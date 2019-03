Live-Ticker: Aufstellung ist da - Neuer und Alaba nicht im Kader 

Der FC Bayern München will im Meisterschaftskampf weiter Druck auf den BVB ausüben und braucht daher gegen den SC Freiburg unbedingt einen Sieg - wir begleiten die Partie heute im Live-Ticker.

SC Freiburg - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

SC Freiburg: Schwolow – Stenzel, Schlotterbeck, Heintz, Günter – Frantz, Höfler, Abrashi, Grifo – Haberer – Höler Bank: Frommann, Gulde, Niederlechner, Waldschmidt, Terrazzino, Gondorf, Okoroji FC Bayern München: Ulreich – Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha – Thiago, Goretzka – Müller, James, Coman - Lewandowski Bank: Früchtl, Süle, Ribéry, Martínez, Gnabry, Sanches Tore: - Schiedsrichter: -

>>> Ticker aktualisieren <<<

15.24 Uhr: Die Bedingungen in Freiburg sind perfekt! In wenigen Minuten geht es los!

15.10 Uhr: In rund 20 Minuten ist Anpfiff in Freiburg! Wir sind bereit!

14.42 Uhr: Das Hinspiel in München endete bekanntlich 1:1 - die Tore fielen erst sehr spät: Gnabry hatte die Bayern in der 80. Minute in Führung gebracht, ehe Holer für Freiburg kurz vor Schluss (89.) den Ausgleich erzielen konnte.

14.21 Uhr: Wer noch nicht genau weiß, wie es ins Freiburger Schwarzwald-Stadion geht, der dürfte über diese Hilfe dankbar sein.

In 30 Minuten öffnet das Schwarzwald-Stadion pic.twitter.com/EW8vNkxqAD — SC Freiburg (@scfreiburg) 30. März 2019

14.18 Uhr: Für Neuer und Alaba rücken logischerweise Ulreich und Rafinha in den Kader - beide werden gegen Freiburg starten. Und sonst liest sich die Aufstellung der Roten heute so: Ulreich – Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha – Thiago, Goretzka – Müller, James, Coman - Lewandowski.

14.05 Uhr: Vor dem Auswärstspiel beim Sportclub gab der FC Bayern via Twitter bekannt, dass sowohl Manuel Neuer als auch David Alaba für das heutige Spiel nicht im Kader stehen. Neuer fehlt wegen muskulären Problemen in der linken Wade und Alaba wegen muskulären Problemen im Oberschenkel.

ℹ️ Personal-Update: @Manuel_Neuer (muskuläre Probleme in der linken Wade) und @David_Alaba (muskuläre Probleme im Oberschenkel) stehen heute nicht im Kader. #SCFFCB pic.twitter.com/ywJp7PBovl — FC Bayern München (@FCBayern) 30. März 2019

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Gastspiel des FC Bayern beim SC Freiburg! Wir begleiten die Partie im Live-Ticker und versorgen Sie mit allen wichtigen Infos.

FC Bayern vor Duell gegen Freiburg: Robben fällt weiter aus

München/Freiburg - Es kam, wie es kommen musste. Als der FC Bayern am Donnerstag im prallgefüllten Medienraum an der Säbener Straße die Medienvertreter zum Pressetalk vor dem Auswärtskick beim SC Freiburg lud, da bedurfte es schon den mehrmaligen Hinweis von Pressesprecher Dieter Nickles, doch bitte dann auch irgendwann mal Fragen zu dem anstehenden Spiel zu stellen. Und als dann wirklich die letzte Frage zum Münchner Rekordtransfer Lucas Hernandez gestellt wurde, war die Pressekonferenz auch fast schon wieder vorbei. So sehen Sie das Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern live im TV und im Live-Stream.

Niko Kovac war dennoch sichtlich bemüht, den Fokus auf die Partie am Samstag zu legen und sprach von einem „sehr, sehr schwierigen Gegner“, der „sehr euphorisch Fußball spielt“ und es den gastierenden Mannschaften schwer macht. Ein Blick auf die Heimstatistik der Freiburger verrät, dass es sich bei der Aussage des Bayern-Trainers nicht nur um eine typische Trainer-Floskel handelt. Von den letzten zehn Heimspielen gingen die Breisgauer nur zweimal als Verlierer vom Platz - zuletzt holte der Sportclub Zuhause zwei überzeugende Siege gegen Berlin (2:1) und Augsburg (5:1).

Um im engen Meisterschaftsrennen auf die am Samstag parallel spielenden Dortmunder weiter Druck auszuüben, braucht es einen Sieg für die Bayern. Hierfür kann Kovac personell fast aus dem Vollen schöpfen: einzig Arjen Robben und Corentin Tolisso werden sicher ausfallen. Das Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg wird live im TV und im Live-Stream übertragen.

kus