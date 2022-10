Regionalliga: Ein Wochenende zum Vergessen – Münchner Klubs allesamt erfolglos

Ins Grübeln geraten: Martin Demichelis lockt wohl die Heimat. © IMAGO/Sven Leifer

Alle vier Münchner Regionalligisten bleiben am 18. Spieltag erfolglos. Die SpVgg Unterhaching verliert als Tabellenführer gegen ein Kellerkind.

München – Während bei Bayern II der eigene Trainer ob seines spekulierten Wechsels in seine argentinische Heimat im Rampenlicht steht, erwies sich für Türkgücü der gegnerische Trainer als Stolperstein. Ausgebremst wurde auch Spitzenreiter Unterhaching, der wieder einmal seinen Angstgegner nicht überwinden konnte. Bei Schlusslicht Heimstetten wird die Luft im Abstiegskampf derweil immer dünner.

FC Bayern II - 1.FC Nürnberg II 1:3 (0:1). – Ein Thema bei der Heimniederlage der kleinen Bayern waren die jüngsten Spekulationen über Trainer Martín Demichelis, der bei seinem argentinischen Jugendklub River Plate im Gespräch sein soll. Der 41-Jährige wollte das Gerücht weder dementieren noch bestätigen. „Ich bin stolz, dass ich einer der Kandidaten bin, aber es geht weiter hier“, sagte der Vizeweltmeister von 2014.

Im Vergleich zum jüngsten 5:2-Torefestival in Hankofen spielten sich die Amateure des deutschen Rekordmeisters diesmal weniger Chancen heraus und überließen den starken Franken das Feld. „Der Gegner war überragend“, befand Demichelis. Zu spüren bekam dies die Heimelf, bei der das 16-jährige Talent Paul Wanner seinen Einstand gab, gleich zu Beginn beim frühen 0:1 durch Jermain Nischalke (3.). In der Folge hatten die Bayern bei zwei Alutreffern auch Pech (21., 53.), bevor Lucas Copado mit einer Einzelaktion doch der Ausgleich gelang (60.). Ein Nürnberger Doppelschlag durch Fabian Menig (73.) und Ali Loune (76.) brachte die Hausherren dann auf die Verliererstraße.

FV Illertissen - Türkgücü 2:0 (1:0). – Die starke Auswärtsserie der Münchner mit zuletzt vier Siegen hintereinander stoppte ein Trainerwechsel-Effekt. Bei den schlecht in die Saison gestarteten Schwaben ist seit zwei Spieltagen wieder Holger Bachthaler Trainer, der mit dem FV einst Regionalliga-Vizemeister wurde. Nach einer vergebenen Chance von Türkgücüs Yannick Woudstra (10.) gelang auf der Gegenseite Yannick Glessing gegen sehr verhalten beginnende Münchner das 1:0 (21.). „Wir haben die erste halbe Stunde komplett verschlafen“, monierte Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar, der drei vergebenen Chancen nachtrauerte (39., 42., 43.). Nachdem in der zweiten Hälfte Türkgücüs Michael Zant nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste (83.), gelang den unter Bachthaler noch ungeschlagenen Hausherren noch das 2:0 (90.).

Ausgebremst, mal wieder: Untrerhaching (l.) stolperte in Rain. © IMAGO/Sven Leifer

TSV Rain/Lech - SpVgg Unterhaching 1:1 (0:1). – Beide bisherigen Pflichtspiele in Rain hatten die Hachinger verloren. „Uns war schon klar, dass Rain so etwas wie ein Angstgegner ist. Aber man hat auch gesehen: wir sind noch nicht so weit, um hierherzufahren und ganz einfach zu gewinnen“, haderte Hachings Trainer Sandro Wagner. Dabei begann es perfekt für den Spitzenreiter, bereits in der dritten Minute köpfte Mathias Fetsch zum 0:1 ein. Bis zur Pause vergab die SpVgg noch einige gute Tormöglichkeiten, im zweiten Abschnitt kämpften sich dann die Gastgeber immer mehr in die Partie zurück und erzielten durch Kevin Gutia den Ausgleich (75.). „Ich bin aber absolut nicht zufrieden mit unserer Leistung“, haderte Wagner.

SV Heimstetten - VfB Eichstätt 2:4 (1:2). – Für den Tabellenletzten wird die Luft immer dünner. Im Kellerduell gegen Eichstätt setzte es eine verdiente Niederlage für den SVH, der sich dabei laut Trainer Christoph Schmitt „unfassbar unclever“ anstellte. So profitierten die Gäste zunächst von zwei Patzern der Platzherren: Erst verlängerte Sandro Sengersdorf einen Einwurf unglücklich zu Sebastian Graßl, nur kurz nach dessen Führungstor legte Keeper Moritz Knauf dem VfB das 0:2 auf. Nach Lukas Riglewskis Elfmeter zum 1:2 keimte Hoffnung auf. Doch dann dezimierte Robert Manole seine Elf durch eine Ampelkarte kurz vor der Pause. Nach dem Wechsel erhöhte Eichstätt per Foulelfmeter auf 1:3, ehe der SVH dank Severin Müller in der 82. Minute noch mal in Schlagdistanz kam. Ein Konter zum 2:4 bedeutete den Knockout für das Schlusslicht, dem nun schon sechs Punkte zum Nichtabstiegsplatz fehlen. (rmf/kik/ps)