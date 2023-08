Eigenes Kind auf den Mund küssen? Wilde Fan-Diskussionen wegen Ex-Bayern-Star Hernandez

Von: Alexander Kaindl

Lucas Hernandez ist im Sommer vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain gewechselt. Nun sorgen Fotos mit seinen Kindern für Diskussionen.

München – Er war einst der Rekordtransfer des FC Bayern München: Lucas Hernandez. Letztlich war der 80-Millionen-Mann aber nie die erhoffte Verstärkung. Zu verletzungsanfällig, nicht konstant, teuer – die Wege trennten sich im Sommer 2023, Hernandez wechselte für 50 Millionen Euro nach Frankreich zu Paris Saint-Germain.

Lucas François Bernard Hernández Geboren: 14. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Marseille, Frankreich Stationen: Atletico Madrid, FC Bayern München, Paris Saint-Germain Größte Erfolge: Weltmeister (2018), Champions-League-Sieger (2020)

Lucas Hernandez spielt mit 27 Jahren erstmals in seiner Karriere in Frankreich

In mehrfacher Hinsicht ein erstaunlicher Wechsel. Hernandez spielt nun mit 27 Jahren erstmals für einen Verein aus dem Land, mit dem er Weltmeister wurde, in dem er geboren wurde (Marseille) und dessen Sprache er nach eigener Aussage schlechter spricht als Spanisch.

So oder so: Der Abwehrspieler erlebte mit PSG nicht gerade einen traumhaften Saisonstart, gegen Lorient und Toulouse gab es jeweils nur ein Unentschieden in der Ligue 1.

Lucas Hernandez und seine beiden Kinder: Kuss-Fotos auf Instagram

Immerhin gibt es zu Hause Trost. Hernandez hat zwei Kinder, Sohn Martin und Tochter Nieves. Vor kurzem postete der ehemalige Bayern-Star nun zwei Bilder. Darauf zu sehen: Küsse für den Nachwuchs – auf den Mund.

Ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt und auf der ganzen Welt heiß debattiert wird. So nun auch beim prominenten Pariser Neuzugang.

Eigenes Kind auf den Mund küssen? Wilde Fan-Diskussionen wegen Ex-Bayern-Star Hernandez

Hernandez schrieb zu den Fotos: „Nothing feels better“ – zu Deutsch: „Nichts fühlt sich besser an.“ Die ersten Kommentare zu dem Beitrag ließen nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer schrieb beispielsweise: „Du musst dein Kind nicht auf den Mund küssen. Wenn du es auf die Stirn küsst, zeigt das genau so viel Liebe. Ich verstehe wirklich nicht, warum Leute so etwas machen.“ Für diesen Kommentar gab es weit über 300 Likes (Stand: 26. August).

Auf der anderen Seite gibt es Meinungen wie diese: „Ich verstehe nicht, was die Leute daran schockiert, dass er seine Kinder küsst.“ Dafür gab es mehr als 100 Gefällt-mir-Angaben (Stand: 26. August).

Auch Expertinnen sind sich beim Eltern-Kind-Mund-Kuss uneinig

Soll man oder soll man nicht? Auch unter Expertinnen gibt es zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen. Dr. Fiona Martin vom Kinderpsychologiezentrum in Sydney sagte der Daily Mail Australia einst: „Es ist normal und gesund, liebevoll zu seinen Kindern zu sein. Es geht darum, Ihrem Kind zu vermitteln, dass Sie es lieben.“ Sie erklärte weiter, dass es keine psychologischen Auswirkungen für ein Kind, das von seinen Eltern auf die Lippen geküsst wurde, geben würde.

Dr. Charlotte Reznick sieht es anders. Die Psychologin von der University of California (UCLA) sieht eine Gefahr, wie sie der Sun einst erklärte: „Wenn die Mutter den Vater auf den Mund küsst – oder anders herum – was bedeutet es dann, wenn ich als kleines Mädchen oder kleiner Junge meine Eltern auf den Mund küsse?“ In einem anderen Interview warnte sie außerdem: „Wenn man anfängt, Kinder auf den Mund zu küssen, wenn sie jung sind, wann hört man wieder damit auf? Das kann sehr verwirrend sein.“

Hernandez und Pavard: Doppelter Frankreich-Abschied beim FC Bayern in diesem Sommer?

Zurück zu Hernandez: In der Kommentarspalte wurde wild hin- und herdiskutiert, teilweise waren die Beiträge extrem unter der Gürtellinie. Fast 1000 Nutzer meldeten sich zu Wort – locker mehr als doppelt so viele wie bei manch anderen Posts, die Hernandez absetzt. Unter den Kommentierenden war übrigens auch Bayern-Legende Franck Ribéry. Er postete zwei Emojis: Zwei erhobene Hände und ein Herz.

Für einen ehemaligen Hernandez-Weggefährten dürfte sich das Kapitel München ebenfalls noch in diesem Sommer schließen. Benjamin Pavard steht vor einem Wechsel nach Mailand. Die beiden hatten die Italien-Metropole im April noch gemeinsam besucht. (akl)