RB. Der kommt an den Strafraum, aber erreicht keinen der Hausherren.

13. Minute: Gräfe lässt viel weiterlaufen - zuerst ein hartes Einsteigen von Hummels, dann ein Handspiel.

12. Minute: Gut gespielt von Leipzig. Poulsen rutscht im Strafraum in eine Flanke von links - er will eine Ecke, Gräfes Gespann sieht das anders.

12. Minute: Der Franzose steht wieder.

11. Minute: Coman liegt verletzt am Boden.

Lewandowski lässt die Führung liegen - aber steht im Abseits

9. Minute: Lewandowski völlig frei vor Gulasci! Der Pole zielt aus sieben Metern daneben - wäre aber ohnehin im Abseits gestanden.

9. Minute: Wieder keine Gefahr, der erste Leipziger köpft die Kugel weg. Der zweite Ball kommt trotzdem in den Strafraum, Gulasci hat ihn sicher.

8. Minute: Lewandowski holt auf links die nächste Ecke heraus.

6. Minute: Der gegenseitige Respekt ist zu spüren - und Leipzig wirkt ganz und gar nicht so, als wäre ihnen dieses für sie tabellarisch quasi bedeutungslose Spiel egal.

5. Minute: Erstes Schüsschen von Gnabry. 19 Meter, kein Druck dahinter - Gulasci packt sicher zu.

4. Minute: Gulasci faustet Thiagos Ecke aus dem Gefahrenbereich.

4. Minute: Lewandowski holt gegen Laimer eine Ecke heraus.

3. Minute: Leipzig zeigt schon früh, dass sie ordentlich Selbstvertrauen getankt haben in den letzten Wochen.

2. Minute: Früher Schock für den FC Bayern - die ganze Abwehrkette ist aufgerückt, Werner wird steil geschickt. Aber Ulreich passt auf und kommt rechtzeitig raus.

Bayern in Leipzig: Das Spiel läuft

1. Minute: Das Spiel läuft.

15.30 Uhr: Müller und Orban bei der Seitenwahl.

15.28 Uhr: Angeführt von Schiri Gräfe und vor einer beeindruckenden Choreo betreten die Mannschaften das Grün.

15.26 Uhr: Die Teams betreten jeden Moment den Rasen. Leipzig spielt in Weiß und Rot. Bayern läuft in Dunkelgrau auf. Elf Grad hat es in Leipzig, bei bewölktem Himmel. Ist das das Szenario, in dem die Bayern die Meisterschaft feiern?

15.21 Uhr: Leipzig läuft wohl mit Viererkette auf - ansonsten setzt Rangnick eher auf Dreier- bzw. Fünferkette.

15.20 Uhr: Der Bundestrainer ist auch da: Joachim Löw sieht sich das Schlager-Spiel von der Tribüne aus an. Für beide Teams ist es natürlich auch eine Generalprobe fürs Pokalfinale, das sich Löw auch nie entgehen lässt.

15.12 Uhr: FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic will die Meisterschaft noch nicht feiern: „Wir wollen ruhig bleiben und Respekt haben. Es muss erst gespielt werden. Große Schnauze ist nicht meine Art.“

15.08 Uhr: Die Spieler wärmen sich auf. In Kürze beginnt das Match in Leipzig.

14.27 Uhr: Jetzt ist auch die Leipziger Startelf bekannt gegeben worden. RB-Trainer Rangnick tauscht im Vergleich zum 3:3 in Mainz zweimal aus: Er setzt auf Demme und Sabitzer anstatt von Mukiele (Bank) und Kampl (Gelbsperre).

14.24 Uhr: Nochmal zur Ausgangslage: Ein Sieg reicht in jedem Fall zur Meisterschaft. Wenn Dortmund zeitgleich nicht gegen Düsseldorf gewinnt, ist auch ein Bayern-Remis gleichbedeutend mit dem Titel. Bei einer BVB-Niederlage ist das Ergebnis des FCB gegen Leipzig egal, dann sind die Münchner auch mit einer Niederlage neuer Titelträger.

14.21 Uhr: Die Aufstellung ist da. Hummels ersetzt Boateng (Bank), ansonsten ist das die Elf, die gegen Hannover mit 3:1 siegreich war. James „steht aufgrund anhaltender Wadenprobleme nicht im Kader“, twitterte der Rekordmeister. Lewandowski steht trotz der Humpel-Bilder wie gewohnt in der Startaufstellung.

