„Lewandowski wird gefeiert wie ein Gott“: Spanien-Experte warnt FC Bayern vor Barcelona

Von: Stefan Schmid

Spanien-Experte Bernd Schuster wirft einen Blick auf die bisherige Zeit von Lewandowski in Barcelona und findet nur lobende Worte für den Ausnahme-Stürmer.

München/Barcelona - In Spanien war Bernd Schuster sowohl als Spieler, als auch als Trainer für verschiedene Vereine tätig. Man kann dem ehemaligen deutschen Nationalspieler also durchaus eine gewisse Fachkenntnis zu den fußballerischen Vorgängen auf der iberischen Halbinsel unterstellen. Nun gibt er sein Zwischen-Fazit zum Einstand von Robert Lewandowski in der Primera División ab, der nach langem Hin und Her vom FC Bayern nach Barcelona wechselte, und spricht über das wiederentdeckte Selbstverständnis der Katalanen.

Lewandowski wird „auch dieses Jahr 40 Tore machen“

Schuster, der selbst für den FC Barcelona 241 Spiele bestritten hat, beobachtet die erfolgreiche Anfangsphase des Polen bei den stolzen Katalanen mit großer Aufmerksamkeit. „Nach zwei superschweren Jahren“ für den FC Barcelona, will man dort wieder an die goldenen Zeiten anknüpfen. Und in der Tat ist der ehemalige Tiki-Taka-Klub auf dem besten Weg dahin, auch dank der jetzt schon außergewöhnlichen Leistungen von Robert Lewandowski. Diese wird er auch beim Aufeinandertreffen mit seinen alten Teamkollegen vom FC Bayern in der Champions League zeigen wollen.

In den ersten fünf Ligaspielen konnte der Stürmer bereits sechs Treffer erzielen, zwei legte er auf. Dazu kommt ein Dreierpack gegen Viktoria Pilsen zum Champions-League-Auftakt. Leistungen, die Schuster wenig überraschen: „Der wird sein Leben lang treffen und auch dieses Jahr 40 Tore machen“, zeigt sich der Europameister von 1980 gegenüber der Bild überzeugt. Dass Lewandowski nicht mehr für den FC Bayern auf Torejagd geht, sieht der 62-Jährige als alternativlos an. „Robert wollte unbedingt eine neue Motivation. Da hätten die Bayern auch Purzelbäume schlagen können“, zeichnet er die Zwickmühle, in der sich der FCB befand, nach.

Dank Lewandowski „wird schon wieder von der Champions League geträumt“

Auf 119 Tore brachte es Schuster in der spanischen Liga, das wird Lewandowski aufgrund seines fortgeschrittenen Alters wohl nicht mehr ganz packen. Was dem Polen aber schon jetzt gelungen ist, ist das Selbstverständnis der höchsten Ziele zurück nach Barcelona zu bringen. Denn, so Schuster, „dort wird schon wieder von der Champions League (vom Titel, d. Red.) geträumt.“ Dafür verantwortlich sieht der vereinslose Trainer, neben Lewandowski, mit Raphinha einen weiteren Neuzugang (für 58 Millionen Euro von Leeds United gekommen).

Angesprochen auf das Standing von Lewandowski bei den Barça-Fans zieht Schuster dann den größtmöglichen Vergleich: „Lewandowski wird gefeiert wie ein Gott“, so die wenig bescheidene Einschätzung. Wenn das aber jemand wissen muss, dann wohl der „Blonde Engel“ Bernd Schuster. Für Lewandowski-Nachfolger Sadio Mané läuft beim FC Bayern dagegen nicht alles rund, was auch Julian Nagelsmann eine Erklärung abringt. (sch)