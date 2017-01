Die Bayern sind bereit für das nächste Signal

von Marc Beyer schließen

Der letzte Akzent des vergangenen Jahres, ein krachendes 3:0 gegen RB Leipzig, ist noch unvergessen. In Freiburg will der FC Bayern nun zeigen, dass er in der Winterpause sein Niveau gehalten hat.

München – Schon vor zehn Jahren wusste Karl-Heinz Rummenigge, dass Fußball keine Mathematik ist. Damals hatte ihn die Personalplanung von Ottmar Hitzfeld erzürnt, der in einem Uefa-Cup-Spiel die Leistungsträger Podolski und Ribery früh auswechselte. Aus einer 2:0-Führung wurde daraufhin noch ein 2:2, aber das konnte Hitzfeld bei der Entscheidung ja nicht wissen. Trotz seines erfolgreich abgeschlossenen Mathematik-Studiums.

Gerade ist ein neuer Beitrag zum Thema „Akademiker vs. Profifußball“ veröffentlicht worden. Statistiker wollen ermittelt haben, dass der FC Bayern die aktuelle Saison, die heute Abend mit dem Gastspiel beim SC Freiburg fortgesetzt wird, als Meister beenden wird. Sollten sie Recht behalten, wäre das einerseits schön für die Bayern. Andererseits irritiert die Tatsache, dass den Hochrechnungen zufolge schon 72 Punkte für den Titel genügen sollen. Nach 16 Runden haben sie bereits 39 gesammelt.

In München werden solche Rechenspielchen mit der gebotenen Nachsicht aufgenommen. Bei Carlo Ancelotti, dem Trainer, beschränkte sich die Reaktion auf ein Hochziehen seiner mittlerweile berühmten Augenbraue, ansonsten konnte er der Kalkulation wenig abgewinnen. Egal, wie eindrucksvoll man mit Zahlenkolonnen operiert und wie hochkomplex die Ergebnisse erscheinen, am Ende geht es doch immer um den einen Sachverhalt: „Die geschossenen Tore und die kassierten.“

Es hat den Trainer dann auch nur sehr mäßig interessiert, dass besagter Statistik zufolge der Rekordmeister heute beim Aufsteiger mit 2:0 gewinnen wird. In der Realität sind die Verhältnisse nicht annähernd so berechenbar. Gerade in Freiburg haben die Bayern schon häufig Mühe gehabt. Der bislang letzte Besuch an der Dreisam endete 2015 mit einer 1:2-Niederlage der Münchner (die freilich längst als Meister feststanden). Auch jetzt kündigt Nils Petersen, der Ex-Bayer, der damals das Siegtor für den SC erzielte, an, man werde „alles rauspowern, was wir haben“. Es ist die typische Rhetorik der Kleinen, bevor der große FC Bayern kommt.

Der Favorit stützt sich eher auf die berechenbaren Faktoren. Zum Beispiel auf die Qualität des Trainingslagers in Katar. Oder auf den gesundheitlichen Zustand des Personals. Mit Jerome Boateng und Thiago fallen zwei wichtige Spieler aus, aber darauf hat sich Ancelotti seit Wochen einstellen können. Wichtiger ist ihm, dass die zuletzt erkälteten Javi Martinez und Arjen Robben ebenso wieder fit sind wie Arturo Vidal, der im Training einen Schlag in den Rücken abbekommen hatte, und Kingsley Coman. Der pfeilschnelle, zuletzt aber dauernd verletzte Franzose steht in Freiburg ebenfalls zur Verfügung.

In die kurze Winterpause verabschiedet hatten sich die Bayern mit einem Sieg über Verfolger RB Leipzig, der nicht nur in Zahlen eindrucksvoll war. Der 3:0-Erfolg war ein 90 Minuten langes Zurechtrücken der Verhältnisse, die in den Monaten zuvor in Unordnung geraten waren. Einen Monat ist das jetzt her, und der Primus möchte gleich das nächste Signal an die Konkurrenz schicken. Man will den Schwung aus dem alten Jahr mitnehmen, die zweite Saisonhälfte, die in einer Woche mit dem Gastspiel in Bremen beginnt, als Bester angehen und das Feld sofort von der Spitze weg dominieren.

Die Erwartungen an Ancelotti und seine Mannschaft sind immens. Der Italiener hat ja nicht bloß den Ruf, ein menschlich angenehmer Vorgesetzter zu sein. Er hat erwiesenermaßen auch ein Gefühl für das richtige Timing. Auf seinen bisherigen Stationen führte Ancelotti seine Teams regelmäßig im Frühling, wenn die großen Titel vergeben werden, zur Hochform. Auch in München hat er von Anfang an nachdrücklich darauf hingewiesen, er wolle sein Personal nicht durch übertriebene Belastung zum falschen Zeitpunkt „killen“. Schließlich habe er noch gewisse Ziele.

Ab heute Abend stehen Mannschaft und Coach auf dem Prüfstand. Der Italiener ist überzeugt, mittlerweile „einen anderen FC Bayern“ zu trainieren als bei seinem Amtsantritt im Juli. „Unser Spiel ist natürlicher geworden.“ Mit Thiago, der im Herbst einer der überragenden Bayern war, wäre es natürlich noch fließender. Aber allzu lange wird der Spanier seinem Trainer auch nicht mehr fehlen. Am Donnerstag absolvierte Thiago eine Kontrolluntersuchung, der Zwischenstand stimmte seinen Trainer froh: „Alles war gut.“ Fußball mag keine Mathematik sein, aber mit Medizin hat er eine ganze Menge zu tun.