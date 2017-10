Live-Ticker: Martinez bei FCB auf der Bank - ebenso wie Werner bei RB

Was für ein Kracher in der 2. Runde des DFB-Pokals! Der FC Bayern gastiert am Mittwochabend bei RB Leipzig - wir berichten hier im Live-Ticker.

RB Leipzig - FC Bayern München -:- (Anstoß: Mittwoch 20.45 Uhr)

RB Leipzig: 32 Gulacsi - 3 Bernardo, 4 Orban, 5 Upamecano, 23 Halstenberg - 7 Sabitzer, 44 Kampl, 8 Keita, 10 Forsberg - 29 Augustin, 9 Poulsen. Bank: 28 Mvogo, 6 Konaté, 11 Werner, 16 Klostermann, 24 Kaiser, 27 Laimer, 31 Demme. FC Bayern: 26 Ulreich – 32 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 27 Alaba – 23 Vidal, 24 Tolisso – 10 Robben, 6 Thiago, 29 Coman – 9 Lewandowski. Bank: 22 Starke, 4 Süle, 8 Martinez, 13 Rafinha, 19 Rudy, 28 Wriedt, 34 Friedl. Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) Tore: ---

20.08 Uhr: Die Gastgeber kommen zu den Tönen der RB-Hymne zum Warm-Up aufs Feld.

19.52 Uhr: Die Aufstellungen sind da - und es gibt Überraschungen auf beiden Seiten! Beim FC Bayern sitzen zunächst Javi Martienz und Sebastian Rudy auf der Bank, die Gastgeber verzichten in der Startaufstellung auf Timo Werner.

19.41 Uhr: Für Joshua Kimmich ist es die zweite Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Zwischen 2013 und 2015 absolvierte der 22-Jährige insgesamt 53 Spiele für RB.

19.36 Uhr: Beide Mannschaften sind im Stadion angekommen und inspizieren den Rasen.

19.28 Uhr: Beide Mannschaftsbusse fahren aktuell fast parallel zum Stadion, sie trennen nur wenige Meter. Wenn es über 90 Minuten auch so knapp zugeht, werden wir einen tollen Pokal-Abend erleben.

18.49 Uhr: Die Arena in Leipzig öffnet ihre Tore um kurz nach 19 Uhr, wie die Fanbetreuung des FC Bayern den angereisten Schlachtenbummlern via Twitter mitteilt. Frühes Anreisen ist ratsam, das Stadion ist natürlich restlos ausverkauft.

18.29 Uhr: Zweimal gab es das Duell RBL gegen FCB erst - beide Spiele fanden in der Bundesliga vergangene Saison statt. In München behielten die Bayern klar mit 3:0 die Oberhand, in Leipzig hatten sie schwer zu kämpfen und errangen erst in der Schlussphase einen 5:4-Erfolg bei den Sachsen. Und heute?

18.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Kracher zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern! In zweieinhalb Stunden, um 20.45 Uhr ist Anstoß in der Red Bull Arena - bis dahin erfahren Sie an dieser Stelle alles Wissenswerte rund um die Partie!

Vorbericht:

Mega-Woche für den FC Bayern! Gleich zwei Mal innerhalb von vier Tagen geht es für den Rekordmeister gegen den aufstrebenden Brauseklub aus Sachsen: Vor dem Bundesligaduell am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in der Allianz Arena steht das mit besonderer Spannung erwartete Zweitrundenmatch im DFB-Pokal im Leipziger Zentralstadion an. Was die ohnehin schon schwierige Aufgabe noch kniffliger für die Mannschaft des FC Bayern macht, ist die seit vergangenen Samstag angespannte Personallage: Thomas Müller fällt mit einem Muskelfaserriss sicher aus, auch hinter Mats Hummels‘ Einsatz steht ein Fragezeichen. Zur Erinnerung: Mit Manuel Neuer und Franck Ribéry fallen ohnehin zwei Stützen längerfristig aus.

Die beiden bislang einzigen Begegnungen zwischen beiden Mannschaften hatten es in sich: In der vergangenen Saison kamen die Leipziger als Emporkömmling kurz vor Weihnachten zum Ende der Hinrunde nach München und rechneten sich einiges aus, wurden aber von den Bayern klar mit 3:0 besiegt. Beim Rückspiel in Leipzig, als die Münchner am letzten Spieltag der Saison 2016/2017 bereits als Meister und die Gastgeber als Vize feststanden, lieferten sich beide Mannschaften ein Spektakel. RB führte bis zur 84. Minute mit 4:2, ehe die Bayern das Spiel in irren letzten Minuten noch zu ihren Gunsten drehten.

"Da waren wir in einem fantastischen Spiel 70 Minuten Chef im Ring", erinnert sich Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick, der die Marschroute für seine Mannschaft gleich vorgibt: "Jetzt geht es darum, die Bayern über 90 oder sogar 120 Minuten richtig herauszufordern.“ Verbal scheinen seine Spieler das zu beherzigen: "Wir wollen wieder ein Feuerwerk abfeuern", sagt Marcel Sabitzer. "Wir wollen Gas geben, wir wollen weiterkommen, wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen," verspricht Kapitän Willi Orban.

Und die Bayern? Die haben sich seit der Amtsübernahme von Jupp Heynckes langsam gesteigert, gewannen die vergangenen drei Spiele allesamt zu Null und sehen sich für das Spitzenduell alleine schon aus dem eigenen Selbstverständnis heraus gewappnet. Doch die Leistung beim Sieg am Wochenende in Hamburg stellte Trainer Heynckes nur zeitweise zufrieden. "Behäbig, unpräzise, ohne Spielrhythmus oder Harmonie" habe seine Mannschaft in der ersten Hälfte gespielt, erst in den zweiten 45 Minuten sei es besser geworden. „Es gibt noch viel zu tun“, lautete das Fazit des Triple-Trainers.

Die Voraussetzungen, damit gleich beim Spiel in Leipzig anzufangen, sind gut. Und egal ob Mats Hummels nun selbst dabei sein wird, oder auch nicht, für den Verteidiger steht fest: "Es wird ein richtig geiles Fußballspiel, da bin ich mir ganz sicher.“

