Live-Ticker: FC Bayern München gastiert in Paderborn - Kovac schickt Startruppe ins Rennen

Der FC Bayern gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim Aufsteiger SC Paderborn. Die Münchner wollen wieder an die Tabellenspitze. Die Partie im Live-Ticker.

SC Paderborn - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr

SC Paderborn: Huth - Dräger, Kilian, Hünemeier, Collins - Vasiliadis, Gjasula - Oliveira Souza, Antwi-Adjei - Zolinski, Michel Bank: Zingerle, Strohdiek, Ritter, Pröger, Shelton, Sabiri, Jans, Mamba, Holtmann FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski Bank: Ulreich, Martinez, Cuisance, Davies, Tolisso, Müller, Alaba Tore: - Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

15.01 Uhr: Der FC Bayern befindet sich momentan auf dem zweiten Tabellenplatz. Während Spitzenreiter RB Leipzig ebenfalls um 15.30 Uhr gegen Schalke 04 gefordert ist, empfängt Titelmitfavorit zum Abendspiel Werder Bremen. Spannendste Frage beim BVB - wird Mats Hummels rechtzeitig fit? Die Kollegen von wa.de* begleiten die Partie im Live-Ticker.

14.55 Uhr: Die Münchner spielen heute übrigens in den weißen Auswärtstrikots.

14.47 Uhr: Auch aufgrund ihrer offensiven Spielweise musste die Baumgart-Elf in der bisherigen Saison viel Leergeld zahlen. In den Spielen gegen Leverkusen (2:3), Freiburg (1:3), Wolfsburg (1:1) und Hertha BSC (1:2) zeigte der Aufsteiger zwar jedes Mal eine engagierte Leistung, doch Fehler im Abwehrverhalten und mangelnde Chancenverwertung sorgten dafür, dass der SCP mit nur einem Punkt am Tabellenende steht.

14.41 Uhr: Taktisch gesehen werden die Paderborner damit von ihrer offensiven Ausrichtung wohl nicht abrücken - und erneut mit zwei Stürmern beginnen. Es sieht alles nach einem 4-2-2-2-System aus.

14.33 Uhr: Nun ist auch die Aufstellung der Gastgeber bekannt - und diese beinhaltet durchaus eine Überraschung. SCP-Trainer Steffen Baumgart tauscht im Vergleich zur Niederlage in Berlin (2:1) einmal. Für Kapitän Christian Strohdiek (Bank) beginnt der 20-jährige Luca Kilian. Der Neuzugang von Borussia Dortmund II feiert damit sein Bundesliga-Debüt.

SC Paderborn - FC Bayern München im Live-Ticker: Kovac bringt Startruppe

14.28 Uhr: Im Vergleich zum Köln-Spiel nimmt Kovac somit zwei Änderungen vor. Für Tolisso (Bank) und Perisic (verletzt) beginnen Thiago und Coman.

14.22 Uhr: In der Viererkette starten Pavard, Süle, Boateng und Hernandez. Dafür rückt der etatmäßige Rechtsverteidiger Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld. In der Offensive erhält Philippe Coutinho erneut den Vorzug vor Thomas Müller, der zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.

14.18 Uhr: Die Aufstellung des FCB ist da. Bayern-Trainer Niko Kovac hat seine Ankündigungen, das Tabellenschlusslicht mehr als ernst zu nehmen, also wahr gemacht. Der Trainer geht es beim SCP mit einer echten Startruppe an.

14.13 Uhr: Vor wenigen Minuten ist der Bus der Münchner am Stadion angekommen. Die Spieler sind auf dem Weg in die Kabine.

14.06 Uhr: In weniger als 90 Minuten rollt der Ball in der Paderborner Benteler Arena. Bereits vor Spielbeginn sorgt die Social-Media-Abteilung des FC Bayern für Schmunzeln. Wie schon letzte Woche gegen den 1. FC Köln wird der Twitter-Account des FCB die Partie anlässlich des Oktoberfestes auf bayerisch begleiten.

