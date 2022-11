„Wenn er meinen Kopf trifft, liege ich im Krankenhaus“ – Mané über Elfer-Szene gegen Inter

Von: Florian Schimak

Sadio Mané war auch gegen Inter Mailand einer der besten Akteure. Beim 2:0-Sieg wurde aber besonders eine Szene vom Angreifer des FC Bayern diskutiert.

München – Sadio Mané schlenderte am Dienstagnacht lange nach 23 Uhr fast als Letzter aus der Katakomben der Allianz Arena durch die Mixed Zone. Fast alle Stars des FC Bayern waren schon weg. Mit Kopfhörern im Ohr lief er gemächlich in Richtung Ausgang und stellte sich dann doch noch kurz den Fragen der Journalisten.

Der 30-Jährige war beim 2:0-Erfolg über Inter Mailand abermals einer der besten Akteure im Dress des FC Bayern. Seine Phase, in der ihm Esprit und die gute Laune fehlte? Vergangenheit. Mané zeigte in den vergangenen Wochen das, was man von ihm erwartet. Dribblings, Tore und tolle Offensivszenen.

Am Dienstagabend allerdings wurde nach dem Spiel vor allem eine Aktion von Mané diskutiert, die nichts mit einer Offensivaktion zu tun hat. In der 8. Minute bekam Inter einen Eckball, der zunächst von den Bayern geklärt wurde. Der darauffolgende Distanzschuss von Nicolo Barella wird dann von Mané im Strafraum geblockt – allerdings mit der Hand, mit der er sein Gesicht schützte.

Sadio Mané schildert Elfer-Szene: „Wenn er meinen Kopf trifft, liege ich im Krankenhaus“

„Das war ein harter Schuss, wenn der mein Kopf trifft, liege ich im Krankenhaus“, schildert Mané in der Mixed Zone die Szene: „Ganz ehrlich, ich hab nur meinen Kopf geschützt.“ Schiedsrichter Ivan Kruzliak aus der Slowakei schaute sich die Szene im Anschluss minutenlang auf dem VAR-Monitor an und entschied für viele überraschend: Kein Strafstoß!

Fast alle, die diese Aktion in der Zeitlupe gesehen hatten, hätten wohl anders entschieden. Doch nicht der Referee. Mané weiter:. „Ich dachte, das wäre erlaubt und solch eine Aktion führt nicht zum Strafstoß, deswegen habe ich mich im Strafraum so verhalten“, so der Senegalese, für den es ein klare „Schutzhand“ war. „Für mich war das natürlich kein Elfmeter.“

Die viel diskutierte Szene aus der 8. Minute: Sadio Mané bekommt den Ball an die Hand. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Inter-Coach Simone Inzaghi verstand beim Studium der Bilder die Welt nicht mehr. Auch die unzähligen Journalisten in der Allianz Arena waren sich einig, dass Kruzliak hätte auf den Punkt zeigen müssen. Letztlich tat er es nicht, es gab keinen Strafstoß und es blieb beim 0:0. Am Ende siegte der FC Bayern dann mit 2:0 über Inter Mailand und zieht mit 18 Punkten und weißer Weste ins Achtelfinale der Champions League ein.

Sadio Mané und das Wiedersehen mit dem FC Liverpool? „Warten wir mal ab“

Dort wird am kommenden Montag (7. November, 12 Uhr) die K.o-Phase der Champions League ausgelost. Ein möglicher Gegner für die Münchner wäre der FC Liverpool. Ausgerechnet, möchte man im Falle von Mané sagen. „Auslosung ist Auslosung, wir können es noch nicht wissen“, vermied Mané den Blick in die Glaskugel: „Am Montag ist die Ziehung, richtig? Dann werden wir sehen, wen wir bekommen.“

Dass ein Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub ein besonderes Spiel für ihn sei, daraus machte Mané keinen Hehl. „Ja klar“, sagte er: „Aber warten wir mal ab, was am Montag bei der Auslosung rauskommt“, so der Offensiv-Star, der an diesem Abend vermutlich doch recht froh war, dass er nicht im Krankenhaus landete. Letztlich hätte Mané sich wohl auch nicht beschwert, wenn Referee Kruzliak bei dieser einen Szene streng nach Regelwerk gehandelt – und die Menschlichkeit in diesem Fall außen vor gelassen hätte.

Aber so ist es wie auch mit dem kommenden CL-Gegner der Bayern: Man weiß es einfach nicht. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak