Sechs Monate Abschiedstournee - wie Robben plant

Arjen Robben wird den FC Bayern im Sommer verlassen - und seine Karriere vielleicht sogar komplett beenden

München – Im Sommer werden es zehn Jahre sein. Arjen Robben spielte eine ganze Dekade für den FC Bayern. „Es war eine tolle Zeit“, sagt der Niederländer. Im „kicker“ bestätigte er nun, dass es im Sommer zur Trennung kommen wird: „Ja, das ist Fakt. Ich habe viel und gut darüber nachgedacht. Dass es jetzt so feststeht, fühlt sich gut an. Es gibt kaum etwas Schöneres, als so abtreten zu können.“

Auf seiner sechs Monate langen Abschiedstournee hat der 34-Jährige noch viel vor, sagte er. Er werde sich nicht im Groll verabschieden. Der Verein wolle „das Gesicht der Mannschaft verändern und sich für die Zukunft rüsten“, so der Flügelflitzer, „und das ist auch logisch. Ich bin einfach nur dankbar und glücklich.“ In den vergangenen Jahren gab es in der zweiten Saisonhälfte oft eine Hängepartie, ob er noch einmal verlängere, ab einem gewissen Alter händigt der FC Bayern nur noch Verträge mit einer überschaubaren Laufzeit aus. Heuer herrsche früh Klarheit, so Robben, das erleichtere die Konzentration auf das Spiel.

Gedanken an die Zeit nach seinem Abschied aus München schiebt er ebenfalls weit weg. Prinzipiell ist alles möglich, sagte er, auch, dass er mit dem Fußball ganz aufhöre. Angebote aus Asien oder der arabischen Welt, bei denen es viel zu verdienen gibt, seien weniger reizvoll, meinte er, denn die Familie (er ist dreifacher Vater) spiele da die wichtigste Rolle: „Wenn ein Angebot vorbeikommt, von dem ich wirklich zu 100 Prozent überzeugt bin und sage, das ist noch mal was Schönes, das will ich machen, dann spiele ich weiter.“ Auch einen Karriereausklang in seiner Heimat könne er nicht garantieren: „Wenn du was versprichst, dann musst du es auch halten.“ awe