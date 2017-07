Juan Bernat wird dem FC Bayern zwei Monate fehlen

München – Juan Bernat ist in der Tat nicht zu beneiden. Er hat es sowieso schwer, sich im mit Stars gespickten Ensemble des FC Bayern einen Namen zu machen, doch seit einiger Zeit ereilt ihn verlässlich ein schweres Schicksal, wann immer er gerade einmal freie Bahn zu haben scheint.

In dieser Vorbereitung legte er gut los, doch nach dem 0:4 gegen den AC Mailand saß er im Flieger nach Hause. Statt auf der Asienreise weiter um seinen Platz zu kämpfen, wurde er nun in München operiert. Die Diagnose: Syndesmosebandriss. Er wird circa zwei Monate fehlen. Ein Ausfall zur Unzeit, Totalschaden auf der Überholspur – wo er gerade so in Fahrt war.

Hinter Juan Bernat liegen schwere Monate. Und die Geschichte wiederholt sich, nur diesmal in verschärfter Form wegen des operativen Eingriffs. Vor einem Jahr zählte er auf der USA-Reise eigentlich ebenfalls zu den Gewinnern. An und für sich dachte man, er werde es als Überbleibsel von Pep Guardiola unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti schwer haben, doch in den Staaten hinterließ er einen guten Eindruck. Nur half ihm das später nicht viel. Seine Pflichtspieleinsätze blieben überschaubar. An David Alaba kam er nicht vorbei, und Ancelotti ist kein Trainertyp, der sich für vielseitige Kräfte mitunter Spezialgebiete einfallen lässt.

Für den 24-Jährigen ist es die zweite schwere Verletzung, seit er 2014 für zehn Millionen Euro vom FC Valencia gekommen ist. Im Herbst 2015 musste er wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel pausieren. Als Alternative zu Alaba auf der linken Seite haben die Bayern nun nur noch den jungen Österreicher Marco Friedl parat. Auch er wird es aber schwer haben, sich unter den Stars einen Namen zu machen.