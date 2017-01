Diesmal sind nicht die anderen schuld

von Hanna Raif schließen

Die Schmerzen des Chilenen haben sich nach dem Einsatz in Freiburg verschlimmert. Die Bayern schauen nun „von Tag zu Tag“ - und für Joshua Kimmich bietet sich die Chance.

München – Arturo Vidal hat viele Qualitäten, auf und neben dem Fußballplatz, aber Vernunft gehört nicht unbedingt zu den Tugenden, die den Chilenen auszeichnen. Als er zum Beispiel im November von den letzten Länderspielen des Jahres 2016 zurückkehrte, trauten die Bayern-Bosse ihren Augen nicht. Karl-Heinz Rummenigge – seit geraumer Zeit im Streit mit dem chilenischen Verband – sagte später, ihm sei schlecht geworden, als er den Fuß des Bayern-Spielers gesehen habe, der auf dem Rückflug „förmlich explodiert“ sei. Ganz so schlimm war es nicht, Vidal verpasste damals zwar das Topspiel gegen den BVB, fehlte insgesamt aber nur acht Tage. Und trotzdem fiel die Verletzung, die Vidal sich holte, weil er auf den Rat seiner Ärzte nicht hören wollte, unter die Kategorie: Unnötig.

Bei den Bayern reagiert man stets allergisch auf die Praktiken, die bei einigen Nationalteams angewandt werden. Der eigene Einfluss ist gering, wenn die Spieler in der Welt verstreut sind, sie machen im Zweifelsfall dann das, was sie für richtig halten. Und Vidal ist halt einer, der immer spielen will. Wenn ein Mann „Krieger“ genannt wird, kommt das nicht von ungefähr. Und vielleicht ist dieser Charakterzug des 29-Jährigen auch die logische Konsequenz seiner Vita. Richtig schmerzfrei ist er selten, sein rechtes Knie zum Beispiel zwickt seit Jahren (mal mehr, mal weniger). Und auch mit der Verletzung, die ihn jetzt zur Pause zwingt, kennt er sich aus: Die WM 2010 spielte er mit gebrochener Rippe.

Meist schafft er es, sich durchzubeißen, er hat einen großen Willen. Dass dieser aber nicht immer ausreicht, zeigt das Beispiel aus dem Vorjahr genauso wie jener Auftritt, den Vidal am Freitag in Freiburg hingelegt hat. Er war nicht fit, aber er spielte – und fällt nun auf unbestimmte Zeit aus. Der einzige Unterschied ist, dass diesmal der Fehler nicht bei anderen liegt, sondern beim FC Bayern.

Die ganze letzte Woche schon war der Einsatz von Vidal zum Auftakt ins neue Jahr eine Hängepartie gewesen. Nur eine Trainingseinheit konnte der Nationalspieler mit der Mannschaft absolvieren, zuvor hatte ihn die Rippenprellung, die er sich beim Freundschaftsturnier in Düsseldorf zugezogen hatte, ausgebremst. Dass er bei seinem Einsatz in Freiburg nicht im vollen Besitz seiner Kräfte war, steht deshalb außer Frage. Zwar könne das „jeder nur selber beurteilen“, sagte Manuel Neuer. Der Torhüter stellte aber auch klar: „Jeder Spieler, der von Anfang an aufläuft, muss 100 Prozent haben. Weil wir eine so gute Mannschaft haben und dann auch der eigenen Mannschaft schaden können.“

Vidal war nicht gut in Freiburg. Weil seine Kollegen aber ebenso deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben, fiel er damit nicht ganz so negativ auf. Dass er nach 55 Minuten ausgewechselt wurde, hatte damit zu tun, dass ihn „der Schmerz nicht in Ruhe spielen“ ließ, wie er später verriet. Bei seiner letzten Bewegung im Spiel habe er „einen starken Stich verspürt“. Gestern dann, nach einem freien Wochenende, an dem Vidal „nicht an Fußball gedacht“ hat, hieß es auf der Vereinshomepage, dass man „von Tag zu Tag“ schauen werde. Eine eingehende Untersuchung vor dem Training, das er natürlich verpasste, hat ergeben, dass Vidal „einige Tage kürzertreten“ soll. Wenn aber einer wie er schon von sich aus sagt, dass er eine längere Pause brauche („zwei, drei Wochen“), dann muss es wirklich weh tun.

Vidal wird nun versuchen, bis zu den Achtelfinal-Partien der Champions League gegen Arsenal (15. Februar/7. März) schmerzfrei zu sein. Und Carlo Ancelotti hoffen, dass sich nicht noch einer seiner Mittelfeld-Akteure verletzt. Thiago liegt nach seiner Oberschenkelverletzung zwar im Zeitplan, fällt als kreativer Kopf aber noch länger aus. In den kommenden Wochen muss der Coach im Mittelfeld deshalb auf Xabi Alonso und Joshua Kimmich setzen.

Für Kimmich, der zuletzt mit einer Joker-Rolle zurechtkommen musste, beginnt nun eine wichtige Phase. Der 21- Jährige spielte zuletzt am 2. Dezember gegen Mainz von Beginn an. Für die Partie am Samstag in Bremen, sagte er, hoffe er auf einen Startelfeinsatz. Vor allem mit Blick auf seine Rolle in der Nationalmannschaft kalkuliert er mit mehr Spielzeit. Für ihn wäre es also gut, wenn Vidal jetzt erst mal vernünftig bleiben würde.