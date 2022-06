Lewandowski legt offen gegen FCB nach - Telefongipfel mit Brazzo folgt: „Standpunkt klar erklärt“

Von: Richard Strobl

Teilen

Die Transfer-Posse um Robert Lewandowski geht weiter. Nach einem neuen Interview gab es nun offenbar einen Telefongipfel mit Hasan Salihamidzic.

Update vom 7. Juni, 17.36 Uhr: Der Transferwirbel um Robert Lewandowski und den FC Bayern geht weiter. Der Pole hatte in einem Podcast (siehe Erstmeldung unten) erneut offen seinen Wechselwunsch für diesen Sommer geäußert. Nun gab es offenbar einen Telefongipfel zwischen Lewandowski und Hasan Salihamidzic als Reaktion auf das Interview. Der Bild sagte Brazzo demnach, dass Lewandowski ihn am Dienstag angerufen habe und man sich unter anderem über „seine öffentlichen Äußerungen“ unterhalten habe. „Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt“, so Salihamidzic demnach. Den Aussagen von Brazzo nach bleibt der FC Bayern bei seiner bisherigen Linie. Heißt: Lewandowski hat bis nächsten Sommer einen gültigen Vertrag in München - und soll diesen auch erfüllen.

Lewandowski legt gegen FC Bayern nach: „Etwas in mir ist gestorben“

Erstmeldung vom 6. Juni: München - Selten wurde ein Transferwunsch so offen ausgesprochen, wie im Falle von Robert Lewandowski. Während die Bayern den Polen unbedingt noch - seinem Vertrag entsprechend - ein Jahr lang an der Säbener Straße halten wollen, hat RL9 öffentlich seinen Wechselwunsch geäußert. Verstimmung, ein Macht-„Basta“ und polternde Gegenreaktionen folgten. Jetzt geht Lewandowski in die nächste „Charme-Offensive“ - im negativen Sinn.

Lewandowski zündelt gegen FC Bayern

Im polnischen Podcast „WojewódzkiKędzierski“, aus dem onet sport zitiert, polterte Lewandowski offen gegen seine Situation beim FC Bayern und äußerte in harten Worten erneut seinen Wechselwunsch. Dabei spiele Geld keine Rolle, wie er darlegt. Vielmehr habe er beim FC Bayern bereits alles erreicht. In Spanien (!) könne er sich nun einen „weiteren Traum erfüllen - für einen Verein zu spielen, der noch größer ist als der deutsche Rekordmeister“, so Lewandowski. Allein das könnte man in der Chefetage des FC Bayern bereits als kleinen Seitenhieb verstehen.

Doch diese Aussage dürfte in Vergessenheit geraten, angesichts der Worte, die der Top-Stürmer folgen lässt. „Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte“, so der Pole. Dann geht er den FCB direkt an: „Sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist gestorben. Und es ist unmöglich, darüber zu springen. Selbst wenn sie professionell sein wollen, können sie es nicht wiedergutmachen.“

Lewandowski erinnert an Leistung beim FCB und meint: „Es ergibt keinen Sinn“

Robert Lewandowski, Profi-Fußballer, und seine Ehefrau Anna Lewandowska kommen zur Premiere des Films „Broker“ auf dem 75. Filmfestival von Cannes. © Petros Giannakouris/dpa

In dem Podcast erinnert Lewandowski an seine überragenden Leistungen, die er für den FC Bayern erbracht hat - und an Verletzungen und Schmerzen, trotz derer er sein bestes gegeben habe. „Ich denke, es wird am besten sein, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden. Und nicht nach einer einseitigen Entscheidung zu suchen. Es ergibt keinen Sinn. Nicht nach dieser Zeit“, so der Pole weiter.

Er selbst glaubt offenbar nicht daran, dass ihn die Bayern-Verantwortlichen wirklich stoppen werden und stellt in dem Podcast eine vergiftete Überlegung an: „Wozu? Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte? Wo sind da Loyalität und Respekt?“

Doch er gehe auch mit einem weinenden Auge, so der 33-Jährige weiter: „Ich verlasse meine Freunde, mit einigen von ihnen habe ich viele Jahre verbracht, wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben Zeit verbracht. Das sind echte Freundschaften“. Deshalb hoffe er nun, dass er München im Guten verlassen könne und die Zeit als etwas Positives in Erinnerung behalten könne. (rjs)