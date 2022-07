Wird FC Bayern-Neuzugang Mané Afrikas Fußballer des Jahres?

Von: Carolin Metz

Eine der Toptransfers im Sommer 2022: Sadio Manés Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Top-Spieler Sadio Mané geht das erste Mal mit dem FC Bayern auf USA-Tour. Unterwegs hat er einen Abstecher nach Afrika eingeplant – von dem er vielleicht eine Trophäe mitnimmt.

Washington – Am Montag hat sich der FC Bayern mitsamt Neuzugang Sadio Mané auf den Weg in die USA gemacht. Das Team um Trainer Julian Nagelsmann ist vom 18. bis 24. Juli auf der Audi Sommer Tour 2022. Es stehen zwei hochkarätige Testspiele gegen D.C. United und Manchester City an. Dazu kommen mehrere Trainingseinheiten, Presserunden, Events und einiges mehr.

Sadio Mané: Erster FC Bayern-Einsatz bei den Spielen in den USA

Sadio Mané wird in den USA seinen ersten offiziellen Einsatz als Bayern-Spieler haben. Die Fans warten schon gespannt darauf, wie er sich ins Team einfügt und ob er die Erwartungen erfüllt. Kann er tatsächlich Torjäger Robert Lewandowski ersetzen? Wie klappt das Zusammenspiel mit seinen Mannschaftskollegen?

Wird Sadio Mané Afrikas Fußballer des Jahres?

Wie sich herausstellt, möchte Mané in den USA aber einen Abstecher machen. Sein Weg führt ihn nach Afrika, genauer gesagt nach Marokko. Denn dort soll am 21. Juli der Sieger bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres bekannt gegeben werden.

Laut sport1.de ist der senegalesische Reporter Papa Mahmoud Gueye ein enger Freund von Mané. Gueye berichtet, dass Mané sich die Preisverleihung auf keinen Fall entgehen lassen will. Und das aus gutem Grund: Der Senegalese gilt als Favorit für die Auszeichnung. 2019 konnte er den Titel schon einmal gewinnen.

Wer ist Sadio Manés stärkster Konkurrent um den Titel?

2022 könnte ein erfolgreiches Jahr für Mané werden: Im Winter gewann er zusammen mit Senegal den Afrika-Cup – obwohl Mané zwischenzeitlich mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen hatte. Im Finale setzte sich seine Mannschaft gegen Ägypten und deren Publikumsliebling Mohamed Salah durch. Salah, der beim FC Liverpool spielt, ist zugleich auch Manés stärkster Konkurrent um den Titel Afrikas Fußballer des Jahres.

Andere starke Konkurrenten sind Riyad Mahrez, Sebastien Haller und Achraf Hakimi. Laut spox.de sieht Fußball-Urgestein Lothar Matthäus Mané ganz klar vorn: „Er ist für mich der beste Fußballer in Afrika, er hat sich mit Senegal für die WM qualifiziert, ist Kapitän dieser Mannschaft, ist Afrika-Cup-Sieger geworden, hat dabei im Finale den entscheidenden Elfmeter verwandelt.“ (cm)