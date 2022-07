Wechsel von Mané zum FC Bayern: Boateng bewertet Transfer - und findet deutliche Worte

Von: Nico Scheck

Teilen

Wird von allen Seiten in den höchsten Tönen gelobt: Bayern-Neuzugang Sadio Mané. © IMAGO / Fred Joch

Der Wechsel von Sadio Mané zum FC Bayern hat diesen Sommer für reichlich Aufsehen gesorgt. Ex-Bayer Jérôme Boateng hat eine klare Meinung zu dem Transfer.

München - Die neue Saison rückt unaufhörlich näher. Für Sadio Mané wird es seine erste Spielzeit in der Bundesliga sein. In der Offensive des FC Bayern München soll der Senegalese den Abgang Robert Lewandowskis (FC Barcelona) vergessen machen. Um ideal im neuen Dress zu starten, schiebt Mané offenbar Extraschichten.

Denn: Sowohl der 30-Jährige als auch Abwehr-Neuzugang Matthijs de Ligt absolvierten am eigentlich trainingsfreien Montag eine Extraschicht an der Säbener Straße. Dabei hat vor allem Mané nach seiner Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres einige Flugmeilen in den Knochen. Für die Gala war er aus den USA nach Marokko und dann zurück nach München gereist.

Sadio Mané ist „absolute Weltklasse“: Boateng schwärmt über neuen Bayern-Star

Dass Mané nun zum Bayern-Kader gehört, gefällt auch einem ehemaligen FCB-Star. „Ein super Typ und absoluter Gewinn für den FC Bayern. Ein Sieger-Typ und ganz toller Fußballer“, schwärmte Jérôme Boateng im Gespräch mit dem kicker. Er ist sich sicher: „Die Fans werden viel Spaß haben. Er ist unheimlich stark am Ball, wendig, sehr torgefährlich, schnell und körperlich stark. Ein absoluter Weltklasse-Spieler.“

Boateng schnürte selbst seine Fußballschuhe zehn Jahre lang für den FC Bayern, ehe es ihn im Sommer 2021 gen Olympique Lyon zog. Er und Mané hatten sich bei der privaten Saisonvorbereitung auf Mallorca getroffen.

Warum Hernández so beeindruckt von Mané ist

Ähnliche Lobeshymnen auf Mané stimmte nun auch Lucas Hernández an. „Er hat uns sehr beeindruckt, nicht nur im Training. Er ist ein unglaublich bescheidener und freundlicher Kerl, der sich innerhalb weniger Tage sehr gut bei uns integriert hat“, betonte der Abwehr-Star bei Sport1.

Bei so viel Lob verwundert es kaum, dass sich der Gelobte selbst sehr wohl in München zu fühlen scheint. Gegenüber BBC Sport Africa bezeichnete Mané seinen Bayern-Wechsel jüngst als „beste Entscheidung meiner Karriere“. Und: „Ich kann den Start der neuen Saison kaum erwarten.“

Schon am Dienstag (26.07.) bittet Nagelsmann seine Stars zurück ins Training. Schon am Samstag steht der DFL-Supercup gegen RB Leipzig an. Auch für Mané wird es der erste Gradmesser sein. (nc)