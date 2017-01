Ribéry und Alaba in Kitzbühel: „Das ist eine geile Stimmung!“

von Florian Weiß schließen

Kitzbühel - Franck Ribéry und David Alaba nutzten den freien Sonntag für einen Ausflug zum Hahnenkammrennen. Für den Franzosen des FC Bayern war es eine Premiere.

Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel im Rahmen des alpinen Ski-Weltcups zieht jedes Jahr zehntausende von Fans an. Das prestigeträchtige Event gilt zusätzlich als Pflichttermin für die Reichen und Schönen. Auch 2017 waren zahlreiche Stars an der Strecke präsent, beispielsweise Ex-Formel-1-Weltmeister Nikki Lauda, Schauspieler Arnold Schwarzenegger, Musiker Andreas Gabalier oder Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick.

Die Abfahrt auf der Streif ist dabei das absolute Highlight, doch auch der Slalom auf dem Ganslernhang ist nicht zu verachten. Und so nutzten die beiden Bayern-Stars David Alaba und Franck Ribéry den freien Sonntag zu einem Trip in die Tiroler Alpen. "Die Abfahrt ist sich leider nicht ausgegangen, deswegen sind wir erst heute da“, erklärte Alaba am Mikrofon des ORF. „Ich bin sehr gern hier, die Atmosphäre ist super und ich drücke gern meinen Landsleuten die Daumen.“

Eine Premiere war der Besuch für den Franzosen - und der zeigte sich absolut begeistert von der Veranstaltung in Kitzbühel. "Das ist ein Wahnsinn. Für mich ist es das erste Mal, das ist eine geile Stimmung", sagte er.