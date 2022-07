Sadio Mané gibt beim FC Bayern die ersten Kommandos

Von: Carolin Metz

Sadio Mane hat am Freitag seine erste Trainingseinheit bei den Bayern bestritten. © Christina Panke/sampics

Sadio Mané ist beim FC Bayern angekommen und macht die ersten Ansagen. Für Serge Gnabry hat er direkt einen Ratschlag parat.

München - Ende Juni unterschrieb Sadio Mané einen Vertrag bis 2025 beim FC Bayern München. Vor vier Tagen nahm der 30-jährige Senegalese nun seinen Job beim FC Bayern München auf. Und er macht von Anfang an deutlich, dass er einen Platz als Führungsspieler beansprucht.

Sadio Mané trainiert mit den FC-Bayern-Kollegen

Mittlerweile ist Mané im Alltag an der Säbener Straße angekommen und hat schon die ersten Trainings mit seinen neuen Teamkollegen absolviert. Dabei fällt auf: Der Neuzugang sucht die Nähe des Kanadiers Alphonso Davies, mit dem er sich problemlos auf Französisch verständigen kann. Bei Ansprachen von Julian Nagelsmann nahm Co-Trainer Dino Toppmöller Mané an seine Seite und übersetzte offenbar. Der Senegalese spricht etwas Deutsch, weil er eine Zeitlang bei RB Salzburg spielte. Bei seiner Vorstellung erklärte er aber, dass es noch etwas Zeit brauche, bis er alles verstehen könne.

Beim Training meldet sich Mané lautstark mit Kommandos zu Wort: „Change! Keep it! Together!“ Offensichtlich will er sich direkt als Führungsperson etablieren. Auch während des Trainingsspiels bietet er sich immer wieder mit lauten Rufen an und feuert seine Mitspieler an: „Come on, boys, come on!“

Mané hat einen Ratschlag für Gnabry

Aber auch abseits des Platzes macht Sadio Mané Druck. Am Freitag traf er vor seiner ersten Trainingseinheit auf seinen Mannschaftskollegen Serge Gnabry. Bei der Begrüßung in der Tiefgarage macht er ihm direkt die erste Ansage. Auf einem Video ist zu hören, wie der Senegalese auf Französisch zum deutschen Nationalspieler sagt: „Du solltest deinen Vertrag verlängern.“

Gnabry liegt seit einiger Zeit ein Angebot zur Vertragsverlängerung mit einem Brutto-Verdienst von bis zu 19 Millionen Euro vor. Bisher hat er es aber noch nicht angenommen – in den nächsten Tagen soll es dazu weitere Gespräche geben. Mané hat sich dazu schon mal klar positioniert: Er möchte offenbar weiter mit Gnabry in einer Mannschaft spielen.

Manés Fazit nach den ersten Arbeitstagen: „Ich habe es genossen und auch den anderen Jungs hat es gefallen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.“ (cm)