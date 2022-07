Mané und Lewandowski: Erste Begegnung der beiden Superstars

Von: Carolin Metz

Teilen

Plausch unter Stürmern: Robert Lewandowski (r.) trifft Sadio Mané. © sampics

Der eine ist neu dazugekommen, der andere will wahrscheinlich gehen: Die beiden Superstars Sadio Mané und Robert Lewandowski treffen beim FC Bayern München das erste Mal aufeinander.

München – Beim FC Bayern München kommt es derzeit zu interessanten Begegnungen. Stürmerstar Robert Lewandowski ist zurück – am Montag landete er mit dem Privatjet in München. Seit längerem wird darüber spekuliert, ob Lewandowski zum FC Barcelona wechselt. Vorerst scheint er aber wieder beim Rekordmeister am Start zu sein und absolvierte am Dienstagvormittag zusammen mit anderen Urlaubsrückkehrern wie Manuel Neuer medizinische Checks im Krankenhaus Barmherzige Brüder in München.

Sadio Mané und Robert Lewandowski treffen aufeinander

Dienstagmittag wurde Lewandowski dann von Bayern-Chauffeur Bruno Kovacevic zum Münchner Vereinsgelände kutschiert. Dort absolvierte der Pole zusammen mit anderen Spielern diverse Fitness-Tests. Bei einem Laktattest mit einer Atemmaske auf dem Laufband wurde die Ausdauerfähigkeit überprüft. Außerdem standen Übungen am Speed-Court auf dem Programm, um die Schnelligkeit und Reaktionsgeschwindigkeit zu testen, sowie Sprung- und Gleichgewichtstests.

Vor den Übungen im Fitness-Raum lief Lewandowski dem gehypten Neuzugang der Münchner über den Weg: Sadio Mané. Die beiden plauderten kurz auf der Terrasse miteinander. Am Mittwoch werden sie wohl ihr erstes gemeinsames Training absolvieren.

Sadio Mané und Robert Lewandowski gemeinsam bei einem Pflichtspiel?

Sadio Mané hatte seinen Trainings-Einstand beim FC Bayern schon vor einigen Tagen. Seinen ersten offiziellen Einsatz wird er auf der US-Tour des FC Bayern haben. Am 20. Juli spielen die Bayern gegen DC United, am 23. Juli gegen den Spitzenverein Manchester City. Hier hat Mané das erste Mal die Gelegenheit, im Bayern-Trikot sein Können zu beweisen.

Das erste Pflichtspiel steht dann am 30. Juli im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig an. Am 5. August eröffnen die Bayern und Eintracht Frankfurt gemeinsam die Bundesliga-Saison 2022/23. Ob dabei aber Mané und Lewandowski gemeinsam auf dem Platz stehen, ist fraglich. Die Transfergerüchte um Lewandowski sind weiterhin aktuell – Barcelonas letztes Angebot waren dem FC Bayern anscheinend nicht hoch genug.