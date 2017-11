Rudy wird Papa - und ein anderer Bundesliga-Star reagiert mit köstlichem Spruch

Normalerweise beglückwünscht man werdende Eltern, wenn sie die bevorstehende Geburt ihres Kindes verkünden. Jannik Vestergaard hat das ein bisschen anders gemacht - und für einige Lacher gesorgt.

Bei Sebastian Rudy läuft es derzeit einfach überragend. Sportlich hat sich der Mittelfeldspieler beim FC Bayern gut integriert, in der Nationalmannschaft ist der Ex-Hoffenheimer regelmäßig dabei, und auch privat hatte der 27-Jährige am Freitag gute Nachrichten zu vermelden.

Rudy und seine Frau Elena erwarten im Frühjahr 2018 ein Kind und freuen sich schon sehr darauf. Das gab der Nationalspieler am Freitag via Instagram bekannt. „Nun lüfte ich endlich unser kleines Geheimnis.... meine Frau Elena und ich werden Eltern“, schrieb er in einem Post, „wir sind unendlich dankbar über dieses Glück!“

Nun lüfte ich endlich unser kleines Geheimnis.... meine Frau Elena und ich werden Eltern wir sind unendlich dankbar über dieses Glück! #bestefrauderwelt❤️#frühling2018 Ein Beitrag geteilt von Sebastian Rudy (@rudy_sebastian19) am 16. Nov 2017 um 8:23 Uhr

Vestergaard mit Spitze - Volland gefällt‘s

Rudys Post sahen allerdings auch einige ehemalige Mitspieler. Einer konnte sich einen beißenden Kommentar nicht verkneifen, wie Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs entdeckte. Bezogen auf den Zeitpunkt, an dem der Bayern-Star zum ersten Mal Papa wird, schrieb Jannik Vestergaard „Confed Cup Sieg schön genossen“. Seine Spekulation versah der Gladbacher aber mit zwei Smileys.

Einen weiteren Ex-Hoffenheimer brachte Vestergaard mit seinem Kommentar zum Lachen. Der Leverkusener Kevin Volland schickte gleich mehrere Smileys, die vor Lachen Tränen in den Augen haben und schrieb an Vestergaard: „Du bist so durch“.

Ob Rudy ebenfalls schmunzeln musste, als er Vestergaards Kommentar las wissen wir nicht. Ob der Gladbacher mit seiner Vermutung richtig liegt, leider auch nicht.

sh