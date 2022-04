„Gekämpft und gewonnen“: FC Bayern II bleibt an Bayreuth dran

Teilen

Mit Köpfchen: Bayern II um Kapitän Nicolas Feldhahn (2. v. l.) im Duell mit Aschaffenburg. © LACKOVIC/Imago

Die Amateure des FC Bayern fahren einen wichtigen Arbeitssieg in Aschaffenburg ein. Auch Spitzenreiter Bayreuth marschiert weiter.

München – Der Zweikampf an der Spitze steuert zielgerichtet auf seine Entscheidung zu. Unter der Woche haben beide Teams noch ein Nachholspiel zu absolvieren, am Ostermontag, dem 18. April, aber kommt es in Bayreuth zum absoluten Gipfeltreffen zwischen der heimischen Spielvereinigung und dem FC Bayern II. Bislang gaben sich beide Teams in diesem Jahr noch überhaupt keine Blöße, so auch am Wochenende.

Während die Bayreuther mit dem 6:0-Heimsieg über den SV Schalding-Heining den zwölften Sieg in Serie feierten, triumphierten die Münchner am Freitagabend mit 2:1 bei Viktoria Aschaffenburg. Obwohl damit auch die Münchner alle ihre fünf Spiele in diesem Jahr gewannen, konnte der FCB-Talentschuppen den Rückstand nicht verringern. Angesichts dieser imposanten Zahlen läuft die Konkurrenz freilich weit hinterher. So auch Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhachhing, der aber mit dem 3:1-Erfolg am Samstag bei Schlusslicht 1860 Rosenheim immerhin den dritten Sieg in Folge verbuchte. Nur einen Punkt aus den letzten drei Partien sammelte derweil der FC Pipinsried, am Samstag unterlag der FCP in Schweinfurt 0:3. Das Polster auf die Abstiegszone ist aber noch komfortabel. Ganz im Gegensatz zum SV Heimstetten, der nach dem 0:1 am Samstag in Aubstadt unverändert einen Relegationsplatz belegt, nur einen Zähler vor dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Viktoria Aschaffenburg - FC Bayern II 1:2 (1:2). – „Gekämpft und gewonnen“, lautete das nüchterne, aber stolze Fazit von Trainer Martin Demichelis nach dem Arbeitssieg in Unterfranken. Nachdem seine Mannschaft zunächst durch Benedict Laverty sogar in Rückstand geraten war (10.), drehten Jamie Lawrence (28.) und Lucas Copado (31.) die Partie per Doppelschlag noch im ersten Abschnitt. Dabei hatte die Begegnung nicht nur wegen des frühen Rückstands denkbar unglücklich für die Münchner begonnen: Nach einem Foul an Kapitän Nicolas Feldhahn vergab Gabriel Vidovic den fälligen Strafstoß (5.). In der Folge aber hätte sein Team, das die Partie nach dem Platzverweis für den ehemaligen Türkgücü-Akteur Marco Raimondo-Metzger (76.) in Überzahl beendete, „die Kontrolle über das Spiel gehabt“, wie Demichelis lobte, und konnte so die Heimreise mit drei wichtigen Punkten im Gepäck antreten. Vor dem Gipfeltreffen in Bayreuth am Ostermontag müssen die kleinen Bayern nun zunächst noch das Nachholspiel am Mittwoch (18 Uhr) in Pipinsried bestreiten. Mit Blick auf die souveränen Oberfranken ist dort von einem Ausrutscher dringend abzuraten.

TSV 1860 Rosenheim - SpVgg Unterhaching 1:3 (1:1). – In der Vorrunde hatte die SpVgg Unterhaching in einem wilden Spiel im Sportpark mit 5:4 gegen den Kooperationspartner aus Rosenheim gewonnen. Die beiden Kontrahenten stehen seit Jahren im regen Austausch, so sollen auch derzeit einige Hachinger Talente bei den Rosenheimern Spielpraxis sammeln. Am Samstag starteten die Gastgeber furios und lagen nach 200 Sekunden durch den Treffer von Christoph Fenninger in Führung. Nach dem Ausgleich durch U-17-Spieler Leo Gabelunke (23.) dominierte der Drittliga-Absteiger im zweiten Abschnitt das Geschehen: Mit seinem 23. Saisontreffer brachte Patrick Hobsch die Gäste per Elfmeter in Führung (52.), für die endgültige Entscheidung sorgte nach langer Verletzungspause Alexander Kaltner (53.). Hachings Trainer Sandro Wagner fiel ein Stein vom Herzen: „Wir hatten eine schwere Woche, aus verschiedenen Gründen fielen immer mehr Spieler aus, wir mussten den Kader mit jungen Akteuren ergänzen, so lief es in der ersten Halbzeit sehr zäh, aber dann hat die Mannschaft gegen einen Gegner Moral gezeigt, der besser ist, als es der Tabellenstand aussagt.“

1. FC Schweinfurt 05 - FC Pipinsried 3:0 (1:0). – Noch hat der FC Pipinsried ein Polster zu den Abstiegsplätzen, doch Manager Tarik Sarisakal warnt nach der sportlichen Talfahrt in den letzten Wochen: „Wir müssen dringend punkten, um für die nächsten Saison planen zu können“. Nach Schweinfurt reisten die Pipinsrieder allerdings ohne Illusionen. „Wir haben leider große personelle Probleme, viele Stammspieler fallen aus und die Ersatzbank ist praktisch leer“, bedauerte FCP-Coach Andreas Pummer, der seiner Mannschaft nach der klaren Niederlage keine Vorwürfe machen konnte. In der Anfangsphase hatten die Pipinsrieder sogar einige Torchancen, doch im zweiten Abschnitt ging dem ersatzgeschwächten Team die Luft aus. Während Pipinsried weiter auf Trainersuche für die nächste Saison ist, konnte Manager Sarisakal bereits die Verpflichtungen von Daniel Witeschek (TSV Landsberg), Belim Idrizovic (SV Donaustauf) und Sebastian Keßler (SV Wacker Burghausen) melden.

TSV Aubstadt - SV Heimstetten 1:0 (0:0). – Trotz des frühen Platzverweises für Ex-Löwe Mohamad Awata (39.) stemmte sich der SVH lange erfolgreich gegen die zweite Niederlage in Folge. In der Schlussphase aber gelang Löwen-Bezwinger Aubstadt doch noch der Siegtreffer durch Joshua Endres (79.). Am Mittwoch (19 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt nun Schlusslicht 1860 Rosenheim zu einem wegweisenden Nachholspiel. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)