„Das wird nicht passieren“: Transfer-Insider schließt gefürchtetes Bayern-Szenario aus

Von: Alexander Kaindl

Wie sieht der FC Bayern München der Zukunft aus? Aktuell ranken sich viele Gerüchte um die Zukunft der Stars - so auch bei Serge Gnabry.

München - Wie sieht die Zukunft des FC Bayern München aus? Aktuell deutet alles darauf hin, dass Robert Lewandowski den Verein verlassen wird. Und zwar bald. Denn der Superstürmer sieht sich selbst nicht mehr an der Isar, möchte zum Ende seiner Karriere ein neues Kapitel aufschlagen. Das machte Lewandowski nun erneut deutlich. Der Vertrag des Weltfußballers läuft im Juni 2023 aus. Ein Verkauf wäre also nur noch im Sommer 2022 möglich, spannende Transfer-Wochen stehen nun an. Auch in der Causa Serge Gnabry.

Serge David Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 (Alter 26 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2023 Marktwert: 70 Millionen Euro

Serge Gnabry und der FC Bayern München: Wechsel? „Das wird nicht passieren“

Das Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers ist ebenfalls auf den 30. Juni 2023 datiert, bislang soll Gnabry sämtliche Bayern-Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt haben. Am Gehalt dürfte es nicht liegen, schließlich soll dem Offensivmann eine Summe zwischen 17 und 19 Millionen Euro pro Jahr angeboten worden sein. Ein fürstlicher Lohn, viel mehr würde Gnabry wohl auch andernorts nicht kassieren. Zuletzt war er mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Was wird also aus dem gebürtigen Stuttgarter?

Alexander Binder ist sich sicher: Gnabry bleibt bei Bayern! Der Redaktionsleiter von transfermarkt.de erklärt exklusiv gegenüber tz.de und Merkur.de auch die Gründe: „Salihamidzic und Kahn werden sich mit Gnabry einigen, sonst wäre es die nächste Niederlage für das Management“, betont der Transfer-Insider - und legt den Finger direkt in die Wunde: „Wenn man nach Süle den zweiten deutschen Nationalspieler im besten Alter verlieren sollte, hätte der BVB bald mehr DFB-Kicker in den Reihen als die Münchner. Das wird nicht passieren.“

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic beschäftigt sich aktuell viel mit Transfers und Vertragsverlängerungen. © regios24 / Imago

Gnabry-Wechsel wegen „Selbstverständnis des FC Bayern“ ausgeschlossen?

Der FC Bayern hatte sich vor nicht allzu langer Zeit auf die Fahnen geschrieben, mehr deutsche Spieler mit Top-Niveau im Kader haben zu wollen. Jerome Boateng und Süle hatten die Münchner zuletzt verlassen, mit Gnabry droht ein dritter Abgang. Das gefürchtete Bayern-Szenario werden die Bosse laut Binder aber umschiffen.

Auch das „Selbstverständnis des FC Bayern“ spielt dabei eine Rolle. Immer mehr Stars hatten sich zuletzt bewusst gegen eine Zukunft in München entschieden. „So etwas passierte in den zehn Jahren zuvor nur bei Toni Kroos,“ so Binder. Auch deshalb würden Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn hart dafür arbeiten, Gnabry weiter zu halten.

FC Bayern München mit Serge Gnabry und Sadio Mané in der Offensive?

Zur Berater-Agentur des DFB-Stars haben die Bayern aktuell ohnehin viel Kontakt. Denn: Wie Gnabry wird auch Wunschspieler Sadio Mané von ROOF betreut. Binder sieht gute Chancen, dass beide künftig in der bayerischen Landeshauptstadt spielen werden: „2022/23 stürmt Gnabry an der Seite Manés. Die beiden werden von derselben Agentur (ROOF) beraten und es wird sich eine Lösung finden, die alle Parteien zufriedenstellt.“

Der FC Bayern tüftelt also an seiner Zukunft - mit insgesamt vier Neuzugängen? (akl)