Bayerns Botschaft: Mia san durch

Sieben Punkte sind ein komfortables Polster - aber nicht nur der Ausbau des Vorsprungs, sondern auch die Rückkehr zur Unverwundbarkeit haben die Reise des FC Bayern nach Köln zu einer äußerst erfolgreichen gemacht. Trainer Carlo Ancelotti spricht von einem „gewissen Vorteil“ gegenüber RB Leipzig, Franck Ribery freut sich auf drei Monate, in denen alles möglich scheint.

Köln – Aus dieser Tür, hinter die man als Normalsterblicher nicht schauen durfte, kam am Samstagnachmittag sehr, sehr lange: Nichts. Irgendwann, das 3:0 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln war da bereits gut 25 Minuten abgepfiffen, ging sie mal einen Spalt breit auf, doch heraus huschte kein Spieler, sondern Walter Mennekes. Der Vizepräsident der Bayern ist ein munterer Mann, das hat er bei seiner launigen Antrittsrede im November auf der Jahreshauptversammlung schon bewiesen; eine Frohnatur, wie man in seiner Heimat sagt. Diesmal sprach er nicht. Im Gedächtnis blieb daher von diesem Auftritt nur das Grinsen des 68-Jährigen und der große, fast überdimensionale rot-weiß-geringelte Schal, der um seinen Hals baumelte. Viel mehr braucht man aber auch eigentlich nicht, um die Botschaft „zufriedene Bayern“ zu überbringen.

Irgendwann, Mennekes war da wahrscheinlich längst beim Sieger-Kölsch, ging die Tür zum Kabinentrakt noch mal auf. Und heraus kam tatsächlich ein Spieler. Einer, der im Gegensatz zum Großteil seiner Kollegen nicht den einladenden Hinterausgang zum Bus gewählt hatte, sondern sich zeigen wollte. Und zwar, weil er derjenige war, der die zweite Botschaft des Tages vermitteln konnte wie kein Zweiter. Es gab Zeiten, da hat Franck Ribery die Ziffer, die er in seine Haare rasiert hat, unter einer dicken Mütze versteckt. Aber am Samstag durfte er seine Frisur durchaus präsentieren. Die „7“ auf der linken Schädelseite passte hervorragend.

„Ja“, sagte der Franzose, der nach seiner Einwechslung in der Schlussminute zum 3:0 getroffen und sich damit neben Javi Martinez (25.) und Juan Bernat (48.) in die Torschützenliste eingetragen hatte, „wir alle haben gesehen, dass Leipzig nur 2:2 gespielt hat“. Die Chance, an der Tabellenspitze den komfortablen Vorsprung von – ja genau! – sieben Punkten herzustellen, nutzten die Bayern souverän. Carlo Ancelotti sprach gar nicht erst über das Spiel, sondern fasste den Trip nach Köln unter „wichtiges Resultat“ zusammen. Drei Punkte dazuzählen, weitermachen – und sich auf die 27. Meisterschaft freuen. Nach dem Motto: Mia san durch.

Den Beteiligten ging das freilich zu weit. „Langeweile? Nein“, sagte etwa Ribery. Ancelotti sprach „aus Erfahrung“ und war sich sicher, „dass noch nichts entschieden ist“. Der Coach aber machte immerhin einen „gewissen Vorteil“ aus, der „für uns sehr gut“ ist. Und wer die Entwicklung heranzieht, die die Bayern nach dem schleppenden Start ins Jahr seit dem 5:1 gegen den FC Arsenal genommen haben, dürfte keine Zweifel daran haben, dass der Rekordmeister in der Liga nicht mehr zu stoppen sein wird. Von null auf 100 – das ist in knapp drei Wochen gelungen. „Wir haben alle gemerkt, wie schön es ist, so zu spielen und zu gewinnen. Wenn wir so weitermachen, haben wir drei schöne Monate vor uns“, sagte Ribery.

Der Franzose, in Köln wie die anderen Stammkräfte Arjen Robben, Mats Hummels und Xavi Alonso zunächst auf der Bank, hatte sich schon unter der Woche zur Aussage verleiten lassen, sich im Moment an die Triple-Saison 2013 erinnert zu fühlen. Und auch in Köln führte er aus: „Die Stimmung ist gut, wir sind ein echtes Team, alle – auch die auf der Bank – sind konzentriert, wir haben wenige Verletzte.“ Mit dem Auftritt haben die stark, bedacht und effektiv spielenden Bayern nun auch gezeigt, dass ein Rückfall in Zeiten der Verwundbarkeit (wie noch beim 1:1 in Berlin) kaum mehr zu erwarten ist. Die Gastgeber hatten – bis auf eine Riesenchance durch Yuya Osako – dem Selbstvertrauen der Bayern nichts entgegenzusetzen. Man ist jetzt so weit, dass sich ein Verein wie Köln, zu Hause zuvor seit elf Monaten ungeschlagen, darüber freut, dass sie „uns nicht auseinandergenommen wie andere Mannschaften“ (Heintz).

Ein Beispiel dafür: Arsenal, morgen Abend Gegner im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Das Wort „Freundschaftsspiel“ wollte Ribery übrigens nicht in den Mund nehmen. Er hätte Lust, aufzulaufen und den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Da stehen im April dann die Bayern – und sieben andere, die es gegen diese Truppe im Moment schwer haben dürften.