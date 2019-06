FC Bayern buhlt offenbar um „Oranje“-Talent - aber ein Konkurrent scheint die Nase vorn zu haben

Der FC Bayern sucht bei seinem Umbruch nicht nur nach fertigen Profis. Auch ein großes Talent aus den Niederlanden soll auf der Einkaufsliste stehen. Offenbar zieht es dieses aber zu einem anderen Verein.

München/Liverpool - Im Zuge des Umbruchs sucht der FC Bayern für alle Mannschaftsteile nach Verstärkungen. Manche sollen Soforthilfen sein, andere langsam aufgebaut werden. Zu Letzteren wäre zweifelsfrei auch Sepp van den Berg zu zählen. Das niederländische Abwehrtalent soll auf der Liste der Roten stehen, wie der Liverpool Echo berichtet. Demnach baggere aber auch der Champions-League-Sieger aus der Beatles-Stadt eifrig am 17-Jährigen, der noch bis Sommer 2020 bei PEC Zwolle unter Vertrag steht. Dem Bericht zufolge traue der LFC dem Youngster zu, schon in der kommenden Spielzeit im Team von Jürgen Klopp mitzumischen.

Auch Ajax Amsterdam habe seine Fühler nach dem „niederländischen Wunderkind“ ausgestreckt. Das Überraschungsteam der vergangenen Champions-League-Saison muss immerhin den sich anbahnenden Verlust von Kapitän Mathijs de Ligt auffangen. Doch auch beim FC Bayern hätte der Rotschopf durchaus intakte Chancen, sich mittelfristig Startelfeinsätze zu erarbeiten. Mit Mats Hummels wurde gerade erst ein Abwehrspieler verkauft, auch Jerome Boateng scheint keine Zukunft an der Säbener Straße zu haben. Demgegenüber stehen die Verpflichtungen der Weltmeister Benjamin Pavard und Lucas Hernandez, die jedoch auch als Außenverteidiger auflaufen könnten.

Sepp Van Den Berg’s highlights from last season...Baller #keysports pic.twitter.com/dJLjyOthFd — KeySports Management (@KeySportsMGMT) 25. Juni 2019

Sepp van den Berg beschreibt sich als „ruhig“ und „selbstkritisch“

Van den Berg entstammt der Jugend von Zwolle, kam am 20. Dezember 2001 in der 130.000-Einwohner-Stadt zur Welt. Sein Debüt in der Eredivisie gab er bereits zweieinhalb Monate nach seinem 16. Geburtstag. Schon in seinem zweiten Auftritt - dem ersten von Beginn an - bekam es van den Berg mit Robin van Persie zu tun und zahlte beim 3:4 gegen Feyenoord samt Doppelpack des Routiniers Lehrgeld. „Wenn ich in einen Zweikampf gehe, mache ich mir keine Gedanken, wer mein Gegenspieler ist“, sagte das umworbene Talent dem niederländischen Fußballmagazin Voetbal International: „Man muss einfach alle Duelle gewinnen. Namen zählen nicht.“

Sich selbst beschreibt van den Berg als „ziemlich ruhig“ und „extrem selbstkritisch“. Dabei hat er aber auch schon eine Entwicklung hinter sich gebracht: „Als ich jünger war, habe ich nach einem schwachen Moment oft meinen Kopf hängen lassen.“ Mittlerweile wirft ihn nichts so schnell aus der Bahn. In der vergangenen Saison kam er insgesamt 15 mal in der Liga zum Einsatz, vorrangig jedoch in der Hinrunde. Bereits im Januar soll Serie-A-Klub Sampdoria Genua ein Angebot über 2,5 Millionen Euro für den U19-Nationalspieler abgegeben haben.

Sepp van den Berg zum FC Bayern? Offenbar Medizincheck in Liverpool am Mittwoch

Nun soll Liverpool bereits für zwei Millionen Euro den Zuschlag bekommen haben, wie der Telegraph und die Daily Mail in England vermelden. Demnach sei am Mittwoch der obligatorische Medizincheck angesetzt. Noch darf aber wohl auch der FC Bayern hoffen, denn der Liverpool Echo würden einen Deal der Reds angesichts der Konkurrenz einen „echten Coup“ nennen. Auf der Insel wird van den Berg bereits mit Landsmann Virgil van Dijk verglichen, dem derzeit wohl besten Innenverteidiger.

Sepp van den Berg soll sich für den FC Liverpool entschieden haben. Er soll bereits am morgigen Mittwoch den Medizincheck absolvieren und der Deal soll Ende der Woche bekannt gegeben werden. [Daily Mail] pic.twitter.com/YaOeNJvhWB — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) 25. Juni 2019

