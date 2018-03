Rummenigge über verletzten Neuer: „Er ist auf einem sehr guten Weg“

Macht Manuel Neuer in dieser Saison noch ein Spiel für den FC Bayern München? Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich nun vorsichtig optimistisch.

München - Karl-Heinz Rummenigge sieht Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer weiter auf dem Weg der Besserung. „Er ist auf einem sehr guten Weg. Auch mental macht er einen guten Eindruck. Wir sind alle optimistisch, dass er noch in dieser Saison wieder für den FC Bayern spielt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußballmeisters am Mittwochabend in einem Interview bei „FC Bayern.tv live“. Dann stünde nichts im Wege, dass Neuer „auch bei der Weltmeisterschaft wieder im Tor steht“.

Neuer hatte sich dreimal den Fuß gebrochen und fehlt den Bayern seit bald einem halben Jahr. „Er hatte einen Kurzurlaub in Thailand. Den hat er genutzt, um sich nicht nur zu regenerieren, sondern auch, um wieder die ersten Schritte Richtung Rückkehr zu bewerkstelligen“, sagte Rummenigge.

+ Nationaltorhüter Manuel Neuer muss weiterhin pausieren. © dpa / Sven Hoppe

dpa