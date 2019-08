Live-Ticker: FC Bayern gegen Schalke 04 - Neuzugang feiert Star-Debüt! Kovac kündigt auch Coutinho an

Der FC Bayern München trifft auf den FC Schalke 04. Beide Teams wollen nach einem Auftakt-Remis drei Punkte holen. Alle Infos im Live-Ticker.

Schalke 04 - FC Bayern München - -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Hernández, Süle, Alaba - Kimmich, Tolisso, Müller - Gnabry, Lewandoski, Coman FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mascarell, Harit - Caligiuri, Burgstaller, Raman Tore: - Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

18.07 Uhr: Niko Kovac ist ganz entspannt im Sky-Interview vor dem Spiel. Fast schon entschuldigend erklärt er, dass Philippe Coutinho nach der Copa America noch geschont werden muss. Kündigt aber an, dass der neue Star heute höchstwahrscheinlich noch auf den Platz kommen wird.

17.59 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Spiel. Schon alle Snacks und Drinks besorgt? In Gelsenkirchen macht ein Schalke-Fan eindrucksvoll vor, wie das ganz schnell gehen kann. Wir ziehen unseren Hut und beneiden ihn um seine „Kopfbedeckung“.

17.22 Uhr: Niko Kovac musste reagieren und Joshua Kimmich wird sich wahrscheinlich etwas darüber freuen. Der Nationalspieler rückt für Thiago auf die Sechs, Pavard in die Startelf.

Derweil kommt Lucas Hernandez zu seinem Startelf-Debüt. Der FC Bayern jetzt mit zwei Weltmeistern in der Verteidigung.

Beim FC Schalke 04 bleibt hingegen alles unverändert.

17.14 Uhr: Keine guten Neuigkeiten vor dem Spiel. Mittelfeld-Regisseur Thiago muss wegen „Beschwerden an der Halswirbelsäule“ passen, das teilte der FC Bayern soeben via Twitter mit.

Kein Goretzka, kein Thiago, Coutinho ist wohl auch noch nicht fit. Wie wird Niko Kovac beginnen? Wir tippen auf diese Startformation.

11.05 Uhr: Apropos Coutinho: Der Brasilianer war auch am vergangenen Montag Thema bei einer Preisverleihung in Hamburg. Dort wollte ein bekannter deutscher Comedian von den prominenten Gästen, darunter Arjen Robben und Robert Lewandowski, wissen: Coutinho zum FC Bayern oder Mats Hummels zu Borussia Dortmund - welcher Deal ist der Bessere?

11.00 Uhr: Noch sind es einige Stunden bis zum Anpfiff. Dennoch fragen sich wohl schon einige Bayern-Fans: Wird Philippe Coutinho gegen Schalke 04 spielen? Wir haben die neuesten Informationen und die voraussichtliche Startaufstellung des FC Bayern.

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04! Am Samstagnachmittag um 18:30 geht es für den deutschen Rekordmeister auswärts gegen S04.

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Bundesliga im Live-Ticker

Nach einem durchwachsenen Saisonstart reist der FCB nach Gelsenkirchen, um drei Punkte nach München zu holen. Von den drei bisherigen Pflichtspielen konnte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac lediglich die Pokalpartie gegen den Regionalligisten Energie Cottbus gewinnen. Nach dem Remis im Auftaktspiel der Bundesliga gegen Hertha BSC steht der deutsche Rekordmeister aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Auch Gegner Schalke 04 startete mit einem Unentschieden in die Bundesliga-Saison 2019/20. Gegen die Borussia aus Mönchengladbach kamen die Knappen nicht über ein 0:0 hinaus.

Das Hinspiel der vergangenen Saison auf Schalke ging mit 2:0 an den FCB und auch das Rückspiel in der Allianz Arena konnten die Roten mit 3:1 für sich entscheiden. Das wollen die Königsblauen diese Spielzeit sicherlich besser machen.

FC Bayern München gegen FC Schalke 04 - Coutinho und Hernandez noch nicht bei 100 Prozent

Eines ist für den FC Bayern München bereits klar: Obwohl Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf dem Transfermarkt in den letzten Wochen ordentlich zuschlagen konnte, kann Bayern-Coach Kovac noch nicht auf das volle Ensemble zurückgreifen. In der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Schalke teilte der FCB-Trainer die aktuelle Personalsituation mit: Neuzugang Lucas Hernandez und Philippe Coutinho sind noch nicht zu 100 Prozent fit und werden nicht starten, Ivan Perisic hingegen zu seinem Bundesliga-Debüt für die Bayern in der Stamm-Elf stehen.

Auf Innenverteidiger Jerome Boateng müssen die Bayern krankheitsbedingt verzichten, Leon Goretzka muss verletzungsbedingt pausieren und auch Jan Fiete-Arp wird nicht mit nach Gelsenkirchen reisen. Auch Flügelflitzer Renato Sanches könnte gegen Schalke nicht im Kader stehen. Der Portugiese soll bereits in Frankreich zum Medizincheck eingetroffen sein.

Eine interessante Gegenüberstellung können Sie im Tor der beiden Mannschaften beobachten. Ex-Schalke-Torwart Manuel Neuer trifft auf Alexander Nübel, der als Neuer-Nachfolger im Tor des deutschen Rekordmeisters gehandelt wird.

