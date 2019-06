Leroy Sané zum FC Bayern? Uli Hoeneß reagiert auf Nachfrage überraschend

Der FC Bayern München bastelt am Kader für die nächste Saison. Ob Leroy Sané Teil des Teams wird, könnte sich bald entscheiden. Hier gibt es alle Transfer-News zum City-Star.

Der FC Bayern sucht nach den Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben noch Verstärkung auf den Flügeln.

Als heißer Kandidat gilt Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler ist noch bis 2021 an Manchester City gebunden.

Sané soll eine Verdoppelung seines bisherigen Gehaltes erhoffen.

Alle bisherigen Entwicklungen rund um Sané finden Sie hier.

Update vom 30. Juni, 16.48 Uhr: Während sich Leroy Sané in Amerika im Urlaub befindet, hat sich Uli Hoeneß zu einem möglichen Transfer geäußert und dabei durchaus überrascht. Normalerweise plaudert der Präsident des FC Bayern gerne aus dem Nähkästchen, aber diesmal reagierte er ganz anders.

Auf Nachfrage wiegelte er sofort ab und wirkte durchaus genervt. „Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das macht bei uns der Sportdirektor. Und nicht der Präsident“, erklärte Hoeneß. „Wir haben unsere Meinung dazu schon geäußert, die wiederholen wir nicht jeden Tag zweimal.“

Das letzte Statement des angesprochenen Sportdirektors Hasan Salihamidzic ist aber auch schon etwas her. Auf einem italeinischen Golfplatz bat Brazzo in wackligem Englisch um Geduld und lächelte die Nachfragen weg.

Leroy Sané zum FC Bayern? Insider wissen offenbar, wie er sich entscheiden wird

Update vom 27. Juni 2019, 12.15 Uhr: Die Gerüchteküche um Leroy Sané brodelt seit Wochen. Kommt er zum FC Bayern? Bleibt er bei Manchester City? Was wollen die Vereine? Was will der Spieler?

Aktuell befindet sich Sané im Amerika-Urlaub. Eine Entscheidung ist daher wohl noch nicht gefallen - zumindest offiziell. Aus Expertenkreisen hört man aber zuletzt immer häufiger, dass sich der Flügelflitzer für einen Verbleib bei Pep Guardiola entschieden habe. Dies soll Sané ihm nahestehenden Personen mitgeteilt haben, wie der kicker berichtet.

Warten wir aber einfach mal ab, bis der 23-Jährige aus seinem Urlaub kommt. Dann werden wir Klarheit haben. Währenddessen werden Alternativen gehandelt - Ousmane Dembélé und Steven Bergwijn.

Sané zum FC Bayern? Transfer würde ein Vermögen kosten - Irre Summe enthüllt

+ Schnürt Leroy Sané seine Schuhe bald in München? © dpa / Marius Becker Update vom 26. Juni 2019, 12.34 Uhr: Dass ein Transfer von Leroy Sané für den FC Bayern kein Schnäppchen werden würde, dürfte niemanden überraschen. Um welche Summen es sich dabei aber genau handeln soll, lässt schon staunen. Dennoch seien die Verantwortlichen des FC Bayern zuversichtlich, die Ablöseforderungen von Manchester City erfüllen zu können. Das berichtet die SportBild am Mittwoch.

Demnach warte die Führungsriege der Münchner nun auf ein Signal des Nationalspielers. Der befindet sich derzeit aber noch im Urlaub in Los Angeles und auf Hawaii. Sané verdient bei Manchester City aktuell 9,3 Millionen Euro im Jahr. Die Citizens sollen ihm elf Millionen geboten haben. Das soll dem Nationalspieler allerdings zu wenig sein, weshalb die Verhandlungen ins Stocken gerieten. Bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr fordere der Offensivspieler.

Leroy Sané könnte den FC Bayern insgesamt rund 200 Millionen Euro kosten

Die Bayern sollen bisher zwei Millionen mehr als Manchester geboten haben. Das reicht zwar auch nicht an die Vorstellungen von Sané und dessen Management heran, aber ein bisschen Spielraum bleibt den Münchnern noch. Denn in der kommenden Saison fallen die 15 Millionen Euro Gehalt von Franck Ribéry weg.

Bei einem Wechsel dieser Größenordnung fordern die Bayern-Bosse offenbar einen Fünfjahres-Vertrag des Spielers ein. In Kombination mit gut 100 Millionen Euro Ablösesumme könnte das Gesamtpaket für den Sané-Transfer also schnell auf 175 bis 200 Millionen Euro anwachsen. Ob die Führungsriege diesen Betrag aus dem Festgeldkonto locker machen möchte, bleibt abzuwarten. Ousmane Dembélé dürfte ähnlich teuer werden, Callum Hudson-Odoi und Ozan Kabak wären dagegen wohl Schnäppchen.

Holt der FC Bayern Leroy Sané? So denkt ein Weltmeister über den möglichen Transfer

Update vom 26. Juni 2019, 9.58 Uhr: Toni Kroos gewann 2013 mit dem FC Bayern die Champions League und wurde 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Als einziger Deutscher im Kader von Real Madrid gelang dann das Unvorstellbare: drei Champions League-Titel in Folge (2016, 2017, 2018). Im Interview mit der SportBild gab er nun eine Einschätzung zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel seines Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané zum FC Bayern München ab.

