Schweinsteiger-Wünsche an Beckenbauer: „Vor allem Gesundheit“

Von: Alexander Kaindl

Franz Beckenbauer feiert seinen 78. Geburtstag. Bastian Schweinsteiger gratulierte dem Kaiser – und sendete Grüße an das deutsche Fußball-Idol.

München – Der deutsche Fußball wäre ohne ihn um einige erfolgreiche Kapitel ärmer: Franz Beckenbauer. Am Montag, 11. September, feierte der Kaiser nun seinen 78. Geburtstag.

Franz Anton Beckenbauer Geboren: 11. September 1945, 78 Jahre alt, München Vereine: FC Bayern München, New York Cosmos, Hamburger SV Größte Erfolge: Weltmeister als Spieler und Trainer

Franz Beckenbauer feiert seinen 78. Geburtstag

Beckenbauer kam 1945 in München zur Welt. Und dort sollte er auch fußballerisch seine großen Fußspuren hinterlassen. 1959 wechselte er vom SC 1906 zum FC Bayern, feierte dort im zarten Alter von 18 Jahren sein Profidebüt. Bei seiner Premiere, einem 4:0 in der Aufstiegsrunde gegen St. Pauli, erzielte Beckenbauer direkt ein Tor. Es sollten 426 Partien und 59 Treffer folgen – und natürlich Titel.

Beckenbauer zählte zur legendären Bayern-Truppe, die drei Mal in Folge den Europapokal der Landesmeister – Vorgänger-Wettbewerb der Champions League – gewinnen sollte. In den Siebzigern gelang dem Kaiser, berühmt für sein Spiel mit dem Außenrist und Ausflüge nach vorne, außerdem sein größter Erfolg mit der deutschen Nationalmannschaft: der Weltmeister-Titel 1974 im eigenen Land.

16 Jahre später führte er die DFB-Auswahl dann als Teamchef zum dritten Stern. Die WM-Krone als Spieler und Trainer gewinnen – dieses Kunststück haben nur drei Fußballer geschafft: Beckenbauer, Brasilien-Legende Mario Zagallo und der aktuelle Frankreich-Trainer Didier Deschamps.

Beckenbauer fungierte nach seiner aktiven Karriere noch in verschiedensten Funktionen für den DFB und den FC Bayern München. In der jüngeren Vergangenheit sah man Beckenbauer fast gar nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Bastian Schweinsteiger (r.) und Franz Beckenbauer bei einer Veranstaltung im Jahr 2012. Am 11. September 2023 gratulierte „Schweini“ dem „Kaiser“ zum 78. Geburtstag – mit genau diesem Foto. © Sammy Minkoff / Imago

Franz Beckenbauer fehlte beim Treffen der Weltmeister von 1990

Traditionell treffen sich die Weltmeister von 1990 im Sommer – beim letzten Zusammenkommen fehlte der damalige Coach. Seine Frau Heidi hatte dazu nach Bild-Angaben erklärt: „Franz kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein. Es wäre einfach zu viel für ihn.“

Einer von Beckenbauers Erben, sowohl bei den Bayern als auch beim DFB, ist Bastian Schweinsteiger. Und der Weltmeister von 2014 ließ es sich natürlich nicht nehmen, dem Kaiser zu seinem Ehrentag zu gratulieren. Auf Instagram postete Schweinsteiger ein Bild von sich selbst und Beckenbauer – es entstand im Juli 2012 beim Kaiser-Cup in Bad Griesbach.

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an eine wahre Ikone des Fussballs! Viel Glück und vor allem Gesundheit für das neue Lebensjahr, Franz Beckenbauer“, schrieb Schweinsteiger zu dem Bild.

Währenddessen steckt der DFB in der größten Krise seit Jahrzehnten. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer, die Suche nach einem Nachfolger läuft. (akl)