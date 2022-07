„Beste Entscheidung meiner Karriere“: Mané nennt neue Details über Bayern-Wechsel

Von: Nico Scheck

Sadio Mané freut sich, beim FC Bayern zu sein. © dpa

Sadio Mané ist der neue Superstar in München. Jetzt nennt der Senegalese neue Hintergründe zu seinem Wechsel zum FC Bayern - und gerät ins Schwärmen.

München - Wer einmal einen Sommer in München verbracht hat, weiß: Der Sommer in München kann was. In diesen Genuss kommt aktuell auch Sadio Mané, 30 Jahre alt, Fußballer und Star-Neuzugang im Kader des FC Bayern München. Rund 30 Millionen Euro hat der deutsche Rekordmeister gen Liverpool überwiesen - Boni nicht mit eingerechnet. Und in München ist die Mané-Mania ausgebrochen.

Ohnehin sind es die Festtage des 30-Jährigen. Erst vor wenigen Tagen wurde Mané erneut zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Er setzte sich gegen seinen ehemaligen Liverpool-Buddy Mohamed Salah und seinen Nationalmannschaftskollegen Edouard Mendy (FC Chelsea) durch. Doch der Titel soll noch lange nicht das Ende sein. Denn: Mané hat beim FC Bayern München viel vor.

Mané bezeichnet Wechsel zum FC Bayern als „beste Entscheidung meiner Karriere“

„Ich brauchte eine neue Herausforderung in meinem Leben“, erklärte Mané nun seinen Wechsel aus Liverpool nach München im Gespräch mit „BBC Sport Africa“. Schon vor einem Jahr habe er den Entschluss gefasst. So habe er das Gespräch mit Trainer Jürgen Klopp gesucht.

„Wenn man sich meine Geschichte anschaut, sieht man, dass mein Leben immer eine Herausforderung war. Ich möchte mich ständig herausfordern“, betonte der Flügelflitzer weiter. Es sei einfach „die richtige Zeit“ dafür gewesen. Denn: „Ich kann sagen, dass wir beinahe alles gewonnen haben.“

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, doch jetzt ist Mané „der Meinung, dass es die beste Entscheidung meiner Karriere war“. Schließlich sei er „heute bei einem der besten Vereine der Welt“. Und: „Ich bin wirklich, wirklich glücklich, bei Bayern zu sein. Ich kann den Start der neuen Saison kaum erwarten.“

Kein Trikot des FC Bayern ist so beliebt wie von Sadio Mané

Diese Vorfreude auf die neue Saison beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Denn nicht nur Mané freut sich, beim FC Bayern zu sein, sondern auch die Bayern freuen sich, Mané in München zu haben. So verkauft sich sein Trikot aktuell am besten beim deutschen Rekordmeister. „Aktuell war es Sadio Mané, bei dem die Nachfrage am größten war. Man hat es auch beim ersten Spiel gesehen, als die Spieler vorgestellt wurden und die Reaktion bei ihm am lautesten war“, verriet Marketing-Vorstand Andreas Jung bei der abschließenden Pressekonferenz von Bayerns US-Tour.

Jung erklärte weiter: „Ich glaube, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Er ist ein neuer Bayern-Star, an den die Fans eine große Erwartungshaltung haben. Meistens ist es dann so, dass man sich von so einem Spieler dann das Trikot holt.“ Bei seinem Debüt im Bayern-Dress gegen DC United hatte Mané direkt getroffen. Ein Einstand nach Maß also. Und der Sommer in München ist noch lange nicht vorbei. (nc)