„Wenn Leroy zu Bayern gehen sollte, dann wäre das wohl ein riesengroßer Transfer für Bayern, den es in diesem finanziellen Rahmen noch nie gab“, sagt Kroos. Er glaubt aber nicht an einen Transfer des 23-Jährigen. „Das ist jedoch nur mein Gefühl“, ergänzt er. Aus der Sicht von Manchester City würde er den Flügelflitzer nicht ziehen lassen „oder ihn zumindest so teuer machen, dass Bayern ihn nicht mehr bezahlt“.

Als Alternative für Sané wird nun Ousmane Dembélé vom FC Barcelona gehandelt.

Holt der FC Bayern Leroy Sané? Diese Forderung würde einen Transfer sehr schwierig machen

Update vom 25. Juni 2019: Bei Leroy Sané dreht sich in Sachen Karriereplanung fast alles ums Geld. So zumindest berichtet es die Bild in einem Artikel, der online nur als Bezahl-Content abrufbar ist. Demnach wähne sich der Flügelflitzer derzeit aufgrund seiner durchwachsenen Saison bei Manchester City in einer schlechten Verhandlungsposition, weshalb sein Interesse an einem Wechsel in diesem Sommer „verhalten“ sei.

Video: Kommt Sané? Bayerns Transfer-Zwischenbilanz

Dank seinem noch bis 2021 laufenden Kontrakt kassiere Sané aktuell 9,3 Millionen Euro pro Jahr, mit seiner nächsten Unterschrift solle sich diese Zahl möglichst verdoppeln. Das wären Sphären, in die der FC Bayern bislang noch nicht vorgestoßen ist.

Doch nicht nur mit dem nächsten Deal mit einem Klub will Sané richtig absahnen. So erhoffe er sich auch in Sachen Ausrüstervertrag einen gewaltigen Sprung. Der zu Schalker Zeiten mit Nike ausgehandelte Kontrakt bringe ihm pro Saison 200.000 Euro plus Boni ein. Doch im kommenden Jahr laufe die Vereinbarung aus. Und Sané erhoffe sich künftig „Beträge im unteren einstelligen Millionenbereich“. Hier bringt die Bild DFB-Ausrüster Adidas ins Spiel - schließlich hätten sich zuletzt zahlreiche Testimonials der Herzogenauracher aus dem Nationalteam verabschiedet. Und Sané zählt fraglos zu den Gesichtern des neuen Aufschwungs der Auswahl.

Transfergerücht: Kommt Leroy Sané zum FC Bayern?

München - Das Gerücht um eine Verpflichtung von Leroy Sané hält sich rund um den FC Bayern seit Wochen hartnäckig. Angesichts der Abschiede von Franck Ribéry und Arjen Robben ist auf dem Flügel noch mindestens eine Planstelle zu besetzen. Zudem musste sich der Sohn von Ex-Profi Souleyman Sané in der vergangenen Saison bei Manchester City zumeist mit der Jokerrolle begnügen, kam bei 17 seiner 47 Einsätze von der Bank. Offenbar zu wenig für den Linksfuß, dessen Fähigkeiten auf eine Weltkarriere hoffen lassen.

Allerdings soll sein Arbeitgeber, an den er noch bis 2021 gebunden ist, laut der englischen Boulevardzeitung Sun satte 100 Millionen Euro Ablöse fordern. Sané selbst scheint hin- und hergerissen zu sein. Zwar soll ihm noch immer schwer im Magen liegen, dass der FC Bayern vor drei Jahren wegen „Robbery“ Abstand von einem möglichen Transfer genommen haben soll. Seine Eltern würden eine Rückkehr in die Heimat jedoch offenbar bevorzugen. Nach tz-Informationen ist eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.

Manchester City überwies für Sané 50,5 Millionen Euro an Schalke 04

Sané war 2016 für 50,5 Millionen Euro von Schalke 04 zu ManCity gewechselt. Seither hat er mit den Engländern unter Teammanager Pep Guardiola zwei Meistertitel sowie einmal den FA Cup, zweimal den Ligapokal und einmal den Superpokal (Community Shield) gewonnen. Nach drei Spielzeiten stehen wettbewerbsübergreifend 133 Pflichtspiele und 39 Tore für die „Citizens“ zu Buche. Für die „Knappen“ war er in 57 Profipartien 13 Mal erfolgreich.

Als Alternativen zum DFB-Nationalspieler gelten vor allem der junge Franzose Nicolas Pépé vom OSC Lille oder der bei Real Madrid offenbar vor dem Abschied stehende Waliser Gareth Bale. Weniger im Fokus steht in diesem Sommer Callum Hudson-Odoi. Um das Talent vom FC Chelsea buhlten die Roten im Winter hartnäckig, damals schien eine Einigung nur an den Forderungen der Londoner gescheitert zu sein. Nach einem Achillessehnenriss, der den Engländer lange außer Gefecht setzte, scheint das Interesse mittlerweile erkaltet zu sein.