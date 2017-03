Ribery und die Privilegien des Alters

Franck Ribery zeigt beim 3:0 des FC Bayern über Schalke, dass er mit seinem selbst- und schnörkellosen Spiel noch immer wichtiger als Douglas Costa ist.

München – In manche Szenen lassen sich Vorgänge wunderbar hineingeheimnissen, weil sich Vermutungen und Tatsachen so glücklich zu einem stimmigen Bild zusammenfügen. Die letzten Sekunden vor dem Anpfiff des Pokalspiels FC Bayern gegen Schalke gestern Abend steckten Franck Ribery und Robert Lewandowski noch einmal die Köpfe zusammen, um sich abzustimmen. Ein ultimatives Up-Date der Laufwege? Es sah so aus. Bereits nach drei Minuten legte Ribery seinem Kollegen das 1:0 auf, nach 15 Minuten brachten sie im Verbund das 2:0 auf den Weg, und Mitte der ersten Hälfte kombinierten sie sich zum 3:0. Zwei, die sich verstehen.

Alt zu werden mag insgesamt wenige Reize haben, gerade für einen Leistungssportler, den es entscheidend trifft, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert wie einst. Einen Vorteil aber hat der Routinier: Reife. Franck Ribery wird im April 34, für Flügelflitzer ein biblisches Alter, so ein Vermerk fehlt inzwischen in keinem Text über ihn. In der Regel aber wird er verknüpft mit der Feststellung, dass der Franzose trotz allem auch sportlich biblischen Vergleichen locker standhält.

So ein Mann fügt sich auch schnell wieder ein, wenn er nach Verletzungen zurückkehrt. Wie schon den kompletten Oktober hatte er den ganzen Februar passen müssen, er verabschiedete sich nach dem 2:1 zum Rückrundenstart gegen Bremen mit einer Zerrung ins Lazarett. Gegen den Hamburger SV stand er am Samstag das erste Mal im Kader, gestern nun feierte er sein Comeback. Und wie!

Nach dem 3:0 tippte sich Ribery auf sein Auge, um zu signalisieren: Ich habe diesen Blick, auch für die anderen. Er hätte sich eventuell in dieser Situation selbst durchtanken können, entschied sich aber für die schnörkellose Abgabe. Auch das ist eines dieser Privilegien des Alters: Gönnen zu können.

Mit seinem selbst- und schnörkellosen Spiel zeigte der Franzosen gestern wieder einmal, warum er im Zweifel für den FC Bayern noch immer wertvoller als sein fast zehn Jahre jüngerer Konkurrent Douglas Costa ist. Der Brasilianer sucht viel öfter den eigenen Abschluss, wobei bei ihm freilich andere Parameter zugrunde liegen: Neben dem Mangel an Reife und einen Hauch weniger Extraklasse hat er das Problem, sich in München noch immer profilieren zu müssen. So, wie er agiert, steht dabei der eigene Torerfolg in der Wahl seiner Stilmittel am höchsten.

Ribery rackerte an allen Ecken und Enden, grätschte sogar in der Defensive, bis er für die abschließenden 20 Minuten Kingsley Coman Platz machen durfte. Wohlverdient bekam er verfrühten Feierabend, die Fans verabschiedeten ihn mit Stehenden Ovationen. Bei 336 Pflichtspielen steht er nun bei 222 Torbeteiligungen, starke Werte, und da ihn mit David Alaba eine ähnlich symbiotisch angelegte Partnerschaft verbindet wie auf der rechten Seite Arjen Robben und Philipp Lahm, ist ganz nebenbei auch die Unwucht der vergangenen Wochen nun nicht mehr ganz so ausgeprägt. Franck Ribery ist zurück im Spiel. Während er die Köpfe mit seinen Kollegen zusammensteckt, dürften die Köpfe der Konkurrenz in Zukunft nun noch mehr rauchen als ohnehin schon.