Schleifer Magath schildert Tegernsee-Erlebnis mit FC Bayern

Von: Hanna Raif

Felix Magath ist als beinharter Trainer bekannt. Der Ex-Coach ließ die Bayern-Spieler einst am Tegernsee schuften. Er erinnert sich.

München – Hinter Felix Magath laufen, nein, das wollte niemand. Also legten Mehmet Scholl, Sebastian Deisler, Martin Demichelis und Co. lieber freiwillig einen Zahn zu. Manch ein Bein brannte schon, die Luft wurde dünner, trotzdem hieß es: weiter, immer weiter. 830 Meter Höhenunterschied in einer guten Stunde, das ist eine Ansage; der erste Bayern-Marsch auf den Wallberg war stramm. Aber als der Trainer des FC Bayern München ankam, hatten es schließlich schon alle geschafft.

FC Bayern München: Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Präsident: Herbert Hainer Mitglieder: rund 300.000

Tegernsee-Erlebnis am Wallberg: Nach Ex-FCB-Coach Magath „wollte niemand ins Ziel kommen“

„Ich war der Lumpensammler“, sagt Magath heute, 19 Jahre später, im Gespräch mit unserer Zeitung. Und man sieht ein kurzes Grinsen durch das Gesicht des ehemaligen Bayern-Coaches huschen, als er seine Rolle beim damaligen Aufstieg auf den Tegernseer Hausberg erklärt. Logisch, das ganze diente der Motivation, „denn nach mir wollte wirklich niemand ins Ziel kommen“. Da verkniff sich mancher Profi lieber den Unmut über die ungewöhnliche Trainingsmaßnahme, die seitdem in keiner Bayern-Chronik fehlt. Logisch, dass sie auch heuer ausgepackt werden muss, wo das Team von Thomas Tuchel ab Samstag im „Althoff Hotel Übersee“ gastiert – und mit bestem Blick auf den Wallberg trainiert, ackert, schuftet.

Wäre Magath noch im Amt, wäre klar, was passiert. Genauso klar, wie es dem 69-Jährigen damals war, als er als neuer Bayern-Trainer in sein erstes Trainingslager startete. Sein Credo: „Ich will für mein Training immer alles nutzen, was da ist. Und im Gebirge gehe ich eben bergauf.“ Das kam in der Führungsetage um Uli Hoeneß – der Magath unter anderem wegen seines Rufes als „Quälix“ verpflichtet hatte – gut an, traf also bei vielen Profis auf Skepsis. Schon am Tag vor dem Ausflug an den Wallberg hatte es um 7 Uhr einen unangekündigten Waldlauf gegeben, diesmal rief eben der Berg. Magath hatte trotz Regen keine Gnade, eine Pause gestand er seinen Spielern auch nicht zu. So ist es eben, wenn man als Parole zum Start in ein Trainingscamp ausruft: „Fitness ist die Voraussetzung, um international erfolgreich zu sein.“

Ex-Bayern-Coach Felix Magath erinnert sich positiv an die Trainingslager am Tegernsee. © Imago / Oliver Ruhnke / Alternate

„Es war ein sehr gutes Training“: Einstiger Bayern-Trainer schwärmt vom Wallberg

Magath hatte sich also seine Gedanken gemacht – und er versteht bis heute nicht, warum die Sache so groß wurde. Im FC Bayern Museum ist die Wallberg-Wanderkarte als Exponat geführt, gleich neben Magaths Markenzeichen, dem Medizinball. Dabei wollte er mit diesen Wanderungen doch bloß etwas „Abwechslung“ ins Training bringen, den Teamgedanken stärken. „Es war vielleicht außergewöhnlich“, sagt er, „aber es war ein sehr gutes Training“. Und er spricht auch aus, was der schon damals dachte: „Zur Wahrheit gehört, dass jede Menge Urlauber da Tag für Tag hochwandern – und nicht nur Berufssportler.“ Anders formuliert: „Ich bin der Meinung, es war zumutbar.“



Das sahen „die meisten“ ähnlich, sagt er, andere nicht. Aber die Belohnung bekamen trotzdem alle gemeinsam. „Als wir oben waren sagte ich: Weiter hoch geht es nicht“, sagt Magath. Da war der Jubel natürlich groß. Ein flotter Abstieg zurück, dreckige Schuhe, ab in den Bus, dann war es geschafft. Also: bis zum nächsten Wallberg-Lauf, der anstand.



Nicht nur mit Magath: Trainingslager am Tegernsee hat beim FC Bayern Tradition

Drei Mal war Magath mit den Bayern am Tegernsee, dem Klassiker der Trainingslager. Tatsächlich aber hat die Vorbereitung fernab der heimischen Plätze an der Säbener Straße eine große Tradition. Bereits vor 50 Jahren begann der Rekordmeister als einer der ersten mit Reisen nach der Sommerpause. Gebrochen mit diesem Brauch wurde erstmals, als Jürgen Klinsmann das Sommertrainingslager ganz abschaffte und die Mannschaft im Juli an der Säbener Straße trainieren ließ. Exotische Ziele wie USA, Dubai und seit Jahren Doha stehen im Winter an. Eine kuriose Sommer-Destination war 1995 Meisdorf im Ostharz, ein weiterer „Klassiker“ das Trentino. Nun also wieder Rottach-Egern – und Wallberg?

Magath will Tuchel „keinen Rat geben“, aber irgendwie tut er das doch. Zitat: „Ich kann ihm sagen, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.“ Als Lumpensammler aus Überzeugung. (Hanna Raif)