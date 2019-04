Schläge ins Gesicht: Lewandowski und Coman prügeln sich im Training

Streit im Training beim FC Bayern München: Die Offensiv-Stars Robert Lewandowski und Kingsley Coman sollen sich wild geschlagen haben.

München - Prügelei im Bayern-Training! Kingsley Coman und Robert Lewandowski schlugen aufeinander ein und mussten von Mannschaftskameraden auseinander gezerrt werden.

Ausgerechnet nach der Gala gegen Borussia Dortmund lassen die beiden Offensivstars die Stimmung beim FCB direkt wieder auf den Nullpunkt abstürzen. Die Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des Trainings am Donnerstag soll dabei alles andere am zimperlich angegangen worden sein. Die Bild will die Details des Vorfalls im Geheimtraining erfahren haben und berichtet ausführlich. Die Spieler schlugen sich wohl gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht.

Dem Bericht zufolge soll Coach Niko Kovac mit dem gesamten Team am Stellungsspiel gefeilt haben, als Lewandowski anfing, in Richtung Coman zu motzen. Das ließ sich der Franzose wohl nicht gefallen und aus der Diskussion wurde in wenigen Augenblicken die handfeste Schlägerei.

Schlägerei beim FC Bayern: Boateng und Süle können Schlägerei nicht beenden

Ausgerechnet die beiden Abwehr-Schränke Niklas Süle und Jerome Boateng sollen als erste versucht haben, die Prügelei zu beenden. Die Betonung liegt hier auf „versucht“, denn selbst das kräftige Süle-Boa-Doppel schaffte es nicht, Lewandowksi und Coman, die partout nicht voneinander ablassen wollten, endgültig auseinander zu bringen. Das Team musste gesammelt eingreifen.

Prügelei beim FC Bayern: Niko Kovac lässt weiter trainieren

Ganz im Gegensatz zu Lewandowski und Coman, soll Niko Kovac aber sehr milde gestimmt gewesen sein. Erst wollte er die beiden Stürmer vom Feld schicken, ließ dann aber doch Gnade walten und setzte das Training fort - inklusive Prügel-Duo. Ganz zum Erstaunen der restlichen Bayern-Profis.