SC Paderborn - FC Bayern München im Live-Ticker: Drei Spieler fehlen verletzt

13.50 Uhr: Wird die Angelegenheit heute eine ähnlich klare? Die Mission fünfter Sieg im fünften Spiel gegen die Ostwestfalen müssen die Roten leicht verletzungsgebeutelt angehen, Trainer Niko Kovac stehen drei Akteure nicht zur Verfügung. Fiete Arp, Leon Goretzka und kurzfristig auch Ivan Perisic müssen passen. Der zuletzt angeschlagene David Alaba wird dagegen wohl in den Kader zurückkehren und darf sich Hoffnungen auf ein paar Minuten als Einwechselspieler machen.

13.41 Uhr: Das erste Duell - 2001 in der 1. Runde des DFB-Pokals - entschieden die Münchner mit 5:1 für sich. In der Saison 2014/15 ging der SCP mit 0:4 und 0:6 baden, ehe es 2018 im Pokal-Viertelfinale erneut eine 0:6-Pleite hagelte.

13.34 Uhr: In bislang vier Partien steht ein Torverhältnis von 21:1 aus Sicht des deutschen Rekordmeisters.

13.23 Uhr: Dürfen sich die Fans des FC Bayern heute auf ein wahres Schützenfest freuen? Statistisch gesehen fallen in der Begegnung SC Paderborn - FC Bayern nämlich 5,5 Tore pro Spiel.

Update vom 28. September 2019, 10.46 Uhr: Die Spannung steigt. In weniger als fünf Stunden spielt der FC Bayern München beim SC Paderborn um die nächsten Bundesliga-Punkte. Währenddessen gibt es gute Nachrichten von Fiete Arp (tz.de* berichtet) und schlechte von Javi Martinez.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie SC Paderborn gegen den FC Bayern München. Anstoß in der Benteler-Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr. +++

Vorbericht: SC Paderborn - FC Bayern München im Live-Ticker

Paderborn - Fünf Spiele, vier Niederlagen, kein Sieg, mit 14 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr der Liga, Tabellenletzter. Auf den ersten Blick gibt es derzeit wenig, was dem SC Paderborn vor dem Duell gegen den großen FC Bayern Mut machen könnte. Die Punkteausbeute wird dem Auftreten des Liganeulings allerdings nicht gerecht.

Der weiter zuversichtliche SCP-Routinier Uwe Hünemeier sieht das ähnlich: „Abgesehen vom Spiel gegen Schalke (1:5, Anm. d. Red.) hat unsere Leistung jedes Mal gestimmt.“ Gegen den Rekordmeister muss bei der Baumgart-Elf dann allerdings doch wirklich alles stimmen, damit am Ende gepunktet werden kann - zumal es bei diesem derzeit richtig rund läuft.

SC Paderborn - FC Bayern München im Live-Ticker: „Die Chemie, die stimmt“

Die Stimmung beim FCB könnte in diesen Tagen kaum besser sein. In München hat das Oktoberfest begonnen, welchem die Spieler bereits den ein oder anderen Besuch abstatteten.

Zudem läuft es nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen auch sportlich wieder und Spitzenreiter RB Leipzig befindet sich in Schlagdistanz. Straucheln die Sachsen gegen sich im Aufwind befindende Schalker, will der zwei Punkte weniger auf dem Konto habende FC Bayern zur Stelle sein. Voraussetzung dafür - ein Sieg in Paderborn.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell beim Aufsteiger, die tz.de* im Live-Ticker begleitete, stellte Trainer Niko Kovac ebenfalls die gute Stimmung im Team in den Vordergrund. Er erklärte: „Die Chemie - wie man so schön sagt - die stimmt. Es sind tolle Neuzugänge hinzugekommen und die Jungs, die schon länger da sind, haben die Neuen fantastisch aufgenommen.“

Einer dieser Neuzugänge trübte die Stimmung durch seinen Kahnbeinbruch zuletzt zwar ein wenig, wie tz.de* berichtet, doch alles in allem war die Gefühlslage an der Isar bei Weitem schon schlechter. Damit das so bleibt, sollte die Kovac-Elf das Gastspiel in Paderborn positiv bestreiten.

Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel live verfolgen können*. Wen lässt der Trainer ran? Wir haben uns Gedanken zur Aufstellung gemacht - und Uli Hoeneß offensichtlich über Leroy Sané* und die größte Überraschung seines Lebens.

