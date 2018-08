Sanches vor dem Absprung? Europäischer Traditionsklub signalisiert Interesse

Transfergerücht: Renato Sanches soll sich beim FC Bayern endlich durchsetzen. Nun wirbt Fenerbahce Istanbul um den 20-jährigen Portugiesen.

News vom 26. August 2018

Beim Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim schaffte er es nicht einmal in den Kader. Kehrt der enttäuschte Renato Sanches dem FC Bayern nun den Rücken?

Das türkische Blatt Fanatik berichtet, dass Fenerbahce Istanbul daran interessiert sei, den Portugiesen (Vertrag in München bis 2021) auszuleihen. Demnach sei der europäische Traditionsklub bereit, eine Gebühr von 2,5 Millionen Euro zu entrichten.

Im zentralen Mittelfeld des FC Bayern ist die Konkurrenz trotz des Abgangs von Arturo Vidal weiterhin äußerst namhaft. Dass Sanches nach dem für ihn enttäuschenden Saisonauftakt das Weite sucht, ist dennoch eher unwahrscheinlich. „Er wird diese Saison mit Sicherheit viele gute Spiele für den FC Bayern machen“, stellte Trainer Niko Kovac vor Beginn der Spielzeit klar.

News vom 4. Juni 2018

Fußball-Europameister Renato Sanches soll seine massiv ins Stocken geratene Karriere bei seinem Heimatverein Benfica Lissabon wieder in Schwung bringen. Wie der kicker und die portugiesische Fachzeitung A Bola berichten, prüft Bayern München eine Rückkehr des 20-jährigen Talents auf Leihbasis zu dessen Stammverein.

Zuletzt hatte der Münchner Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch über andere Pläne berichtet. "Er kommt zurück. Niko Kovac wird versuchen, ihn zu früherer Stärke zurückzuführen. Das ist eine spannende Aufgabe", sagte Rummenigge über Sanches.

Der Portugiese war in der vergangenen Saison an den englischen Erstligisten Swansea City ausgeliehen. Dort konnte er sich, auch aufgrund von Verletzungen, allerdings ebenso wenig durchsetzen wie in seinem ersten Jahr in München.

Sanches war 2016 als bester Nachwuchsspieler der EM in Frankreich für 35 Millionen Euro von Benfica zu den Bayern gekommen. In München hätte der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison unter Trainer Kovac in Neuzugang Leon Goretzka, Javi Martinez, Sebastian Rudy, Thiago, Corentin Tolisso oder Arturo Vidal namhafte Konkurrenz.

News vom 28. Mai 2018

Mitte Mai war sich Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge noch sehr sicher: „Er kommt zurück. Niko Kovac wird versuchen, ihn zu früherer Stärke zurückzuführen. Das ist eine spannende Aufgabe", sagte Rummenigge über die Zukunft von Renato Sanches. Nun allerdings berichtet die portugiesische SportzeitungA Bola, dass der FC Bayern mit Benfica Lissabon über ein erneutes Gastspiel des 20-Jährigen verhandele. Inbesondere der Präsident des Vereins sei an einer Leihe des Mittelfeldspielers interessiert, die Verhandlungen seien demnach bereits schon weit fortgeschritten. Dissens gebe es allerdings noch über die Frage, wer das Gehalt des Portugiesen zukünftig stemmen solle. Sanches selber solle eine Rückkehr zu seinem Jugendverein ebenfalls präferieren, weshalb eine Einigung im Interesse aller Beteiligten sei. Sanches war 2016 mit reichlich Vorschusslorbeeren von Benfica zum FC Bayern gewechselt, konnte seitdem aber weder bei den Bayern noch bei Swansea City annähernd an frühere Leistungen anknüpfen. „Zu Benfica zurückzukehren, seine Familie und Freunde bei sich zu haben und ein guter Verein, der ihn unterstützt, kann ihm helfen, auf sein bestes Niveau zurückzukommen“, meinte sein Trainer bei Swansea Carlos Carvalhal. Daran dürfte auch der FC Bayern großes Interesse haben.

News 14. Mai 2018

Vier Spiele über 90 Minuten, dazu einige Kurzeinsätze - nein, die Leihe von Renato Sanches vom FC Bayern in die englische Premier League zu Swansea FC hat sich für niemanden gelohnt. Der 20-Jährige fand sich bei den Walisern nur schwer zurecht. Dann wurde vor Weihnachten auch noch Trainer Paul Clement entlassen, den Sanches noch aus gemeinsamen Münchner Zeiten kannte und dessentwegen er überhaupt der Leihe auf die Insel zustimmte. Anfang des Jahres verletzte sich der Europameister zudem am Oberschenkel - und absolvierte kein Spiel mehr.

Aktueller Sanches-Trainer: Das wäre der beste Schritt für ihn

Schon Clement zeigte sich in der Rückschau sehr enttäuscht von Sanches und gab bestürzende Details aus ihrer gemeinsamen Zeit in Swansea preis. Ähnlich wie in seinem ersten Jahr beim deutschen Rekordmeister konnte der zweikampfstarke Youngster sein Potenzial nicht annähernd abrufen.

Dabei war der Mittelfeldmann nach der gewonnenen Europameisterschaft 2016 mit riesigen Erwartungen an die Säbener Straße gewechselt. Der FC Bayern sicherte sich die Dienste des als Jahrhundertalent gepriesenen Juwels, noch bevor die finanzkräftigeren Klubs zuschlagen konnten - wenngleich bei einer Gesamtinvestition von bis zu 80 Millionen der Transfer sicherlich kein Schnäppchen war.

Doch auch sein aktueller Coach in Swansea, Landsmann Carlos Carvalhal, sah bereits im April nicht die geringste Chance für Sanches, den Sprung in Portugals WM-Kader zu schaffen. Und laut Carvalhal scheint eine Rückkehr des 2016 als Senkrechtstarter des portugiesischen Fußballs ausgezeichneten Kickers mit den auffälligen Rastalocken zum FC Bayern mehr als fragwürdig. „Es wurde mir gesagt, dass es sein kann, dass er zu Benfica Lissabon zurückkehrt und wenn das möglich wäre, wäre das der beste Schritt“, wird der Trainer in der portugiesischen Zeitung A Bola zitiert.

+ Carlos Carvalhal. © AFP / GEOFF CADDICK

Bei Benfica verbrachte Sanches seine ersten - wesentlich glücklicher verlaufenen - zehn Jahre im Fußball. „Er ist ein Junge mit sehr viel Talent, aber er hat noch viel zu lernen. Er hat damit aufgehört in dem Moment, als er Benfica für einen der größten Vereine der Welt verlassen hat“, meint Carvalhal: „Zu Benfica zurückzukehren, seine Familie und Freunde bei sich zu haben und einen guten Verein, der ihn unterstützt, kann ihm helfen, auf sein bestes Niveau zurückzukommen. Er ist ein Junge, der noch nicht auf die Premier League vorbereitet ist.“

Daran, dass Sanches wieder sein Topniveau erreicht, dürfte auch der FC Bayern Interesse haben. Manchmal kann ein Schritt zurück ja auch ein Schritt nach vorne sein ...

Bitter: