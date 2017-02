S04-Legende Fischer im tz-Interview: „Wenn sie sich abschießen lassen...“

München - Klaus Fischer ist nicht nur Rekordtorschütze von Schalke 04, sondern auch großer Fan der „Knappen“. Im Interview macht er sich wenig Hoffnung auf Punkte in München.

Berühmtheit erlangte Klaus Fischer durch seine unglaublichen Fallrückziehertore. Auf Schalke ist der 67-Jährige nicht nur bis heute Rekordtorschütze mit 182 Ligatreffern, sondern auch eine lebende Legende. Was er über die aktuelle Situation seines Vereins denkt, verrät Fischer im tz-Interview.

Herr Fischer, die Bayern haben in diesem Jahr noch nicht überzeugt. Verglichen mit der Situation auf Schalke sind das aber eher Luxussorgen. Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf das Duell?

Fischer: Wenn ich ehrlich bin, mit gar keinen. Mit dem, was wir in den letzten beiden Spielen abgeliefert haben, werden wir in München nichts holen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde mich zwar freuen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.

Von den beiden Spielen gegen Ingolstadt und Frankfurt hat der S04 zwar eins gewonnen, die Leistung war trotzdem beide Male nicht berauschend…

Fischer: Das ist nett formuliert. Wir waren alle enttäuscht. So wie in den letzten beiden Spielen kann man nicht auftreten. Und da brauchen sich die Spieler auch nicht zu wundern, wenn die Fans sauer sind und pfeifen. Wenn die Mannschaft solche Leistungen abliefert, haben die Fans das Recht dazu. Gegen Ingolstadt ist es ja mit dem Siegtor in letzter Minute noch mal gut gegangen. Nach dem Auftritt hatte ich gegen Frankfurt eine Reaktion erwartet…

…die bei der 0:1-Heimpleite aber ausblieb.

Fischer: Da kam ja gar nichts. Und dann suchen die Spieler noch nach Ausreden und schieben die Schuld auf den schlechten Zustand des Platzes. Ich brauche Ihnen nicht erzählen, auf welchen Plätzen wir früher gespielt haben. Wenn das als Ausrede herhalten muss, ist das schlimm. Aber jetzt in München dürfen sie ja auf einem guten Rasen ran. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich da präsentieren.

Ist ein engagierter Auftritt in München in der jetzigen Situation fast wichtiger als ein gutes Ergebnis?

Fischer: Das kann man in der Lage jetzt schon sagen. Beim 0:2 im Hinspiel war der Mannschaft auch niemand böse. Da war sie 80 Minuten ebenbürtig und hat gekämpft. Wenn sie sich in München abschießen lässt, dann sieht es für die nächsten Wochen schlecht aus. Von den Spielern muss jetzt was kommen. Gelsenkirchen ist eine Arbeiterstadt. Wenn die Jungs Gas geben und den Mut haben, nach vorne zu spielen, dann kommen auch wieder bessere Leistungen.

Aber warum fehlt so vielen Spielern das Schalke-Gen, das Kapitän Benedikt Höwedes zum Beispiel so stark verkörpert?

Fischer: Ich weiß es leider nicht. Vielleicht haben wir zu wenig deutsche Spieler in der Mannschaft. Bei uns früher hat sich jeder den Hintern für den anderen aufgerissen und die deutsche Mentalität auf dem Platz gelebt. Tugenden wie Kampf, Wille und Leidenschaft - das hat Schalke immer ausgemacht. Die vermisse ich zurzeit, die fehlt mir bei den Auftritten der Mannschaft. Da sehe ich nur, wie manche Spieler mutlos agieren und mit Angst. Das ist überhaupt nicht gut, denn Angst ist der größte Gegner.

Vor der Winterpause war es trotz einer durchwachsenen Hinrunde sehr ruhig im Schalker Umfeld. Jetzt droht die Stimmung zu kippen - wie sehr stehen Markus Weinzierl und Christian Heidel unter Druck?

Fischer: Man hat Vertrauen in die beiden. Mehr Vertrauen als in die handelnden Personen zuvor. Es ging auf Schalke schon ganz anders zu, wenn die Mannschaft in solchen Tabellenregionen stand. Clemens Tönnies hält sich ja auch noch zurück, das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass das Umfeld trotz der aktuellen Situation ruhig bleibt. Die Frage ist aber, wie lange die Zuschauer bei solchen Leistungen wie zuletzt noch ruhig bleiben. Wenn die Erfolge ausbleiben, kommt automatisch Unruhe auf. Das ist auf Schalke einfach so - bei jedem anderen Verein aber auch.

Interview: Sven Westerschulze