14.16 Uhr: In Kürze erwarten wir die Aufstellungen der beiden Teams.

14.01 Uhr: Erste Bilder aus dem Innenraum des Stadions in Leipzig sind da - hier wollen die Münchner später die Meisterschaft klar machen.

13.44 Uhr: Die Statistik der Paarung spricht klar für den FC Bayern.

Update vom 11. Mai, 12.59 Uhr: Machen sich die Bayern in Sachsen zum Meister? So viel ist klar: Für Unterstützung aus der Heimat ist gesorgt. James, Manuel Neuer und Javi Martinez mussten verletzungsbedingt in München bleiben, mit den Gedanken sind sie aber natürlich bei der Mannschaft.

Martinez postete dieses Bild auf Instagram - mit dem Zusatz: „Wir unterstützen euch heute von der Säbener, Jungs!! Holt Euch das Ding!!“ Die Daumen sind also gedrückt. Wie es um Robert Lewandowski steht, der gestern humpelnd in den Mannschaftsbus stieg, ist dagegen unklar.

Bayern zittert vor Leipzig um Lewandowski: Pole humpelt zum Bus

Update vom 10. Mai 2019, 16.30 Uhr: Wie Sky-Reporter Torben Hoffmann berichtet, steht es schlecht um Robert Lewandowski. Hoffmann teilte auf Twitter, dass der Pole vor der Abfahrt zum Bus gehumpelt ist. Auf dem Video ist außerdem Hasan Salihamidzic zu sehen. Droht der Top-Torjäger auszufallen? Das wäre ein herber Verlust für den FC Bayern München für das Spiel in Leipzig und in Hinsicht auf die Meisterschaft sowie den Endspurt der Saison.

+++ Herzlich willkommen zum 33. Spieltag der Bundesliga! Ist es der Samstag, der alles entscheidet? Der FC Bayern kann bei RB Leipzig die Meisterschaft einfahren. Ein Sieg reicht den Münchnern beim Tabellendritten.

Selbst ein Patzer des Rekordmeisters wäre erlaubt - dann müsste aber auch Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf Federn lassen.

Niko Kovac und die Seinen wollen natürlich ihre Hausaufgaben machen und mit einem Sieg den siebten Titel in Folge feiern. Wir berichten im Live-Ticker. Wenn Sie wissen wollen, wie die Konkurrenten aus Dortmund sich schlagen, dann empfehlen wir den Live-Ticker von wa.de*.

Mia san Meister - in Leipzig?

Es sind jene Wochen, in denen ein Fußball-Highlight das nächste jagt. Nach den unglaublichen Siegen von Liverpool über Barcelona und Tottenham über Ajax gab es am Donnerstagabend in der Europa League die nächsten Aufreger. Am Samstag wollen nun die Bayern jubeln: Mit einem Sieg bei RB Leipzig ist die 29. Meisterschaft perfekt.

Damit wäre der erste Schritt auf dem Weg zum Double getan. Kovac hofft natürlich auf einen Dreier, gleichzeitig warnt er aber auch vor den Sachsen und deren gefährlichstem Stürmer: Timo Werner sei derzeit in einer guten Form, wie Kovac auf der Pressekonferenz erklärte. Aber schon im Hinspiel hätte man den Nationalspieler, der nach wie vor mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, im Griff gehabt.

Mögliche Meisterfeier: Der Kapitän wird fehlen

Sollten die Bayern ihr Meisterstück machen, wird Kapitän Manuel Neuer nicht mit dabei sein. Er werde laut Kovac gar nicht mit nach Leipzig fahren. Außerdem stehen weitere Einsätze noch auf der Kippe: Javi Martinez hatte sich im Training verletzt, James absolvierte am Donnerstag seine erste Einheit nach der Verletzung in Nürnberg.

Bayern gegen Dortmund - das Fernduell um die Meisterschaft elektrisiert Fußball-Deutschland! Und beide Partien werden am Samstag live zu sehen sein. Wann und wo genau? So sehen Sie RB Leipzig gegen Bayern München und Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf im TV und im Live-Stream.

