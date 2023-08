Salah für 200-Millionen-Gehalt nach Saudi-Arabien? Bayern-Star als Nachfolger im Gespräch

Von: Korbinian Kothny

Mohamed Salah soll vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen. Als Ersatz hat der FC Liverpool wohl einen Bayern-Star im Auge.

München – In rund einer Woche schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis zum 1. September, um 18 Uhr, können die Bundesligisten noch die letzten Neuzugänge eintüten. Abgänge sind danach immer noch möglich, sofern die Transferperiode beim aufnehmenden Klub noch geöffnet ist. Erfahrungsgemäß kann es in den letzten Tagen heiß hergehen.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 (27 Jahre alt) in Essen Vertrag bis: 30. Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 65 Millionen Euro

Saudi-Arabien will Salah wohl zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen

Passend dazu macht ein irres Gerücht gerade die Runde. In den Hauptrollen: Mohamed Salah und Leroy Sané. Denn nach aktuellen Medienberichten soll der Ägypter der nächste Star sein, den es nach Saudi-Arabien zieht.

Schmackhaft soll dem Flügelspieler der Wechsel natürlich mit einem abstrusen Gehalt gemacht werden. Denn laut der spanischen Zeitschrift Relevo soll der Saudi-Klub Al-Ittihad den 31-Jährigen zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen wollen. Sein angebliches Gehalt: 200 Millionen Euro jährlich.

Mohamed Salah soll vor einem Abgang beim FC Liverpool stehen. Ersetzt ihn Leroy Sané? © Imago

100 Millionen Euro Ablöse für Salah?

Laut dem Bericht soll die Salah-Seite sogar signalisiert haben, sich einen Wechsel vorstellen zu können. Und das, obwohl Salah seinen Vertrag beim FC Liverpool erst im vergangenen Sommer verlängert hat und sein Berater Ramy Abbas erst vor zwei Wochen bei X (vormals Twitter) schrieb: „Wenn wir den LFC dieses Jahr hätten verlassen wollen, hätten wir den Vertrag im letzten Sommer nicht verlängert. Mohamed bleibt dem LFC treu.“

Auch Jürgen Klopp schloss einen Transfer seines Top-Stars bei der Spieltags-Konferenz aus. Der Nordafrikaner sei „ein essenzieller Spieler in Liverpool, das war er und wird er weiterhin sein. Es gibt nichts, sollte es etwas gegeben haben, dann wäre die Antwort ‚Nein‘“, so der Coach der Reds.

Die Saudis lassen sich von diesen Statements offenbar aber nicht beirren und wollen den Ägypter für eine Ablöse von 100 Millionen Euro in die Wüste locken. Für Liverpool und Jürgen Klopp wäre ein Abgang des Weltstars ein herber Schlag.

Liverpool hat wohl Sané und Chiesa als Salah-Ersatz im Auge

Die Engländer sollen aber für den Fall eines Abgangs vorgesorgt haben. Laut dem italienischen Portal Calciomercato sondiert der LFC derzeit den Markt nach einem möglichen Ersatz und hat zwei Kandidaten ins Auge gefasst: Federico Chiesa von Juventus Turin und eben Leroy Sané.

Aber: Selbst für den unwahrscheinlichen Fall eines Salah-Abgangs und einer Anfrage aus Liverpool für Sané ist ein Transfer äußerst unwahrscheinlich. Zwar galt der 27-Jährige in den letzten Monaten immer wieder als potenzieller Verkaufskandidat, konzentrierte sich aber zuletzt voll und ganz auf den FC Bayern.

Sané überzeugt bei Bundesliga-Auftakt mit Weltklasse-Leistung

Und das mit Erfolg. Sané ist einer der Gewinner der Vorbereitung bei den Münchenern und überzeugte beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen mit zwei Toren. Es scheint, als ob der Offensivspieler endlich sein Potenzial abrufen könne.

Das hat Sané allerdings auch letzte Saison – nur leider zu selten. Sollte der 27-Jährige in der kommenden Spielzeit wieder unter Leistungsschwankungen leiden, könnte der FCB im kommenden Sommer erneut über einen Verkauf nachdenken. Sanés Vertrag läuft immerhin 2025 aus.

2024 wäre auch Salah schon 32 Jahre alt. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien wäre dann wahrscheinlicher als schon in diesem Sommer. Gut möglich, dass dann der FC Liverpool die Sané-Pläne erneut aus dem Schrank holt. (kk)