Sadio Mané zaubert bei Traumdebüt gegen D.C. United

Von: Carolin Metz

Teilen

Einer der neuen Stars beim FC Bayern München: Sadio Mané. Beim ersten Spiel im neuen Dress gelang ihm ein Treffer. © Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Nach dem Abgang von Lewandowski überzeugen die neuen Stars Mané und de Ligt bei ihrem Debüt. Der FC Bayern siegt souverän gegen D.C. United.

Washington – Die heiß ersehnte Premiere des „neuen“ FC Bayern hat endlich stattgefunden. Auch wenn die Audi Summer Tour in den USA vor allem dem Marketing dient, bot sie den Neuzugängen doch die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Die Fans waren skeptisch: Ist Sadio Mané sein Gehalt wert? Wie wird die Mannschaft den Abgang des Stürmerstars Robert Lewandowski verkraften? Wie funktioniert die neue Aufstellung?

Mané und de Ligt liefern einen gelungen Einstand ab

Am Mittwoch (20. Juli) trat der FC Bayern um 19.30 Uhr (Ortszeit) gegen D.C. United an – die Fans in Deutschland lagen da wahrscheinlich schon fast alle in ihren Betten. Für die Bayern war es ein guter Neustart nach der Sommerpause: Sie siegten souverän mit 6:2, die beiden Superstars Mané und Matthijs de Ligt konnten gelungene Debüts feiern.

Mané zeigte den Anhängern des FC Bayern schnell, worauf sie sich in der neuen Spielzeit freuen können – in der 5. Minute verwandelte er ein Elfmeter zum 1:0. Anschließend trafen Marcel Sabitzer (12. Minute) und kurz vor der Pause Serge Gnabry (44. Minute) nach einer guten Vorlage von Mané. Der Senegalese hätte beinahe noch zwei weitere Tore verbuchen können – allerdings wurden sie wegen Abseits nicht gegeben. Der viel gelobte Arbeitseifer Manés zeigt sich also direkt bei seinem Bayern-Debüt. Somit stand es zur Pause 3:0 für den Rekordmeister.

Nagelsmann attestiert Mané und de Ligt einen „guten Start“

Trainer Julian Nagelsmann wechselte zur Halbzeit kräftig durch und brachte den zweiten Neuzugang de Ligt ins Spiel, der nach einigen Reisestrapazen erst am Abend zuvor eingetroffen war. Dieser Umstand schien den Niederländer aber offensichtlich nicht zu bremsen: Nach einem Standard heimste er das 4:0 (47. Minute) für die Bayern ein.

Wenig später war Joshua Zirkzee dran und erzielte das fünfte Tor (51. Minute). Doch dann brachten sich die US-Amerikaner wieder in Erinnerung: Skage Lehland verkürzte auf 1:5 (54. Minute), anschließend konnte Theodore Ku-DiPietro noch das 2:5 (83. Minute) für D.C. United schießen. Den Abschluss bildete Thomas Müller, der in der Nachspielzeit für den 6:2-Endstand sorgte.

Ein klarer Sieg also, der den Bayern nicht allzu viel abverlangte – obwohl ihnen die schwüle Hitze durchaus zu schaffen machte. Einen kurzen Schreckmoment gab es, als de Ligt schon nach 25 Minuten wieder vom Platz genommen wurde. Trainer Nagelsmann beruhigte aber: „Er hat keine Verletzung, es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Ich denke, er wird morgen wieder fit sein und am Samstag spielen können.“ Er zeigte sich zufrieden mit de Ligt und Mané: „Beide Spieler haben einen guten Start hingelegt.“

FC Bayern: Am Sonntag steht Gegner Manchester City an

Allerdings wartet die wirkliche Prüfung in den USA erst noch auf die Bayern, und zwar am 24.7. gegen Manchester City. Der englische Meister unter dem ehemaligen FCB-Trainer Pep Guardiola dürfte eine deutlich härtere Nuss werden als DC United. Mané ist für dieses Spiel auch wieder fest eingeplant – obwohl er direkt nach dem Erfolg gegen die Amerikaner für die Preisverleihung zu Afrikas Fußballer des Jahres nach Marokko gereist ist.

Anschließend geht es für die Bayern wieder zurück nach Deutschland. Dort wartet gleich das nächste Spiel auf sie: Am Samstag, dem 30. Juli, empfangen die Münchner RB Leipzig zum deutschen Supercup. (cm)