Mit Sturmduo Mané und Gnabry will Nagelsmann Lewandowski ersetzen

Nach Lewandowskis Abschied

Von Carolin Metz schließen

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski muss der FC Bayern München die Offensive neu aufstellen. Trainer Julian Nagelsmann hat dabei offenbar Mané und Gnabry im Blick.

München – Am Freitagabend stand es fest: Nach wochenlangem Hin und Her wechselt Stürmer Lewandowski zum FC Barcelona. Einige Tage zuvor hatten sich die beiden Bayern-Superstars Lewy und Mané noch beim Training getroffen – zu einem gemeinsamen Pflichtspiel wird es nun tatsächlich nicht kommen. Dabei hatten manche schon von goldenen Zeiten beim FC Bayern mit den Offensiv-Champions Mané und Lewandowski geträumt.

Serge Gnabry folgt Sadio Manés Ratschlag

Es gibt aber auch gute Nachrichten, denn seit dem Wochenende ist zumindest der Verbleib von Serge Gnabry nach einigem Hin und Her gesichert. Der 26-Jährige lief bei der Mannschaftsvorstellung des FC Bayern München am Samstag in der Allianz Arena im Bayern-Trikot mit der Nummer „2026“ auf – bis zu diesem Jahr hat er nun seinen Vertrag bei den Münchnern vorzeitig verlängert.

Gnabry zur Verlängerung: „Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions-League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans.“ Offensichtlich hat Gnabry also auf den Ratschlag seines Mannschaftskollegen Mané gehört. Und wahrscheinlich hat auch das kolportierte Brutto-Jahresgehalt von bis zu 19 Millionen Euro bei der Entscheidung geholfen.

Sadio Mané und Serge Gnabry in einer Doppelspitze?

Gnabry spielt damit auch eine entscheidende Rolle bei den Planungen nach Lewandowskis Abgang. Denn Nagelsmann setzt wohl verstärkt auf Sadio Mané und Serge Gnabry im Sturm. Laut Informationen der tz könnte Trainer Nagelsmann mit einem 3-5-2-System und mit Gnabry und Mané als Doppelspitze planen. Auf dieser Position hat Nagelsmann Gnabry bereits in Hoffenheim eingesetzt: „Da fühlt er sich auch wohl, da kann er sich viel freier bewegen.“

In jedem Fall muss sich die Bayern-Offensive nicht verstecken. Die Sturmreihe ist mit Gnabry, Mané, Thomas Müller (32), Leroy Sané (26), Jamal Musiala (19) und Kingsley Coman (26) optimal besetzt. Dieser Meinung ist auch Nagelsmann: „Ich glaube nicht, dass es ganz einfach sein wird für die Gegner. Du konntest dich viel auf Lewy konzentrieren. Es ist jetzt nicht so leicht, wenn du viele so rumschwirrende Spieler hast…“ (cm)